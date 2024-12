League of Legends: Wards und Vision wie die Profis

Wards gewinnen Spiele.

Das ist eine Tatsache, mit der sich alle League of Legends-Spieler irgendwann abfinden müssen. Sicher, der Kauf eines Wards wird den Schaden deines Champions nicht erhöhen, aber es wird dir helfen, sicher zu bleiben, gute Kämpfe zu finden und wichtige Ziele zu sichern. Das ist ziemlich gut für nur 75 Gold.

Warding kann ein kniffliges Thema sein. Deshalb haben wir im Vorfeld der Red Bull League of Its Own 2024 die Hilfe eines Elite-Profispielers in Anspruch genommen, des ehemaligen Mid-Season Invitational und 11-fachen Europameisters Mihael "Mikyx" Mehle.

Egal, ob du ein Support-Main bist, der seine Rolle meistern , oder ob du ein LoL-Spieler bist, der ein besserer Teamkollege werden will - diese Tipps zum Schutz und zur Sicht von einem der besten Supporter von G2 Esports sind einfach, aber effektiv. Sie werden dir helfen, mehr Spiele zu gewinnen.

01 Hab keine Angst, außerhalb des Brushes zu warden

Es ist an der Zeit, alles zu überdenken, von dem du dachtest, dass du es weißt. Natürlich ist es normalerweise sinnvoll, Wards in Teilen des Brush zu platzieren, um sie besser zu verstecken. Aber das zu tun, was Standard ist, macht dich berechenbar.

Wenn du gelegentlich außerhalb des Brush wardest, kannst du immer noch genauso viele Informationen sammeln, aber du hast eine etwas größere Chance, dass die gegnerischen Sweeps sie übersehen, was deine Wards effizienter macht. Die meisten Spielerinnen und Spieler bewegen sich auf der Suche automatisch von Gebüsch zu Gebüsch, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie mit damit erst beginnen, nachdem sie bereits an deiner Deckung vorbeigegangen sind.

Auch außerhalb des Gebüsches gibt es eine Menge großartiger Ward-Spots, z. B. tief in den Lanes, um zu sehen, wohin die Teams rotieren, oder in der Nähe eines Flusseingangs, um zu sehen, ob deine Gegner ein Objective anvisieren.

02 Information ist Macht

Mikyx has won many European titles © Michal Konkol

Du liest einen Warding-Guide, also weißt du bereits, wie wichtig diese für das Spiel sind. Stell dir die Frage, was du mit ihnen erreichen willst, wenn du sie platzierst.

Du brauchst Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wards verschaffen dir diese Informationen. Aber Informationen helfen dir auch, bessere Wards zu bekommen, um bessere Informationen zu bekommen. Lass es uns erklären.

Wie Mikyx sagt: Je tiefer du deine Wards platzieren kannst, desto besser. Wenn du die gegnerischen Champions früher entdeckst, kannst du schneller auf ihre Spielzüge reagieren und hast mehr Zeit, dich für den richtigen Spielzug zu entscheiden. Das erhöht auch das Tempo deines Teams und setzt deinen Gegner unter Stress, der nur schwer mithalten kann.

Deep Wards erkennen, welche Camps der gegnerische Jungler macht, wann Champions auf andere Lanes wechseln und vielleicht sogar, wann die Gegner resetten. All das sind wichtige Informationen, bevor du einen Spielzug planst.

Das heißt aber nicht, dass du auf eigene Faust in den gegnerischen Dschungel gehen solltest. Du solltest nur dann versuchen, tiefe Wards zu platzieren, wenn du weißt, dass das ungefährlich ist. In der Regel ist das der Fall, wenn du gewinnst und die Lanes pushen kannst, so dass deine Teamkollegen in der Nähe bei Bedarf helfen können.

Wenn der gegnerische Jungler stirbt und du alle gegnerischen Laners sehen kannst, kannst du auch tiefere Jungle Wards versuchen. Als Faustregel gilt jedoch, dass du dich nicht viel weiter nach vorne bewegen solltest als die gegnerischen Türme, die du in der nächstgelegenen Lane eingenommen hast. Wenn du Türme einnimmst, öffnet sich die Karte, da dein Team weiter nach oben laufen kann, was dir mehr Spielmöglichkeiten bietet.

03 Warding um Objectives

Wards can make or break objective attempts © Riot Games

Natürlich machen Wards einen großen Unterschied, wenn es um große Ziele wie Baron und Drache geht. Wenn du den Gegnern die Sicht nimmst, ist es viel schwieriger, die Ziele zu stehlen, aber du musst sie auch sehen können, um die potenziellen Stealer zu stoppen.

Du wirst versucht sein, deine Wards auf den River und die Pits zu konzentrieren, aber wenn du die Gelegenheit dazu hast, solltest du auch über dem Pit Wards aufstellen, um nach dem gegnerischen Jungler Ausschau zu halten, der eventuell einen Steal versucht. Wenn du ihn entdeckst, hat dein Team die Möglichkeit, über die Mauer zu springen und den Jungler ins Visier zu nehmen, damit er nicht smiten kann. Wenn du das tust, können deine Gegner dich kaum noch davon abhalten, das Ziel zu erreichen.

Und natürlich nimm Rücksicht auf deine Teamkameraden. Du wirst in der Regel um die Ziele herum kämpfen wollen, also versuche, eine gute Deckung zu finden, zu der sich deine Teamkameraden teleportieren können. Ideal ist es, wenn ein Laner Waves cleart und sich dann in den Kampf teleportiert, um das Ziel zu sichern oder zu stehlen.

04 Mikyx' Pro-Ward-Spot

This sneaky ward is very reliable © Riot Games

Wenn du all diese Tipps im Hinterkopf behältst, ist es leicht zu verstehen, warum Mikyx den Ward-Spot im obigen Bild so sehr mag.

Er kann sowohl beim Baron als auch beim Drachen funktionieren. Er sieht die meisten Champions, die versuchen, sich aufzustellen oder das Ziel zu erreichen. Außerdem liegt er außerhalb des Pit und des Brush, so dass er eine gute Chance hat, nicht gefunden zu werden, und er weicht allen Kontrollwards aus, sogar dem Gebüsch daneben.

Mikyx sagt, dass selbst Profispieler diese Stelle manchmal vergessen und er sie als sehr zuverlässig empfunden hat, also probiere sie auch in deinen Spielen aus.

05 Denke daran, deinen eigenen Jungle zu bewachen

Ward like a pro and win more games © Michal Konkol

Es kann leicht passieren, dass du einen Tunnelblick bekommst und nur darauf achtest, deine Lane vor dem Fluss zu schützen oder tiefe Wards zu versuchen. Aber es ist genauso wichtig, auch in deinem eigenen Dschungel einige defensive Wards zu platzieren, vor allem, wenn du gleichauf oder hinten liegst.

Defensive Wards können den Gegner daran hindern, in die Lane einzudringen oder Dives zu platzieren, sie können dir dabei helfen, herauszufinden, wo ihr Support oder Jungler tiefe Wards platziert hat, oder sie können dazu verwendet werden, einen Pick zu platzieren, damit dein Team den Zahlenvorteil nutzen kann, um ein Ziel zu erreichen.

Letztlich solltest du versuchen, den Stand des Spiels ständig zu analysieren. Finde heraus, was beide Teams in den nächsten fünf Minuten tun wollen, und platziere die Wards mit diesem Ziel vor Augen. Es wird einige Zeit dauern, aber mit jedem Spiel wird sich dein Spielverständnis verbessern.

Dann wirst du der stille Held des Teams sein, denn dein Weitblick hilft deinem Team, immer bessere Entscheidungen zu treffen.