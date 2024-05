Die Geschichte von League of Legends: Ein Jahrzehnt Dominanz

League of Legends was first released in 2009

Red Bull Solo Q is one of the many LoL tournaments that take place

Die Idee zu League of Legends entstand, als sich der ursprüngliche Entwickler der Warcraft 3-Mod Defence of the Ancients, besser bekannt als DOTA, Steve "Guinsoo" Feak und der Administrator der Support-Basis Steve "Pendragon" Mescon im Jahr 2005 mit dem neu gegründeten Videospielunternehmen Riot Games trafen. Feak und Mescon wollten ein eigenständiges MOBA-Spiel entwickeln, das nicht von der veralteten Warcraft 3-Engine abhängig ist. Die Gründer von Riot Games, Brandon Beck und Marc Merrill, die selbst Fans der beliebten DOTA-Mod waren, hatten schon seit einiger Zeit ein Auge auf das erfolgreiche Duo geworfen.

Es dauerte jedoch vier Jahre, bis Feak, Mescon und die Entwickler von Riot Games ihre Idee verwirklichen konnten. League of Legends wurde 2008 angekündigt, sehr zur Freude der MOBA-Fans, die der alternden und begrenzten DOTA-Mod überdrüssig waren. Die Fans, die Feak in den Anfangsjahren von DOTA gefolgt waren, trugen dazu bei, den Hype um das Spiel zu steigern, so dass es, als die Beta im April 2009 herauskam, bereits ein sofortiger Erfolg war. Die Fans hatten endlich ein neues MOBA, in das sie sich verlieben konnten.

The League of Legends World Championship was held in Seoul in 2023

Riot Games gab sich große Mühe, das Spiel auszubalancieren, so dass die Beta von League of Legends damals nur 17 Champions zur Auswahl hatte, bis das vollständige Spiel schließlich im Oktober 2009 mit 40 spielbaren Champions auf den Markt kam. League of Legends wurde sofort für seine aufregenden Charakterdesigns, seine Zugänglichkeit und seine innovative Herangehensweise an ein bereits bewährtes Genre gelobt. Die Tatsache, dass League of Legends ein kostenloses Spiel ist, trug dazu bei, dass sich das Spiel schnell etablierte, da mehr Leute es ausprobieren konnten, aber noch wichtiger ist, dass viele lange dabei blieben, nachdem sie sich in das Spiel verliebt hatten. Die Zugänglichkeit machte es sowohl für Hardcore-MOBA-Profis als auch für Amateure interessant, aber wie viele andere kompetitive Spiele war und ist es leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Nach seiner Veröffentlichung wurde League of Legends schnell zu einem der meistgespielten Spiele der Welt. Es wurden Wettbewerbe ausgetragen und bald bildeten sich regionale Ligen, in denen sich die Besten der Besten messen konnten. Nach Angaben von Riot Games hatte League of Legends 2011, etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung, 15 Millionen Spieler/innen. Und um die Popularität des Spiels zu verdeutlichen, behauptet Riot, dass zu dieser Zeit jede Sekunde 10 neue League of Legends-Matches gestartet wurden.

T1 compete in LoL tournaments around the globe