Die 10 besten Mid Season Invitational Plays aller Zeiten

MSI stellt nach Worlds das wichtigste internationale Turnier in der League of Legends Szene dar. Jährlich treffen hier die Top Vertreter der jeweiligen Ligen aufeinander, um sich im ultimativen Showdown der Regionen zu messen. Dass dabei über die Jahre unvergessliche Szenen und Highlight-Plays entstanden sind ist zu erwarten, wodurch wir hier für euch die Top 10 zusammengefasst haben.

Wie es aussieht, wenn die besten Amateurspieler der Welt aufeinandertreffen, erlebt ihr bei Red Bull Solo Q , dem einzigartigen 1v1-Turnier in League of Legends.

Related Die Top 5 Plays bei Worlds Zur Story

01 10. Bang mit einem eindrucksvollen Pentakill gegen Fnatic

Während SKT eine strukturierte Kombination aus Champions rund um Bang’s Lucian zusammenstellt und dementsprechend als Einheit im Kampf agiert, versucht Fnatic durch Chaos hier durchzudringen und zu punkten. Wie viel Schaden und Schutz dieser Lucian jedoch hat, zeigt sich in diesem Teamfight. Mit Faker auf Lulu an seiner Seite schafft er es, mit vollem Lebensbalken alle Member von Fnatic zu töten und das Game so für sein Team zu entscheiden, selbst nachdem Febiven sein halbes Team durch atemberaubende Plays ausgeschalten hatte.

Related Die Top 10 Pentakills in League of Legends Pro Play Zur Story

02 9. Koro1 mit dem Outplay gegen SKT

Geduldig wartet Bengi auf den optimalen Moment, um Koro1, der aggressiv auf der Toplane steht zu bestrafen. Schlussendlich startet man erst den versuch wenn auch Wolf mit seiner Annie in Stellung ist, um zusätzlich eine Betäubung und weiteren Schaden zur Verfügung zu haben. Alle Fähigkeiten treffen auch, doch durch enorm viel Magieresistenz in seinen Items hält Gnar überraschend lange gegen das Trio Maokei, Gragas und Annie durch, wartet extrem lange seine Ultimate zu zünden, schafft es unter den Turm und entkommt nicht nur dem 1 gegen 3, sondern sichert sich dabei sogar einen Kill mithilfe seines Turmes.

03 8. G2 Backdoor gegen SKT

G2 ist stets für strategische Plays und Kreativität bekannt. Eines dieser strategischen Meisterwerke gelang bei MSI gegen SKT in Game 4 ihres Best of 5. Während SKT ihr Baron Powerplay ausspielen möchte und die Mitte attackiert, verteidigen nur 3 der G2 Member. Die beiden Sololaner befinden sich allerdings auf der Seite und bevor SKT es zurück in die Basis schafft, werden auch schon erste Recalls gestoppt.

Durch die Tahm Kench Ultimate und einem schnellen Baron-Recall schaffen es immerhin Faker sowie die Botlane in die Basis um hier verzweifelt zu versuchen den Nexus irgendwie zu beschützen. Faker zieht mit der gestohlenen Skarner Ultimate Wunder in den Brunnen, der flasht jedoch sofort raus schleudert die SKT Member mit seiner Gnar Ultimate davon und schafft es gerade noch so den Nexus zu zerstören.

04 7. 957 mit dem eindrucksvollen Kled Escape

Nach einem dominanten Start in das Game findet sich 957 alleine gegen 3 Member auf der Botlane. Die Malzar Ultimate hält ihn fest, während ihn die übrigen Member niederklopfen und so sein Guardian Angel aktivieren. Währenddessen sendet sein Team keine Unterstützung, sondern geht richtigerweise auf der anderen Seite der Karte, erfolgreich für den Baron.

Dennoch möchten sich die Flash Wolves zumindest diesen großen Shutdown sichern. Doch als der WE Toplaner zu den Lebenden zurückkehrt schafft er es wie durch ein Wunder zurück auf sein Reittier, benutzt den geduldig zurückgehaltenen Flash und entkommt so einer aussichtslosen Situation nicht nur mit seinem Leben, sondern auch einem Baron Buff.

05 6. Febiven Zed vs. Faker

Seine mechanischen Fähigkeiten auf Assassinen beweist Febiven in seinen beiden Solokills gegen Faker höchstpersönlich, wo er auf Zed, Azir im frühen Spiel gar nicht gut aussehen lässt und den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten gleich mehrmals im eins gegen eins zurück in die Basis schickt. Für den Sieg gegen SKT sollte es für den Fnatic Midlaner und sein Team allerdings nicht reichen.

06 5. G2 Sololaners retten den Baron Buff

Nach einem misslungenen Towerdive von G2 befinden sich die Flash Wolves in einer optimalen 4 zu 2 Position und starten demnach sofort den Baron. Doch die G2 Sololaners haben andere Pläne und versuchen das aufzuhalten. Selbst ohne Jungler schafft es Caps das Objective für sein Team zu sichern und schlussendlich gewinnt man sogar den Kampf trotz der deutlichen Überzahl der Gegner. G2 verliert dabei keinen der beiden Helden, holt alle 4 Gegner ab und gönnt sich zusätzlich auch noch den Buff.

Related Die Top 5 unglaublichsten Baron Steals Zur Story

07 4. Caps zerstört TL im 2 gegen 1

Caps spielt durchgehend aggressiv gegen Jensen’s Syndra in der Lane und weicht immer wieder geschickt den Kugeln aus. Diese Aggression versucht Xmithie zu nutzen und schaut für den Gank. Als jedoch Jensen den Stun verfehlt, würden sich die meisten Midlaner damit zufrieden geben einen Gank erfolgreich überlebt zu haben. Nicht so der europäische Superstar. Er geht seinerseits für den Angriff, trifft beide Member mit dem Irelia Stun, nutzt geschickt seine Resets und holt sich sofort den ersten Kill. Als nun Mikyx erscheint und Caps ein zusätzliches Schild gewährt, kann man sogar noch weiter gehen und sich auch den zweiten sichern.

08 3. Uzi mit kreativen Ausweichmanövern gegen KZ

Geduldig kassiert Uzi gewaltigen Schaden bei einem Gankversuch von KZ. Als jedoch Graves nun seine Ultimate abfeuert, erkennt Uzi im Bruchteil einer Sekunde, dass er dieser nur mit einer Kaisa Ultimate zurück in die Gegner ausweichen kann. Mit kaum Leben findet er sich nun in den Gegnern, die sofort ihre übrigen Tools nutzen und versuchen sich doch noch den Kill zu holen. Uzi nutzt erst jetzt seinen Flash, ködert so noch einmal die übrigen Summoner Spells sowie die Xayah Ultimate von Pray und überlebt das Ganze mit Style.

09 2. SKT Wolf mit einem atemraubenden Engage gegen G2

Manchmal lohnt es sich nicht einmal auf die optimale Position der eigenen Teammates zu warten, wenn sich ein perfekter Engage bietet. Ein gutes Beispiel dafür ist dieses Play von Wolf. Während Faker sich noch auf der Topseite befindet attackiert G2 den Midlane Turm. Plötzlich flasht Wolf über die Wand trifft mehrere Member von G2 und beide Carries in Perkz und Zven gehen schnell down, ohne dem Teamfight etwas beizusteuern. Faker und Huni stoßen von beiden Seiten dazu und holen die fliehenden G2 Member ab.

10 1. Faker mit der 5-Mann Sylas-Gnar Ultimate

G2 findet einen guten Engage und forciert so beide Summoner Spells von Mata, der zusätzlich mit wenigen Hitpoints in die Basis zurückkehren möchte. Diese Überzahl versucht man zu nutzen und geht wiederum für den Midlane-Turm. Doch wie schon im vorherigen Eintrag, bestraft SKT dieses Unterfangen. Faker stiehlt die Gnar Ultimate und geht für den Engage, er trifft alle 5 G2 Member und der Kampf ist trotz der schlechten Ausgangslage sofort entschieden.