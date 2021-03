League of Legends: Tipps für die Midlane

Mache Druck auf der Karte

Sobald du es schaffst Vasallenwellen in den Turm zu schicken, möchtest du dich ständig in Bewegung befinden. Egal ob du gemeinsam mit deinem Jungler für einen Toplane Gank schaust, oder einfach den gegnerischen Jungler unter Druck setzen möchtest, jede sinnvolle Bewegung weg von deiner Lane, übt Druck auf das gesamte gegnerische Team aus. Selbst ein simples Verschwinden aus der Sicht der Gegner kann dabei enormen Einfluss haben, da sofort eine Reaktion erzwungen wird.

Mit der vorhandenen Sicht arbeiten

Grundsätzlich ist deine Position in der Lane zu beachten, da du normalerweise immer etwas mehr zu einer Seite der Midlane stehen möchtest. Dies sollte die stärkere Seite deines Teams sein. Befindet sich dein Jungler meistens auf der unteren Seite, weil deine Caitlyn Morgana Botlane permanent Druck ausübt, willst du dich auf dieser Seite positionieren und auch deine Wards hier setzen. Dies bedeutet nämlich meistens, dass der gegnerische Jungler dann eigentlich nur noch von oben kommen kann und du so schnell nach unten in den für ihn blinden Spott flüchten kannst, wo auch schneller Hilfe deines Teams verfügbar wäre.

Der optimale Reset

Wellen an Vasallen zu manipulieren ist ausschlaggebend um Bewegungen um die Karte zu ermöglichen. Genauso aber um möglichst wenig Gold und Erfahrungspunkte aufzugeben wenn man in die Basis zurückkehrt. Je nach Situation gibt es dafür verschiedene Varianten.

Zusätzlich kann es sehr effektiv sein eine möglichst große Welle an Vasallen in den Turm des Gegners zu bekommen und diese Extrazeit zu nutzen, dies gelingt besonders gut mithilfe des eigenen Junglers.

Solokills sind gut, jedoch nicht notwendig um zu carrien

Gerade auf der Midlane, dem Zentrum der Karte hat man wie angesprochen so viele Optionen den eigenen Druck auf die ganze Karte zu übertragen, wodurch Solo Kills absolut nicht notwendig sind, um ein Spiel zu gewinnen. Stattdessen ist es meist das bessere Play die Vorteile dafür zu nutzen, um anderen Lanes zu helfen, dort Kills zu holen oder auch um neutrale Objecitves wie Drachen vorzubereiten. Eine gute Position dort kann schlussendlich in einem Teamfight entscheidend sein und einen deutlich größeren Vorsprung generieren.

League of Legends ist ein Teamspiel und nicht umsonst ist vor allem die Beziehung zwischen Junglern und Midlanern so bedeutend, da sie enorm aufeinander angewiesen sind. So kann man eigene Vorteile nutzen um den Jungler im frühen Spielverlauf bei den Krabben im Fluss zu unterstützen und später gemeinsam mit ihm in den gegnerischen Jungle einzufallen und Sicht aufzubauen. Schon bei der Auswahl der Champions kann man diese aufeinander abstimmen, Angriffschaden und Fähigkeitsstärke sowie Betäubungseffekte sind dabie zu breücksichtigen.

Wie reagierst du jedoch am besten, wenn dein Gegner roamt?