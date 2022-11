"Sky Grind": Leticia Bufoni grindet eine Rail in den freien Fall

hat ihr ganzes Leben damit verbracht, Grenzen zu überschreiten. In ihrer endlosen Suche nach "Thrills" auf dem Skateboard absolvierte sie erst kürzlich Monate des intensiven Trainings, um ihre Liebe zum Skateboarden mit einer anderen Leidenschaft zu verbinden: Fallschirmspringen!

Leticia bringt sich in die passende Mood...

Ihr Sky Grind-Projekt setzte sie auf 2.750 Höhenmetern um, in einem Luftfahrzeug des "Fast And Furious"-Kino-Franchises, mit einem Experten aus der "Mission Impossible"-Reihe, Skate-Obstacles, Fallschirmen -- und mit dem potenziell haarigsten Skateboard-Trick, der jemals auf Film festgehalten wurde.

Ein Skateboard an einem Fallschirm.

Bufoni grindet direkt in den freien Fall.