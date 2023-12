League of Legends Lexikon: Das wichtigste Vokabular aus dem LoL Jargon

Es ist kein Geheimnis, dass League of Legends ein äußerst beliebtes Online-Spiel ist. Mit über 150 Millionen monatlichen Spielern auf der ganzen Welt, wächst die kulturelle Bedeutung des Spiels unaufhaltsam weiter. Für diejenigen, die gerade erst in die Liga einsteigen, gibt es bei einem Spiel dieser Größe und Beliebtheit viele Feinheiten, die unmöglich im Spiel über eine Chatfunktion erklärt werden können und für deren Verständnis mehr als nur Tipps auf dem Ladebildschirm nötig sind.

Das Spiel braucht ein Verzeichnis, in dem die wichtigsten Begriffe, Redewendungen und Slangs aufgelistet und erklärt werden, die man kennen sollte, wenn man den Summoner's Rift in Angriff nimmt. Etwas, das neuen und alten Spielern gleichermaßen hilft. Etwas, das sowohl Standard- als auch Nischenbegriffe im Spiel erklären kann. Vielleicht braucht das Spiel eine Art offizielles Glossar.

Leider gibt es kein solches Hilfsmittel für die Schlüsselbegriffe und Ausdrücke von LoL, was für eine so große Online-Gaming-Community wohl notwendig ist. Hier sind also 20 Begriffe, Phrasen und Redewendungen, die alle LoL-Spieler kennen sollten. Einige davon sind allgemeine Spielbegriffe, die anderen sind speziell für League of Legends:

Did lag ruin your game?

Lag ist eine spürbare Verzögerung zwischen einer Eingabe (Drücken eines Knopfes, Klicken auf etwas, etc.) und der Aktion deines Champions. Es kann sich so anfühlen, als würde sich dein Champion langsamer bewegen als die Konkurrenz, als wärst du immer ein oder zwei Schritte hinter allen anderen. Lag kann Spiele aus Sicht des Users ruinieren, wenn ein Spiel zu träge wird und den Spaß am Spiel völlig verdirbt. Das liegt meist an schlechten Internetverbindungen, deshalb werden große Turniere lokal mit vernetzten PCs gespielt.

Garantiert kein Lag © Colin Young-Wolff / Riot Games

ADC

Ein ADC (Attack Damage Carry) bezieht sich in der Regel auf die Scharfschützenklasse, einen weitreichenden Carry, der mit einem Support in die untere Lane geht und während der Kämpfe im Hintergrund spielt. Einige Scharfschützen fallen unter diesen Begriff, obwohl sie genauso viel oder manchmal sogar mehr Magieschaden verursachen als physischen (z.B. Kaisa, Kogmaw, Varus, der einen Treffer landet, usw.). Der Begriff wird oft gleichbedeutend mit Bottom-Laner verwendet, was manchmal auch Magierklassen sein können, die in eine Off-Rolle umgewandelt werden. In diesen Fällen wird der Bottom-Laner oft als APC (Ability Power Carry) bezeichnet, also ein Magieschaden verursachender Carry.

Jungler never ganks

Ein Begriff, der verwendet wird, wenn du den Dschungel deines Teams schon länger nicht mehr gesehen hast, während der gegnerische Laner und Jungler Druck ausüben, um dich zu überrumpeln. Der Begriff wird auch verwendet, wenn der Jungler das ganze Spiel über auf der Bot-Seite campiert und die Top-Lane komplett ignoriert. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber du wirst diesen Begriff oft von verärgerten Spielern (meist Top-Laner) hören, wenn sie die Lane im 1v1 oder 2v2 verlieren.

Tower dives

Ein Tower Dive ist, wenn mehrere Spieler einen gegnerischen Spieler verfolgen, während er unter dem Schutz seines Turms steht, und dabei den Schaden ignorieren, den dieser verursacht. Das solltest du nicht versuchen, es sei denn, der Gegner hat sehr wenig HP, du und dein Team seid gut aufeinander abgestimmt oder du bist so stark, dass du den Schaden des Turms sowieso ignorieren kannst.

Twitch chat knows best

Der Twitch-Chat kann sehr polarisieren. Die einen mögen ihn, die anderen nicht, sodass sie ihn bei jedem Stream ausschalten. Vor allem Streamer/innen können den Twitch-Chat je nach ihrer Community oder der Community des Spiels unterschiedlich sehen. Dieser Begriff bezieht sich darauf, wie leicht es ist, Kapitän Besserwisser zu sein, wenn man nur Zuschauer ist und nicht die spielende Person, und sie für ihre Entscheidungen oder Fehler zu kritisieren.

Backseat gaming

Dieser Begriff bedeutet, dass du jemandem sagst, wie er ein Spiel spielen und wohin er gehen soll, obwohl du eigentlich nicht derjenige bist, der das Spiel leitet. Die Person, die im Hintergrund spielt, möchte oft derjenige sein, der spielt, anstatt zu kontrollieren. Das Backseat Gaming betrifft zwar nicht jeden, der Videospiele spielt, aber da man ein Publikum braucht, betrifft es die meisten Streamer und Content Creators.

Lane freeze

Dabei verlangsamt ein Laner den Push einer Minionwelle, indem er den Kampf zwischen eigenen und feindlichen Minions beinflusst. Dazu musst du strategisch in letzter Sekunde Diener angreifen, damit du den gegnerischen Laner in einer Position festhalten kannst. Und ihn so in Reichweite für einen potenziellen Gank der Verbündeten hälst oder sein Näherkommen verhinderst, um XP und Gold von Minions zu bekommen.

Area of Effect (AoE)

Ein Begriff, der für den Bereich verwendet wird, den ein Angriff oder eine Fähigkeit erreicht und abdeckt. Eine AoE-Fähigkeit kann mehrere Ziele treffen und wird oft als sehr mächtige und sogar spielverändernde Fähigkeit angesehen, deren perfekte Verkettung die sagenumwobene Wombo-Kombo ausmacht.

ARAM

All Random, All Mid (oder ARAM) ist ein Spielmodus, in dem es nur eine Lane gibt, Champions schneller Gold gewinnen, schneller aufleveln und bereits auf Stufe drei beginnen, sodass der Kampf sofort losgehen kann. Es ist ein eher chilliger Spielmodus, bei dem beide Teams abwechselnd Kämpfe verlieren und Türme einnehmen, bis ein Team eine große Schlacht gewinnt und kurz darauf zum Sieg drängt. Die Spiele sind viel kürzer als die im Summoner's Rift und erfordern nicht annähernd so viel Konzentration, da Minionkills und cross-map Spieler unwichtig sind. Manchmal ist ein Team einfach mit besseren Champions gesegnet und stampft das gegnerische Team innerhalb von 15 Minuten nieder.

Blind pick

Das bedeutet, dass du einen Champion wählst, bevor es dein gegnerischer Laner tut. Das kann ins Auge gehen, wenn der Gegner einen Konter gegen deinen Champion wählt. Blind Picking wird daher oft als riskant angesehen, es sei denn, der Champion, den du wählst, ist wahnsinnig OP. Blind Picking kann auch nützlich sein, wenn du einen starken Flex Pick wählst, um den Gegner dazu zu zwingen, einen Konter zu wählen, der nützlich sein kann oder auch nicht, oder um einen starken Blind Pick unbestraft zu lassen.

Trash talking in all-chat

Im All-Chat kommunizierst du mit allen Spielern, egal ob Feind oder Verbündeter. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute im All-Chat beleidigen und provozieren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie wollen. Auch wenn sie von ihrem gegnerischen Laner nicht respektiert werden oder wenn jemand in ihrem Team eine Menge Kills und Tower-Gold abwirft. Riot Games verhängt regelmäßig Chat-Bans gegen Trash-Talker und Flamer, die diese Funktion ausgiebig nutzen.

Flash on D

Dies bezieht sich auf die Debatte darüber, ob du deine Beschwörungsfähigkeit "Flash" auf der D oder F Taste spielen sollst oder nicht. Auch wenn sich das mittlerweile zu einem Meme entwickelt hat, gibt es gelegentlich Debatten darüber, ob du Flash auf D oder F spielen sollst. Interessant ist, dass die koreanischen Top-Profis Flash auf F spielen, während die Top-Profis der LCS (NA) Flash auf D spielen. Außerdem spielt der wohl größte LoL-Spieler aller Zeiten und vierfache Weltmeister, Lee' Faker' Sang-hyeok von T1, mit Flash auf F. Als er nach seiner Meinung zu Flash auf D oder F gefragt wurde, verglich Faker diejenigen, die Flash auf D spielen, mit denen, die Minzschokolade mögen.

T1 spielt Flash auf F © Colin Young-Wolff / Riot Games

B (back)

Das ist die Rückruf-Funktion, über die alle Spieler verfügen und mit der sie sofort zu ihrer Basis zurückkehren können, jedoch nachdem sie acht Sekunden lang still gestanden und den Zauberspruch kanalisiert haben. Du kannst darauf zugreifen, indem du den Rückruf-Button rechts neben dem Porträt deines Champions drückst oder einfach die B-Taste auf deiner Tastatur. Jeglicher Schaden oder Bewegung bricht den Rückruf ab und man muss den Vorgang erneut beginnen.

RGB everything

Dies ist ein beliebtes Meme in der PC-Gaming-Szene, denn der Trend geht dahin, dass die Hardware ihre Farben ändern können muss, seien es Mäuse, Tastaturen, Headsets, GPUs und sogar Mauspads. Der Trend wurde zunehmend lächerlich, sodass die Hersteller von Gaming-Ausrüstung Dinge mit RGB-Funktion auf den Markt bringen, nur um der Sache willen - ohne jegliche Funktion. Der Begriff bedeutet Rot-Grün-Blau und wird in vielen Bereichen verwendet, aber er funktioniert speziell als Meme in der PC-Szene.

Creeps (and CS)

Dieser Begriff zählt die Anzahl der Lane-Minions und Dschungelmonster, die ein Spieler getötet hat. Es ist wichtig, dies im Auge zu behalten, denn so kannst du direkt vergleichen, wie die Laner und Jungler im Vergleich zueinander abschneiden. Ein höherer CS/Min-Wert bedeutet in der Regel, dass du die Lane gewonnen hast, es sei denn, du verlierst eine Reihe von frühen 1v1s. Etwa 15 Diener sind in der Regel genauso viel Gold wert wie ein Solo-Kill.

1-3-1 and 1-4

Einige Begriffe gehen Hand in Hand mit Split-Pushing (Pushen mehrerer Lanes als Team). 1-3-1 ist ein Setup, bei dem drei Teammitglieder die Mitte pushen, während die anderen beiden die obere und untere Lane pushen. Diese Taktik funktioniert gut, wenn beide Spieler auf der Solo-Lane ihre Teleport-Beschwörerfähigkeit bereit haben. 1-4 ist eine ähnliche Taktik, bei der vier Teammitglieder in der Mitte pushen während einer die Solo-Lane pusht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. So können die anderen vier Teammitglieder den Kill gegen ein wichtiges Ziel, einen Turm oder einen Inhibitor eintauschen.

EU > NA

Dieser Satz ist ein Synonym für westliches LoL seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Saison 1 durch Europa. Die meiste Zeit des Spiels war Europa den Nordamerikanern eine oder zwei Ligen voraus, und die jüngsten Ereignisse bestätigen dies weiterhin, denn Europa hat es 2018 und 2019 zwei Jahre in Folge ins Weltfinale und 2020 ins Halbfinale geschafft. Nordamerika hingegen kommt in den meisten Jahren nur mit Mühe über die Gruppenphase hinaus.

ELO

Dieses Bewertungssystem wird in vielen Spielen (auch im Schach) verwendet, um das Können eines Spielers/einer Spielerin im Vergleich zur allgemeinen Spielerschaft zu bestimmen. Spieler mit einer höheren ELO haben eine bessere Chance, Profi zu werden. Ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit ELO verwendet wird, ist MMR oder Matchmaking Rank, wobei es wichtig ist zu beachten, dass diese beiden Begriffe völlig unterschiedlich sein können.

So sieht eine sehr hohe ELO aus © Colin Young-Wolff / Riot Games

Getting your penta stolen

Eines der schlimmsten Gefühle im Spiel ist es, in einem Teamkampf zu dominieren, hören, wie der Ansager einen Triple-Kill und dann einen Quadra-Kill ausruft, nur damit ein Teamkollege den letzten Schlag gegen Nummer 5 landet und dir den ganzen Ruhm stiehlt. Ein Penta-Kill ist, wenn du das gesamte gegnerische Team erledigst, bevor einer von ihnen wieder spawnt, was nicht oft vorkommt. Ein Penta-Kill ist der ultimative Ego-Boost und gibt dir das Recht zu prahlen. Wird er von deinem Teamkollegen gestohlen, ist das eine der größten Formen des Verrats in LoL.

Facechecking

Einen Busch, den feindlichen Dschungel oder den Nebel des Krieges zu betreten, ohne das gegnerische Team zu sehen, das bedeutet Facechecking. Das Risiko ist groß, aber es kann auch viele wichtige Informationen für dein Team liefern, wenn du das Gebiet absicherst und die Sicht herstellst. Aber Facechecking hat auch seine Tücken, wie die meisten LoL-Spieler bestätigen können. Wäge das Risiko ab, bevor du dich entscheidest den Busch zu checken, und entscheide, ob du den Kampf überhaupt aufnehmen kannst, wenn es schiefgeht.