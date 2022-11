Riot: „Was die Community möchte, ist nicht zwingend das, was sie braucht“

League of Legends übernahm in vielen Bereichen der gegenwärtigen Videospiellandschaft eine Vorreiterrolle. Noch bevor der Begriff Service-Game erfunden war, als F2P und MOBA noch zur Nische zählten, formte es diese Genres. Nun möchten Riot Games ein neues Tor zur Unterhaltungsindustrie aufstoßen und die Zukunft des Entertainments gestalten. Ein Gespräch mit Matthew Leung-Harrison (Lead Game Designer) und Jeremy Lee (Executive Producer).

Pressekonferenz: Von TV bis Themenpark, das LoL-Universum soll expandieren © Riot Games

Wieso steht League heute da, wo es ist?

M: Ich denke das hat in erster Linie zwei Gründe. Zuerst arbeiten wir immer daran, League ständig weiter zu entwickeln, den Spielern etwas zu bieten, das sie unterhält. Das andere ist unsere durchgehende Pflege, wir patchen alle zwei Wochen. Das zusammen findet Anklang in der Spielerbasis, denn es resultiert darin, dass sich League Runde für Runde unterschiedlich spielt.

J: Eine Sache ist die hohe kompetitive Integrität von League, wir arbeiten ständig daran, die Erfahrung fair und ausgeglichen für alle Spieler:innen zu machen. Außerdem entwickeln wir es ständig weiter, League of Legends ist heute anders, als noch vor fünf Jahren. Und wir müssen sichergehen, dass die besten Spieler:innen heute nicht zwangsweise noch morgen die Besten sind.

Und wie gewährleistet ihr das?

J: Wir stecken enorm viel Zeit ins Game, denn wir wollen nicht, dass das Spiel sich irgendwann in Luft auflöst. League soll Generationen überdauern, wir befinden uns jetzt in unserem 13. Jahr und ich möchte auch noch unseren 20. Geburtstag feiern können.

M: Die Erwartungen von Spieler:innen verändern sich auch mit der Zeit und da hören wir besonders gut hin, damit wir an den Dingen arbeiten, die Gamer motivieren. Es wäre fatal, wenn wir Veränderungen herbeiführen, die entgegen der Wünsche der Community sind.

Fans stürmen das Chase Center, Austragungsort der Worlds Finals 2022 © Riot Games

Allerdings besteht die Spielerbasis nicht aus Game Designern, weswegen unsere Aufgabe ist, herauszufinden, was sich die Community tatsächlich wünscht. Klassisches Beispiel ist der Fall Ford. Menschen wollten schnellere Pferde, doch Ford brachte ein Auto auf den Markt. Denn das was die Gesellschaft wirklich brauchte, war schnellere Fortbewegung. Und genauso filtern wir das Feedback unserer Spieler:innen, denn das was sie brauchen, ist nicht immer das, wonach sie verlangen.

J: Das spannende an der Projektarbeit um League ist, dass wir immer kurzfristige Sachen haben werden, etwa Patches, aber zeitgleich auch weit in die Zukunft planen müssen. Wir arbeiten heute schon an Dingen, die in fünf Jahren passieren sollen.

Werden wir League in 10 Jahren noch wiedererkennen?

J: Diese Frage stellen wir uns auf Entwicklerseite auch. Es gibt Kernelemente, die das Spiel ausmachen, diese werden sich nie ändern. Seine Tiefe etwa und die Möglichkeit, immer besser zu werden. Doch League wird sich visuell auf viele Arten weiterentwickeln, einiges wird gleichbleiben, aber ich weiß, dass andere Dinge sich gänzlich verändern werden.

Vorbild American Football? Traditionell eröffnen Showacts das Worlds-Finale © Riot Games

League soll noch viele Jahre bestehen, doch die Einstiegsbarriere ist relativ hoch. Wird das letztlich zu einem Problem?

M: Es ist auf jeden Fall eine knackige Herausforderung. Der Nachteil eines tiefgründigen Spiels, das so viele Möglichkeiten bietet, ist natürlich, dass es ziemlich komplex sein muss. Das erschwert den Einstieg, doch wir arbeiten an Möglichkeiten, diese Barriere zu senken.

Läuft man da nicht Gefahr, Veteranen zu vergraulen?

M: Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nur auf eine unserer Communities fokussieren. Auch Einsteiger werden gehört, sodass sie Erfolgserlebnisse haben können. Die Balance zu finden, ist hier gar nicht so einfach. Denn Zugänglichkeit für die Einen darf keinen Verlust der Spieltiefe und Möglichkeiten für die Anderen bedeuten. Unterm Strich geht es darum, unintuitive Dinge verständlicher zu machen.

Wir wissen etwa, dass Jungler eine besonders schwierige Rolle ist für Anfänger. Jungle Clears, wie man Camps pullt, Empfehlungen zu Companions und vorgeschlagene Routen sind unser Weg, hier Abhilfe zu schaffen.

J: Wir müssen Gamern das bieten, was sie brauchen und im Fokus liegt immer die Spielermotivation. Es gibt Leute, die sich in Ranked austoben möchten und dann wiederum Menschen, die bloß gemütlich mit Freunden in ARAM Zeit verbringen. Diese verschiedenen Dinge zu ermöglichen, ist unser Job.

DRX schreiben eine filmreife Underdog-Story © Riot Games

Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht, wodurch wird sich das League of Legends der Zukunft hervorheben?

M: Esport und unsere Produktionen kommen hier besonders zu tragen. Neben eigenen Bewerben haben wir durch Medien effektive Wege gefunden, Spieler zu begeistern. Musikvideos, Animationen oder kürzlich auch Shows wie Arcane sorgen für Hype rund um das Spiel.

Wieso findet ihr es so wichtig, kultur- und genreübergreifend aufzutreten?

J: Eigentlich gaben unsere Spieler:innen den Anstoß dazu. Wenn wir ein kurzes Animationsvideo produziert haben, wünschte sich die Community direkt mehr davon. Daraus entstand eben Arcane. Dasselbe gilt für Musik, die Spielerbasis findet Gefallen an diesen Tracks und wir geben ihr, was sie sich wünscht.

Wie das ankommt, kannst du am Publikum des Worlds-Finales ablesen. Der Höhepunkt des Wettbewerbs findet hier statt, Musik, Performances, sind ebenfalls Teil von League of Legends. Es ist für uns nicht nur ein Spiel, sondern eine umfassende Erfahrung, etwas das man innerhalb des Clients, aber auch abseits vom Computer erleben kann.

Wo führt uns das hin? In eine Zukunft, in der Spiele das Zentrum der Unterhaltung darstellen. Du kannst das Spiel genießen, dann aufstehen und dich anderweitig an der Marke, dem Universum erfreuen.