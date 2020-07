Die eindrucksvollsten Solo-Kills in League of Legends

Red Bull Solo Q , das globale 1v1 Turnier der Extraklasse sucht die besten LoL-Spieler Deutschlands, bevor es international zur Sache geht. Im 1v1 sind viele Dinge ausschlaggebend: die richtige Strategie, Pocket- sowie Counterpicks. Doch am Ende entscheiden meist die Outplays und Nerven aus Stahl! Daher wollen wir hier einen Blick auf einige der besten Solo-Kills in der League of Legends Geschichte werfen.

Ackerman vs Seraph

In der Woche 9 der NA-LCS trafen LMQ und CLG aufeinander. Full Ability Power Gragas, gesteuert von Ackerman, farmt nichts ahnend seine Lane als Seraph das Überraschungsmoment ausnutzen möchte da Ackerman gerade einige seiner Fähigkeiten benutzt hat. Diese Abklingzeiten und den Visionvorteil nutzt er auch geschickt aus und burstet Gragas sofort auf 50% Hitpoints. Der bleibt allerdings ruhig, schleudert Seraph mit der Ultimate in den Tower und benutzt die langsam wieder verfügbaren Fähigkeiten geschickt um ihn dort zu halten. Es wird noch einmal knapp und Gragas droppt gefährlich low, kann allerdings im letzten Moment über die Wand und überlebt clutch mit kaum sichtbaren HP-Balken.

Faker vs Kuro

Ein 1v1 auf höchstem Niveau boten uns Faker und Kur0 im koreanischen Finale 2014. Faker ein Level down und mit weniger Leben, sucht den Engage und bekommt die Yasuo Ultimate auf Kur0s Orianna. Der reagiert allerdings sofort mit dem Exhaust, negiert so einen guten Teil des Schadens und zündet seinerseits sofort seiner Shockwave. Faker benutzt nun sein Exhaust und beide Spieler fallen gefährlich low. Als Faker mit seinem Yasuo Q nicht connected wirkt der Fight entschieden. Aber anstatt den Kampf aufzugeben flasht Faker Richtung Kur0s Tower und Wave. Kur0 blitzschnell hinterher um den Kill zu finishen. Doch Faker blockt geschickt sowohl Q als auch Autohits mit der Windwall, dasht noch einmal durch Kur0, connected mit genügend Schaden und sichert sich so den Solo-Kill.

xPeke vs Dade

Wir befinden uns im Jahr 2014 in der Groupstage von Worlds. Ähnlich wie bei Ackerman vs Seraph versuchte in diesem Spiel Dade xPeke zu überraschen. Peke verwendete eben erst seinen Zed W Spell um die Golems schneller zu clearen was Dade eigentlich das perfekte Opening bot, da der Schattenklon jetzt nicht verfügbar war. Doch Peke reagiert schnell, dodged den Großteil des Schadens von Talons Ultimate mit seiner eigenen und flasht geschickt davon. Schlussendlich reicht der Deathmark Schaden kombiniert mit dem gesetzten Ignite und dem letzten geworfenen Shuriken für den Solo-Kill aus und xPeke kommt gerade noch so mit dem Leben davon ganz zur Verwunderung der Caster.

Easyhoon vs Kuro

Wenn ein Play von Confidence strahlt dann dieses. In einem weiteren koreanischen Finale traf SKT auf die Tigers und aus dem nichts flashed Midlaner Easyhoon auf einen Azir mit vollem HP-Balken, stunnt diesen mit Petrifying Gaze und hittet ihn mit Twin Fang um Twin Fang während Ignite und Poison tickt. Kuro flasht zwar noch zu seinem Tower aber auf maximaler Reichweite landet das letzte Q, die Poison Ticks reichen aus und Easyhoon sichert sich den Solo-Kill.

Westdoor vs Faker

Während der Weltmeisterschaft der Season 5 sah sich Faker Westdoor auf dessen Signaturpick Fizz gegenüber. Auf Level 5 fühlte er sich in der Nähe seines Turmes relativ sicher. Doch als er sein Q für ein Minnion verwendet wartet Westdoor geduldig das Magicschild ab bevor er sofort für das All-In geht. Faker merkt sofort er ist in enormer Bedrängnis, doch die Mindgames von Westdoor sind on Point. Der Flash wird predicted und Westworld sichert sich so den Solo-Kill unter dem Turm und kommt mit einem Hauch von Leben sogar aus der ganzen Situation davon.

Caps vs Perkz

Einer der eindrucksvollsten Solo-Kills der Lol-Historie gelang Caps gegen seinen damaligen Rivalen Perkz. Caps bleibt super low in der Lane und versucht Perkz weiter zu nerven. Als jener jedoch seinen Syndra Stun landet, scheint es den sicheren Tod für Caps zu bedeuten. Der sieht das ganze jedoch anders und während wohl jeder andere Spieler wegflasht, flasht Caps vorwärts, dodged so Syndras Kugel und fängt Perkz im Ryze Cage. Unglaublich schön von Caps gesehen, befindet sich Perkz nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade noch so in der Towerrange, kassiert 2 Shots und geht down. Ein neuer europäischer Midlane Superstar ist geboren.

Faker vs Ryu

Der wohl bekannteste Solo-Kill aller Zeiten gehört dann jedoch wieder Faker. Im korenaischen Finale der Telekommunikationsteams gegen KT Roster in Game 5, war nach altem Regelset ein Blindpick Game angesagt. Beide Midlaner locken Zed was an sich schon Spannung versprach. Als gegen Ende des Games Ryu den Engage auf Faker sucht und den sofort auf ein Drittel seiner Leben droppt, wirkt es erst wie ein klarer Fehler vom SKT Midlaner. Der würde es im Nachhinein wahrscheinlich jedoch eher als Limit Testing oder Bait bezeichnen.