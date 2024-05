League of Legends: Das Ranking System erklärt

Der Ranglistenmodus in League of Legends ist eine der anspruchsvollsten und spannendsten Erfahrungen, die Spieler:innen machen könnnen. Hier testen sich die besten Gamer und sammeln Siege, um in die höchstmögliche Division aufzusteigen.

The ranking system in LoL is crucial

Das Ranglistensystem von LoL besteht aus 10 Rängen und innerhalb der meisten dieser Ränge gibt es vier Divisionen. Sobald ein Spieler Level 30 in League of Legends erreicht hat und mindestens 16 Champions besitzt, kann er seine Ranglistenspiele spielen. Nach den ersten fünf provisorischen Games wirst du in einen Rang und eine Division eingeteilt, die wahrscheinlich irgendwo im Eisen-, Bronze- oder Silberrang liegen, obwohl es auch möglich ist, einen Gold- oder Emerald-Rang zu erreichen, je nachdem, wie viele Spiele du bisher gewonnen hast.

Dein Spielverhalten bestimmt, in welche Division du eingestuft wirst und mit wie vielen LP (Liga-Punkten) du startest. Wenn du gewinnst, bekommst du mehr LP, wenn du verlierst, verlierst du einige LP. Um in den Divisionen und schließlich zwischen den Rängen aufzusteigen, müssen die Spieler:innen insgesamt 100 LP verdienen, um automatisch in die nächste Division aufzusteigen.

The tiers that can be achieved in League of Legends

Die Zugabe dieser beiden Ränge spiegelt auch die Bemühungen von Riot wider, Transparenz in den Ranglisten zu schaffen. Da in Challenger ausschließlich die 300 besten Solo/Duo-Spieler und 200 Flex 5v5-Spieler einer Region vertreten sind, werden die Spieler nun von Diamond I zu Master aufsteigen und ausschließlich mit Spielern in den Apex-Tiers gematcht werden.

Sobald du den Master-Tier oder höher erreichst, kämpfst du um die Gesamtanzahl der Ligapunkte (LP). Die Gesamt-LP werden auf die gleiche Weise wie in den anderen Rängen berechnet und bestimmen deine Position in den Meisterrängen und darüber. Alle 24 Stunden haben Spieler:innen, die als Master oder Grandmaster eingestuft sind, die Möglichkeit, in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen und andere Konkurrenten aus einer höheren Stufe zu verdrängen, wenn sie diese in LP übertreffen. Auf diese Weise kann man in der obersten Stufe seine Position leichter erkennen und sofort feststellen, wie nahe man dem Erreichen der nächsten Stufe ist.

The best of the best compete at the League of Legends World Championship

Die Seasons von League of Legend erstrecken sich über ein ganzes Jahr und sind in drei Splits unterteilt. Split 1 beginnt im Januar, Split 2 beginnt im Mai und der neu hinzugekommene Split 3 beginnt im September. Eine Vorsaison gibt es nicht mehr. Am Ende jedes Splits gibt es potenzielle Belohnungen und einen kleinen Rang-Reset um etwa drei oder vier Divisionen.

Some of the champions you can play as in LoL

Übrig gebliebene LP werden in die neue Division übertragen, es sei denn, du steigst in eine neue Stufe auf. In diesem Fall beginnst du in der untersten Division mit 1 LP.

Das System ist relativ einfach aufgebaut, aber der Aufstieg in der Rangliste recht zermürbend und hart. Wenn die LP eines Spielers in einer Division auf null sinken, wird er zurückgestuft, wenn er weiterhin Spiele verliert. Eine gelbe Warnung wird angezeigt, wenn die Degradierung kurz bevorsteht, und eine rote Warnung, wenn eine Niederlage im nächsten Spiel zu einem Downrank führt. Diese können entmutigend sein und dazu führen, dass sich Spieler:innen in einer bestimmten Division festgefahren fühlen.

Nach 28 inaktiven Tagen in Diamant verlieren Spieler:innen 50 LP pro Tag, an dem sie inaktiv sind. In den Apex-Tiers ab Master beginnt das bereits nach 14 Tagen Inaktivität mit 75 verlorenen LP täglich.

The Summoner's Rift map in League of Legends

Bevor du ein neues League of Legends Spiel beginnst, hast du die Wahl, ob du alleine oder mit einer anderen Person (Duo) in der ersten Warteschlange oder mit einem Team aus einem, zwei, drei oder fünf Spielern in der Flex-Warteschlange spielen möchtest. In beiden Warteschlangen erhältst du völlig separate und unabhängige Ränge. Da dein Rang variieren kann, je nachdem, wofür du dich entscheidest, ist es wichtig, dass du die Entscheidung nach deinem bevorzugten Spielstil triffst.

