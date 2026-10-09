Die Songs der LoL Worlds im Ranking: Alle Hymnen von 2014 bis 2026

Seit 2014 hat jede League of Legends-Weltmeisterschaft, die LoL Worlds , ihre eigene charakteristische Hymne. Zwölf Songs, zwölf Turniere und Tausende von Meinungen. Wir ranken alle LoL Worlds Anthems von 2014 bis 2025 und schauen uns dabei noch einmal an, wer jedes Jahr den Summoner’s Cup in die Höhe reckte. Spoiler-Alarm: Meistens war es Korea und sehr oft war es Faker. Denn, ihr wisst ja… „Legends Never Die“.

Die LoL-Weltmeisterschaft kehrt 2026 in die Vereinigten Staaten zurück, wobei die Play-In-Phase am 15. Oktober in Los Angeles beginnt. Das Finale findet am 14. November in Brooklyn, New York, statt, wo die offizielle LoL-Weltmeisterschaftshymne 2026 live auf der Bühne aufgeführt wird.

Werft einen Blick zurück auf die glorreiche Geschichte der League of Legends-Weltmeisterschaften und die Geschichten aller LoL-Weltmeister.

01 Worlds Collide (2015)

Platz 12 ist keineswegs eine Beleidigung, sondern eher ein Fall von Pionier-Syndrom. „Worlds Collide“ von Nicki Taylor war erst die zweite Worlds-Hymne, die jemals produziert wurde und setzte stark auf orchestrale Kraft. Während der Refrain beeindruckend rüberkommt, bleibt dieser Titel die einzige Worlds-Hymne ohne animiertes Musikvideo. Dieser Mangel an visuellen Elementen macht es schwieriger, eine emotionale Verbindung aufzubauen, auch wenn Taylors Gesang absolut überzeugend ist.

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2015 kehrten die Worlds nach Europa zurück. Da sowohl Fnatic als auch Origen ins Halbfinale vorstießen, hatten die heimischen Fans reichlich Grund zum Feiern. Am Ende war es SK Telecom T1, angeführt von Faker, das den Titel holte und sich damit seinen zweiten Weltmeistertitel sicherte.

Fakten

Song: Worlds Collide

Künstlerin: Nicki Taylor

Weltmeister 2015: SK Telecom T1

02 Ignite (2016)

Zedd, Club-Beats und ein Rhythmus, der sich Vers für Vers aufbaut: „Ignite“ ist der absolute Party-Kracher unter den Worlds-Hymnen. Für Fans, die auf der Suche nach puren Gänsehautmomenten und epischem E-Sport-Drama waren, ging der Track vielleicht etwas zu sehr in Richtung Tanzfläche. Doch als hochoktanige Hype-Maschine zum Auftakt des Turniers überzeugt der Song auf Anhieb.

Die Worlds 2016 fanden in ganz Nordamerika statt und gipfelten in einem ausverkauften Finale im Staples Center in Los Angeles. Viele halten dieses Turnier für eines der besten in der Geschichte von LoL. Das russische Wildcard-Team Albus NoX Luna schaffte einen atemberaubenden Lauf bis ins Viertelfinale, während das Halbfinale zwischen SKT und den ROX Tigers bis heute ein absoluter Klassiker bleibt.

Im großen Finale war Samsung Galaxy nur einen Hauch davon entfernt, einen „Reverse Sweep“ zu schaffen, doch SKT setzte sich durch und wurde damit das erste und bislang einzige Team, das zwei Titel in Folge holte.

Fakten:

Song: Ignite

Künstler: Zedd

Weltmeister 2016: SK Telecom T1

03 STAR WALKIN’ (2022)

Okay, der hier ist ein echter Knaller: Lil Nas X auf der Weltmeisterschaftsbühne war ein mutiger Schachzug, der das Spiel einem breiteren Mainstream-Publikum zugänglich machen sollte. Der Track bietet eine entspannte Pop-Rap-Atmosphäre, untermalt von Anime-Bildern im Musikvideo, stieß bei langjährigen League-Fans jedoch auf gemischte Reaktionen. Sein Gesamtsound ist deutlich zurückhaltender als bei anderen Hymnen und es fehlt ihm ein gewaltiges emotionales Crescendo. Die Absicht war gut, aber es war einfach nicht jedermanns Sache.

Auf dem Rift hingegen bot das Jahr 2022 pure Magie. Das Turnier fand in Mexiko und den Vereinigten Staaten statt, und alle Augen waren auf Deft gerichtet, der zuvor bereits fünf Mal im Viertelfinale ausgeschieden war. Er spielte für DRX als Koreas Nummer vier, nachdem er sich durch die Play-Ins bis ins Hauptturnier gekämpft hatte, und schaffte einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Fakers T1. Es ist das einzige Mal in der Geschichte von League of Legends, dass ein Play-In-Team Weltmeister wurde.

DRX hat 2022 die Welt erobert © SonStar/Red Bull Content Pool

Fakten:

Song: STAR WALKIN’

Künstler: Lil Nas X

Weltmeister 2022: DRX (3:2 gegen T1)

04 Burn It All Down (2021)

PVRIS liefern treibende Electro-Beats, gepaart mit sanften, gefühlvollen Vocals. Optisch ist das Musikvideo ein absoluter Augenschmaus. Ironischerweise wird genau diese visuelle Brillanz zum größten Manko des Tracks: Die Animation ist so umwerfend, dass der Song selbst fast in den Hintergrund tritt. Nach den Teasern waren die Erwartungen himmelhoch, was zu gemischten Reaktionen in der Community führte.

Die Worlds 2021 sollten ursprünglich in China stattfinden, doch Reisebeschränkungen zwangen zu einer Verlegung nach Reykjavík, Island. Im großen Finale lieferten sich DWG KIA und EDward Gaming einen zermürbenden Fünf-Spiele-Kampf. EDG, der historische Rekordhalter mit sechs nationalen Titeln in Chinas LPL, schaffte schließlich den Durchbruch und sicherte sich die lang ersehnte internationale Krone.

Fakten:

Song: „Burn It All Down“

Künstler: PVRIS

Weltmeister 2021: EDward Gaming

05 Take Over (2020)

Mit Jeremy McKinnon von A Day To Remember an der Seite von MAX und Henry bietet „Take Over“ einen mitreißenden Refrain und einen knackigen Rap-Part auf Mandarin, gesungen von Henry. Trotzdem hätte der Track etwas mehr klangliche Wucht vertragen können. Das dazugehörige Video zeigt einen aufstrebenden Spieler, der von den Geistern legendärer Champions aus der Vergangenheit betreut wird.

Die Worlds 2020 fanden in China unter Pandemie-Maßnahmen statt, wobei Fans nur zum Finale in Shanghai in die Arena durften. Beide vietnamesischen Teams konnten aufgrund von Visums- und Quarantänebeschränkungen nicht anreisen, während PSG Talon während der Play-Ins auf Ersatzspieler zurückgreifen musste. Letztendlich besiegte DAMWON Gaming Suning im Finale und brachte die koreanische Region damit zurück an die Spitze der kompetitiven League.

Fakten:

Song: Take Over

Künstler: Jeremy McKinnon, MAX, Henry

Weltmeister 2020: DAMWON Gaming

06 Sacrifice (2025)

Der neueste Song in dieser Rangliste wird von G.E.M. gesungen und ist eine filmreife Hommage an die Opfer, die Profispieler auf ihrem Weg zum Summoner’s Cup bringen. Das von „Arcane“ inspirierte Video sieht umwerfend aus und enthält eine herzliche Hommage an Shushei, den ehemaligen Weltmeister, der im April 2025 verstorben ist. Im Video hebt sein animierter Charakter den Pokal in die Höhe.

Die Weltmeisterschaft 2025 endete in Chengdu mit einem Finale, das die Geschichtsbücher neu schrieb . Am 8. November besiegte T1 im Dong’an Lake Sports Park KT Rolster mit 3:2 und wurde damit das erste Team in der LoL-Geschichte, das drei Summoner’s Cups in Folge gewann. Für Faker bedeutete dieser Triumph den unglaublichen sechsten Weltmeistertitel. Es war zudem erst das fünfte rein koreanische Finale in der Turniergeschichte.

Fakten:

Song: Sacrifice

Künstler: G.E.M.

Weltmeister 2025: T1

07 Phoenix (2019)

Cailin Russo und Chrissy Costanza tun sich zusammen, um sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass der härteste Gegner jedes Wettkämpfers in seinem eigenen Kopf sitzt. Das Musikvideo verbindet Animationen mit Live-Action-Sequenzen, in denen bekannte Stars wie Caps, Faker und Rookie zu sehen sind. Mit über 100 Millionen Aufrufen auf YouTube ist der Song bis heute ein absoluter Fan-Favorit.

Die Worlds 2019 brachten das Turnier nach Europa, das große Finale fand in Paris statt. G2 Esports ging nach dem Sieg beim Mid-Season Invitational und dem Ausscheiden von SKT im Halbfinale mit großem Selbstvertrauen ins Wochenende. Im Finale wartete Chinas FunPlus Phoenix auf sie, das direkt vor dem Pariser Publikum einen entscheidenden 3:0-Sieg errang. Es war ein passender Teamname für die Hymne des Jahres.

Fakten:

Song: Phoenix

Künstler: Cailin Russo, Chrissy Costanza

Weltmeister 2019: FunPlus Phoenix

08 GODS (2023)

K-Pop stand bei der Weltmeisterschaft im Mittelpunkt, als NewJeans einen epischen Track lieferten, der alles andere als Bubblegum-Pop war. Das Musikvideo erzählt die Geschichte von Deft und zeichnet seine Entwicklung von den Fluren der Highschool bis hin zum Gewinn der Weltmeisterschaft nach, begleitet von Gastauftritten von Faker, Rekkles, Meiko und Doran. Der Refrain bleibt sofort im Gedächtnis haften, auch wenn die musikalische Ausrichtung nicht jeden einzelnen Fan überzeugen konnte.

Die Worlds 2023 markierten die Rückkehr des Turniers nach Südkorea nach einer fünfjährigen Pause. Der Turnierfavorit JD Gaming aus China hatte im Laufe des Jahres jeden einzelnen Titel gewonnen, um den er gekämpft hatte, doch sein Siegeszug wurde im Halbfinale von T1 gestoppt. Im Finale besiegte T1 Weibo Gaming mit 3:0 und sicherte sich damit einen historischen vierten Worlds-Titel für Faker und die Organisation.

NewJeans treten 2023 bei der League of Legends-Weltmeisterschaft auf © SonStar/Red Bull Content Pool

Fakten:

Song : GODS

Künstler: NewJeans

Weltmeister 2023: T1

09 Heavy Is The Crown (2024)

Du weißt, dass es ernst wird, wenn eine der größten Nu-Metal-Bands der Welt die Bühne betritt. Linkin Park feierten ihr lang ersehntes Comeback, und Worlds hat dafür den ultimativen Soundtrack gesichert. Der Track verbindet Nostalgie, Mike Shinodas charakteristischen Rap-Stil und Emily Armstrongs explosive Schreie im Refrain und dreht sich um die schwere Last, an der Spitze zu bleiben. Das Video konzentriert sich auf Faker, während er die nächste Generation von Herausforderern beobachtet. Es war eine thematische Kombination wie aus dem Bilderbuch.

Die Worlds 2024 fanden in London statt, wo T1 ihren Titel verteidigen und mit genau derselben Fünf-Mann-Aufstellung wie 2023 zwei Meisterschaften in Folge gewinnen konnte. Ihr Weg dorthin war eine Achterbahnfahrt, nachdem sie sich gerade so als Koreas Nummer vier qualifiziert hatten. Das Finale gegen BLG erstreckte sich über ganze fünf Spiele. Im entscheidenden Spiel 5 lieferte Faker eine Meisterleistung mit Galio ab, während Keria den Sieg mit einem spielentscheidenden Poppy-Ultimate gegen Ahri sicherte.

Fakten:

Song: „Heavy Is The Crown“

Künstler: Linkin Park

Weltmeister 2024: T1

10 RISE (2018)

Kraftvoller Electronic Rock mit richtig Biss: The Glitch Mob, Mako und The Word Alive haben sich zusammengetan, um einen Song zu kreieren, der sich anfühlt, als würde man einen Berggipfel erklimmen. Der Drop haut richtig rein, die Bridge steigert die Spannung, und das Video zeigt Profis, die tückische Gipfel erklimmen, um den Summoner’s Cup zu ergattern. Auf Dot Esports belegt „RISE“ den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Die Weltmeisterschaft 2018 kehrte nach Südkorea zurück und lieferte eines der unvorhersehbarsten Turniere aller Zeiten, bei dem kein einziges koreanisches Team das Halbfinale erreichte. Das nordamerikanische Team Cloud9 und das europäische Team G2 schafften es weit ins Turnier hinein und sorgten so für ein Finale zwischen Fnatic und Invictus Gaming. IG holte sich den Sieg und wurde damit der erste chinesische Weltmeister der Geschichte, wodurch sich die Kluft zwischen Ost und West verringerte.

Fakten:

Song: RISE

Künstler: The Glitch Mob, Mako, The Word Alive

Weltmeister 2018: Invictus Gaming

11 Warriors (2014)

Zurück dorthin, wo die Legende begann. Imagine Dragons haben den Goldstandard für eine epische Hymne gesetzt, und bis heute ist „Warriors“ der Maßstab, an dem jedes nachfolgende Weltmeisterschafts-Thema gemessen wird. Der Song steigert sich zu einem orchestralen Crescendo und ist der einzige Weltmeisterschaftssong, der ein authentisches Gitarrensolo enthält. Die Band spielte ihn live beim großen Finale in Seoul. Außerhalb des LoL-Universums war der Track in Filmtrailern und der südkoreanischen Serie „Sweet Home“ zu hören. Laut Dot Esports hat „Warriors“ von allen Weltmeisterschafts-Hymnen die höchste Anzahl an Aufrufen auf YouTube.

Die Worlds 2014 waren die erste Meisterschaft, die in Korea stattfand, und 40.000 Fans füllten das Seoul World Cup Stadium zum Finale. Samsung White besiegte den Star Horn Royal Club und zeigte der Welt zum ersten Mal, wie groß der „League of Legends“-Esport sein kann – und ebnete damit den Weg für das globale Phänomen, zu dem er sich entwickeln sollte.

Fakten:

Song: „Warriors“

Künstler: Imagine Dragons

Weltmeister 2014: Samsung White

12 Legends Never Die (2017)

Man weiß, dass ein Song großartig ist, wenn er das Publikum zum Mitsingen bringt – selbst wenn es ein Event wie die LoL-Weltmeisterschaft oder Esports im Allgemeinen zum ersten Mal erlebt. Chrissy Costanza und Against The Current haben einen der beliebtesten Hymnen der E-Sport-Geschichte abgeliefert.

Die Kernbotschaft ist einfach: Steh wieder auf, auch wenn alles verloren scheint. Das Animationsvideo begleitet Garen, Lee Sin und Ashe auf ihrem beschwerlichen Weg zum Ruhm. Bis heute gilt „Legends Never Die“ als der definitive Soundtrack für LoL-Highlights und belegte in einer Community-Umfrage den ersten Platz.

Die Worlds 2017 fanden in China statt, das Finale wurde im „Bird’s Nest“ in Peking mit 80.000 Plätzen ausgetragen. Bei der Eröffnungszeremonie schwebte ein Elder Dragon in Augmented Reality durch das Stadion und sorgte so für einen unvergesslichen E-Sport-Moment. Im Finale gelang Samsung Galaxy die Revanche für 2016, indem sie SKT mit 3:0 besiegten – was Faker nach dem Spiel sichtlich mitnahm.

Fakten:

Song: „Legends Never Die“

Künstler: Against The Current (Gesang: Chrissy Costanza)

Weltmeister 2017: Samsung Galaxy

13 Bonus – Know My Name (2026)

„Know My Name“, die offizielle LoL Worlds 2026 Hymne, markiert die lang erwartete Rückkehr von True Damage, dem virtuellen Hip-Hop-Kollektiv von Riot. Es ist ihr erster neuer Track seit „GIANTS“ aus dem Jahr 2019 und das erste Mal, dass eine virtuelle Riot-Band eine WM-Hymne liefert. Mit dabei sind SOYEON von (G)I-DLE als Akali, Coco Jones als Senna, Vic Mensa als Ekko und Sofía Reyes als Qiyana.

Die Play-In-Phase der Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 15. Oktober in Los Angeles und gipfelt im großen Finale in Brooklyn, New York. Die Hymne wird während der Eröffnungszeremonie am 14. November im Barclays Center live aufgeführt.

Fakten:

Song: „Know My Name“

Künstler: True Damage

Weltmeister 2026: noch nicht bekannt

Über den Autor Wer ist Phil Briel? Phil ist der Gründer von nophilterde und ein ehemaliger professioneller E-Sportler in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Zuvor arbeitete er als Redakteur für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine.