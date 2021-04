Tipps für den Jungle in League of Legends

Der Jungle ist die wohl vielseitigste Rolle in League of Legends. Man hat direkten Einfluss auf alle übrigen Lanes und ist so maßgeblich für die Strategie des Teams verantwortlich. Das bedeutet Entscheidungsvielfalt. Wie man die richtigen trifft und aus dem Jungle heraus auf dem Rift dominiert, haben wir hier für euch in unserem Guide zusammengefasst.