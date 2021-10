Snowboarder Leon Vockensperger im Porträt: Von nix kommt nix!

Obwohl er bei einem Sichtungs-Camp ins Nachwuchsteam des deutschen Snowboardverbands aufgenommen wurde, bekam er von seinen damaligen Coaches zu hören, dass er mit seinen 14 Jahren „zu alt und zu wenig talentiert“ für eine professionelle Snowboardkarriere sei.

Doch wer Leon kennt, weiß, dass ihn solche Aussagen nicht demotivieren. Ganz im Gegenteil: Was sich der Bursche in den Kopf setzt, das zieht er auch durch. Ganz nach dem Motto „von nix kommt nix“ glaubte der junge Nachwuchsshredder fest an sich, verbrachte so viel Zeit wie möglich auf dem Snowboard und setzte alles daran, seine Kritiker vom Gegenteil zu überzeugen.

Leon Vockensperger ist bereit, die Snowboard-Welt zu erobern. © Dom Daher / Red Bull

Leons Leidenschaft fürs Snowboarden wurde früh geweckt. Sein Vater Christian, der selbst in den 90er-Jahren Snowboardrennen gefahren ist, nahm den Junior schon im Alter von drei Jahren mit auf den Berg und stellte ihn zum ersten Mal seitwärts auf ein Board. „An die Zeit kann ich mich zwar nicht wirklich erinnern“, erzählt Leon, „Aber es muss mir wohl von Anfang an getaugt haben. Wir waren jeden Winter so oft es ging im Schnee“.

Leon Vockensperger beim Red Bull Performance Camp 2021 © Lorenz Richard

Leon wuchs in Flintsbach, einem kleinen Ort zwischen Kufstein und Rosenheim auf. Keine schlechte Base für einen Knirps, der sich mit dem Snowboard-Virus infiziert hat. Denn durch die Nähe zu verschiedenen Skigebieten war der Weg zur nächsten Piste nicht weit. Kaum verwunderlich, dass das Snowboardfahren im Winter für Leon sehr schnell zur Freizeitbeschäftigung Nummer eins wurde.

Schule und Snowboarden? Schwierig!

Mit dem Eintritt in die Grundschule rückte die Lieblingsbeschäftigung dann kurzzeitig aus seinem Fokus. Die Zeit für die Berge war nun auf die Wochenenden beschränkt. Doch Leon, der in der Schule viel weniger motiviert war als auf dem Snowboard, musste diese oft mit Lernen verbringen. „In der Schule lief es bei mir einfach nicht rund und ich habe mich mit der Lernerei ziemlich schwer getan“, berichtet Leon. „Als mir mein Dad eines Tages von einem Sportinternat in Berchtesgaden erzählte, stand für mich fest: Da will ich hin! Ich setzte alles daran, an der Schule aufgenommen zu werden und war extrem happy, als ich die Zusage erhielt“, schildert Leon diesen für ihn un seinen Werdegang enorm wichtigen Moment.

Leon Vockensperger, Railslide, red Bull Performance Camp Saas Fee 2021 © Lorenz Richard Seit ich denken kann, war es mein Traum, eines meiner Hobbys zum Beruf zu machen. Leon Vockensperger

„Das Internat liegt auf über 1000 Höhenmetern und ist ziemlich abgelegen. Hier oben fiel es mir nicht schwer mich nur auf die Schule und mein Training zu konzentrieren. Andere Ablenkungen gab es nicht und die Gemeinschaft mit den anderen Nachwuchssportlern war für mich eine zusätzliche Motivation“, erzählt Leon grinsend.

Team-Training als Motivation

Dass sich das neue Umfeld extrem positiv auf seine sportliche Entwicklung auswirken sollte, lies sich schon bald anhand der zunehmend besseren Contest-Resultate ablesen. Das Training im Team Germany mit einem professionellen Trainingsplan und eigenen Coaches zahlte sich schnell aus und auch die Gemeinschaft mit den anderen Teammitgliedern weiß Leon auch heute noch zu schätzen: „Das Team Germany ist für mich wie eine zweite Familie. Wir reisen zu den Contests, trainieren zusammen und kennen uns zum größten Teil schon aus den gemeinsamen Tagen im Nachwuchsteam, was ziemlich lässig ist.“

Leon Vockensperger beim Summer Training in Saas Fee © Lorenz Richard

Im Sommer 2018 machte Leon am Sportinternat sein Abitur aber Berchtesgaden ist nach wie vor sein Trainings-Stützpunkt wo er im Winter von Montags bis Freitags trainiert. Seine Grundschullehrer hätten ihre helle Freude daran zu sehen, wie fokussiert er dabei zur Sache geht und wie konsequent Leon daran arbeitet seinen Traum vom Leben als Profi-Snowboarder zu verwirklichen.

Ich habe es schon als Kind beim Fußball geliebt zu kämpfen und an meine Grenzen zu gehen. Auch jetzt beim Snowboarden liebe ich es mich zu pushen. Leon Vockensperger

Leon möchte bei jedem Contest seine Bestleistung abrufen. Dabei geht es ihm in erster Linie gar nicht darum besser als die anderen zu sein. Solange er bei einem Run sein Bestes gibt, kann er auch akzeptieren wenn andere an diesem Tag in der Ergebnisliste vor ihm landen.

Leons Top-Results 2021: 3. Platz FIS Gesamtweltcup Und damit bester Snowboarder des Team Germany 2021: 2. Platz Laax Open Slopestyle

Next Stop: Beijing

In der vergangenen Saison ist das allerdings nicht sehr vielen seiner Kollegen gelungen. Leon wurde im Gesamtweltcup 2021 dritter. Ein beachtlicher Erfolg für jemanden, dem die Experten noch vor wenigen Jahren gar nicht zugetraut haben, dass er mit den Top-Ridern überhaupt mithalten könne.

Eine seiner größten Stärken ist sicherlich seine professionelle Arbeitsmoral. „Ich weiß ziemlich genau was ich will und wie viel Zeit ich investieren muss um meine Ziele zu erreichen“, erzählt Leon und meint: „Gerade was das Training angeht bin ich ziemlich diszipliniert. Der Marathonläufer Mo Farah hat seine Trainingsphilosophie einmal ganz gut auf den Punkt gebracht:

What you put into it is what you get out of it!“, das kann ich zu 100-Prozent unterschreiben. Leon Vockensperger

Für die kommende Snowboard-Saison gibt es für Leon vor allem ein Ziel: Die Teilnahme an den Snowboard-Wettbewerben, die vom 4. bis 20. Februar 2022 in Peking ausgetragen werden.

Ob Leon das Zeug dazu hat die Qualifikation für die Spiele zu schaffen? Wenn du den Text bis hier unten gelesen hast, kannst du dir diese Frage ganz gut selbst beantworten.