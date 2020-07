Diese ikonischen Moves in League of Legends sind nach Spielern benannt

Es gibt verschiedene Arten, sich als League of Legends Spieler in den Erinnerungen der Fans zu halten. Erfolg und Trophäen sind eine, ikonische unvergessliche Plays eine ganz andere. Während es Saint-Smite, Scarra-Ward, Reginald-Blue-Card oder LEP-Teleport nur in die Memekategorie schaffen, können die folgenden Spieler mehr als stolz auf sich sein, für immer mit einem ganz speziellen Move in Verbindung gebracht zu werden.