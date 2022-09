Düstere Puppen: Lies of P wird ein Highlight für Soulslike-Fans

Im Rahmen der gamescom 2022 feierte das düstere Action-Adventure Lies of P seine Gameplay-Premiere. Das Game interpretiert die Geschichte um Pinocchio neu und verfrachtet sie mal eben in ein düsteres Horror-Setting im Stile von Bloodborne oder Elden Ring . Wir haben alle Infos zum Spiel zusammengefasst.

01 Lies of P Release: Wann erscheint das Game?

Lies of P will im Jahr 2023 Soulslike-Fans abholen © NEOWIZ

Lies of P hat noch keinen finale Release-Termin erhalten. Das Action-Adventure soll im Laufe des Jahres 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S an den Start gehen. Xbox-Fans haben dabei besonderen Grund zu Freude, denn der Titel wird direkt zum Release Bestandteil der Flatrate Xbox Game Pass sein.

02 Was für eine Art Spiel ist Lies of P?

Lies of P ist ein Action-RPG im Stile von Bloodborne und Dark Souls © NEOWIZ

Bei Lies of P handelt es sich um ein Action-Rollenspiel im Stile der Soulslike-Games aus dem Hause FromSoftware. Ihr kämpft euch also, ähnlich wie in Elden Ring oder Bloodborne, durch eine düstere Spielwelt und stattet die Hauptfigur mit neuen Fähigkeiten und Verbesserungen aus.

03 Die Story: Worum geht es im Game?

Lies of P baut auf der Geschichte von Pinocchio auf. © NEOWIZ

Lies of P nimmt sich die bekannte Geschichte um Holz-Marionette Pinocchio und Meister Gepetto zur Brust und interpretiert die Kinderbuchfigur des italienischen Autors Carlo Collodi etwas neu. Wie in der Vorlage dreht sich Game aber ebenfalls alles um Lügen und deren Auswirkungen.

Neben diesem Ansatz entfernt sich das Soulslike aber recht stark von der Disney-Vorlage und kommt weit weniger beschaulich daher. Bereits zu Beginn des Spiels wacht ihr beispielsweise in einem verlassenen Bahnhof in der Stadt Krat auf und stoßt auf eine Notiz, mit der die Handlung ihren Lauf nimmt.

Aus der Zeitung... Die Figur Pinocchio debütierte bereits 1881 in einer italienischen Zeitung ... ins Buch Pinocchio war so populär dass der Autor 1883 entschied, ihr ein eigenes Buch zu widmen

Es gilt, Mr. Gepetto zu finden, der sich irgendwo in der Stadt herumtreibt. Hauptfigur Pinocchio ist auch keine Holzfigur, wie in der Vorlage, sondern ein Mechnoid – also eine Art Roboter . Die Prämisse bleibt allerdings dieselbe, denn auch die Neuinterpretation träumt davon, ein Mensch zu werden .

Eure Gespräche mit den anderen Einwohnern haben dabei Einfluss auf den Verlauf der Handlung und ihr müsst das eine oder andere Mal flunkern, um euer Ziel zu erreichen – versprechen jedenfalls die Entwickler.

Der Robo-Mensch: In unserer Reihe ' Liquid Science ' trifft Wu-Tang-Gründungsmitglied RZA Wissenschaftler und Ingenieure, die die Zukunft formen. In der Nähe von San Francisco stattet er dem Hersteller von Exoskeletten einen Besuch ab, die Menschen stärker und schneller machen sollen.

21 Min Stronger, faster GZA, the show's host, finds out whether science is making faster, stronger human beings a real possibility.

04 Setting und Welt von Lies of P

Die düstere Spielwelt liegt irgendwo zwischen Bloodborne und BioShock. © NEOWIZ

Lies of P spielt in der gefährlichen Stadt Krat, die von der europäischen Belle Époque-Ära des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts inspiriert wurde. Nur das im Spiel alles deutlich düsterer und gefährlicher ist als in der europäischen Prunkzeit. Optisch erinnert die Spielwelt an das Yharnam aus Bloodborne, BioShock oder die Welt aus den beiden Dishonored-Games der französischen Arkane Studios.

Dass es dem düsteren, vom Steampunk angehauchten, Städtchen nicht wirklich rosig geht, zeigt sich auf den ersten Blick. Denn menschliche Bewohnerinnen und Bewohner haben Seltenheitswert. Wild gewordene Maschinen stapfen durch die menschenleeren Gassen, die ihr in der umfangreichen Einzelspielerkampagne erkundet. Einen Multiplayermodus oder Koop-Optionen soll Lies of P nicht bieten.

Im Laufe des Games sollt ihr aber nicht nur innerhalb der Stadtmauern unterwegs sein, sondern auch Areale außerhalb erkunden. Eine offene Welt wie beispielsweise Elden Ring bietet Lies of P allerdings nicht und präsentiert sich deutlich linearer.

Das macht das ohnehin schon fordernde Action-RPG aber auch ungemein knackiger. Denn eine Möglichkeit, eine besonders knifflige Stelle einfach erst einmal links liegenzulassen und an einem anderen Ort weiterzumachen, gibt es nicht.

Wer entwickelt Lies of P? Enwickler des Games sind die südkoreanischen Round 8 Studios Das zweite Spiel Lies of P ist erst das zweite Game des Studios nach dem MMORPG Bless Unleashed

05 Das Gameplay von Lies of P

In den düsteren Gassen von Krat lauern viele Gefahren. Und Bosse © NEOWIZ

Aus spielerischer Sicht erwartet euch in Lies of P fast schon klassische Soulslike-Kost , die die koreanischen Entwickler mit einigen frischen Ideen garnieren. In den actionreichen Auseinandersetzungen kombiniert ihr leichte und schwere Angriffe mit den obligatorischen Ausweichrollen, Blocks und Paraden. Letztere setzen, ähnlich wie in Sekiro, natürlich ein gutes Timing voraus.

Um euch gegen die abwechslungsreichen Kontrahenten, von humanoiden Marionetten über Robo-Hunde bis hin zu wuchtigen Bossgegnern, zur Wehr zu setzen, beherrscht Pinocchio allerdings ein paar besondere Kniffe.

Einerseits haben sich die Entwickler einmal mehr bei Sekiro inspieren lassen und statten die Marionetten-Hauptfigur mit einer Armprothese aus. Der linke Arm lässt sich mit vielen nützlichen Gadgets ausstatten , die euch beispielsweise Flammen verschießen oder Gegner mittels Enterhaken heranziehen lassen – ein nützliches Tool, um einzelne Ziele aus Gruppen zu separieren.

Diese Prothesen können zudem offenbar auch mit verschiedenen Upgrades versehen werden, die beispielsweise die Reichweite erhöhen oder die Auslöseverzögerung verringern.

Die Armoprothese stattet ihr mit verschiedenen Skills aus © NEOWIZ

Der Gamer mit dem bionischen Arm: Daniel Melvilles Armprothese könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen. In unserer Reihe ' PRISM ' stellen wir euch Dan und seine Geschichte vor.

3 Min Dan, der Gamer mit dem bionischen Arm Lerne Daniel Melville kennen, den Gamer mit einer Armprothese, die er mithilfe eines 3D-Druckers individualisiert.

06 Soulslike durch und durch

Ein Klassensystem bietet das Game nicht. Zu Beginn stehen 3 Pfade zur Wahl. © NEOWIZ

Die ersten Gameplay-Videos zu Lies of P machen klar: Das Action-RPG nimmt sich der Soulslike-Formel verschiedener FromSoftware-Games an und führt die Linie konsequent fort. Bei eurem Ableben verliert ihr Seelen, die ihr einmal wieder einsammeln könnt. Gespeichert wird an den Leuchtfeu…. Pardon, Stargazern , an denen ihr die Figur auch mit Upgrades ausstatten oder eure Waffen verbessern dürft.

Für letztere haben sich die Macherinnen und Macher zudem eine weitere Besonderheit einfallen lassen, denn Schwerter, Degen oder wuchtige Zweihandwaffen bestehen immer aus einer Klinge und einem Griff, die sich kombinieren lassen, um so einzigartige Effekte zu ermöglichen.

Klingen und Griffe lassen sich zu einzigartigen Items verbinden © NEOWIZ

Ihr habt einen durchschlagskräftigen Dolch mit Feuereffekten, aber die Reichweite ist euch zu gering? Dann klatscht ihr halt einfach eine längere Klinge an den Griff und könnt so das Spielgefühl grundlegend verändern.

Verschiedene Klassen scheint es im Spiel hingegen nicht zu geben. Zwar habt ihr zu Beginn die Wahl zwischen drei verschiedenen Pfaden (Ausgeglichen, Agilität und Zähigkeit), das hat allerdings nur Auswirkungen auf eure Ausrüstung zu Spielbeginn und die Starterwerte.

Dennoch dürft ihr Pinnochio durch Levelaufstiege in verschiedene Richtungen entwickeln und erlernt in den Talentbäumen neue Fähigkeiten. Dadurch erhöht sich natürlich der Wiederspielwert.

Wie lang die Kampagne von Lies of P ausfällt, haben die Entwickler jedoch noch nicht verlauten lassen. Gameplay-Videos zeigen allerdings, dass euch auch abseits der Haupthandlung verschiedene Nebenquests erwarten. In Kombination mit den vielfältigen Entscheidungen, die es im Laufe des Spiels zu treffen gilt, dürften so ganz unterschiedliche Handlungsverläufe und Enden geboten werden. Das macht jedenfalls Lust auf mehr.