Die Zuschaueranleitung für League of Legends

League of Legends ist eine Welt für sich. Ein richtiges Schwergewicht des Esports, das jedes Jahr ehemalige und neue Spieler in seinen Bann zieht. Der Haken, die Riot Games-Lizenz ist für nicht Eingeweihte eher schwer zugänglich. Um Spaß am Wettbewerb der verschiedenen Spieler zu haben, ist ein geschultes Auge erforderlich, um die Handlung zu verstehen und nachzuvollziehen. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann bekommst Du hier einige Ratschläge, zunächst zum Verständnis des Overlays im Zuschauermodus (Spectator Mode) .

Der direkt neben dem Champion angezeigte Wert ist der „Creep Score“. Er gibt an, wie viele Minions und Monster von jedem Spieler getötet wurden. In weiterem Sinne ermöglicht diese Zahl auch, ungefähr zu wissen, wie viel Gold jeder Spieler besitzt oder ausgegeben hat.

Zum Verständnis einer Partie ist sie unverzichtbar. Wenn man sich noch nicht perfekt auf dem Spielfeld auskennt, hilft sie bei der Orientierung. Außerdem zeigt sie Dir den Standort eines jeden Spielers in Echtzeit an, wodurch die Strategie eines jeden Teams besser verstanden werden kann.

Dieses Tool hilft auch dabei, das allgemeine Fortschreiten der beiden Teams zu analysieren. Um die Partie zu gewinnen, muss der gegnerische Nexus zerstört werden. Die beiden Nexuskerne liegen auf der Karte einander gegenüber und befinden sich in der Mitte eines jeden Camps. Du kannst es also erraten, je näher ein Team am Nexus und zahlenmäßig überlegen ist, desto höher ist seine Chance, die Partie zu gewinnen.

