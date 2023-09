„Wie ein Maler, der die Farben immer neu mischt“: Lillo Scrimali im Porträt

Ich habe Musik immer als Ganzes betrachtet. Lillo Scrimali

Der Multiinstrumentalist, Komponist und Arrangeur Lillo Scrimali ist das Mastermind hinter den epischen Orchester-Sounds von Red Bull Symphonic mit Kool Savas und Loredana – aber seine Wurzeln reichen tief in die Stuttgarter Jazz-Szene der 1990er-Jahre zurück. Wir blicken gemeinsam auf ein paar wichtige Stationen seiner Karriere.

01 Erste Schritte

Red Bull: Was hat in dir den Wunsch ausgelöst, Musik zu machen?

Lillo Scrimali: Meine Onkel haben in einer professionellen Band gespielt, und mein Papa hat mich zu den Proben mitgenommen, als ich dreieinhalb war. Das hat mich sehr beeindruckt, und so kam ich dazu, mit vier Jahren das Klavierspielen anzufangen.

Also, die Geschichte ist eigentlich etwas länger. (lacht) Mit vier kam ich mit einem geplatzten Blinddarm ins Krankenhaus, und als ich aus der Narkose aufwachte, habe ich wohl das Wort „Piano“ gesagt. Als ich nach Hause kam, stand wirklich ein Piano da. So fing das an, und ich habe es ziemlich schnell gelernt.

Und es gibt noch einen Schlüsselmoment: Später, mit zwölf, haben mein Papa und mein Onkel mich zu einem Konzert in der Schleyer-Halle mitgenommen: Hauptact waren Earth, Wind & Fire, davor Chaka Khan und Al Jarreau. Das war mein erstes großes Konzert, und ich saß da und wusste genau: Das möchte ich auch machen.

02 Stuttgart, die Mutterstadt

Du hast mit vielen Stuttgarter Musiker:innen gearbeitet: Die Fantastischen Vier, Joy Denalane, Max Herre, Cro, Turntablerocker, Tiefschwarz … und jetzt Red Bull Symphonic in Stuttgart. Was macht diese Musikstadt für dich aus?

Stuttgart war für mich sehr wichtig. In den Neunzigern war das eine Hochburg für Livemusik, ich habe drei-, viermal pro Woche mit Jazz- und Salsa-Formationen in Clubs gespielt. Daher kenne ich auch Max Herre , der immer zum Zuhören kam, noch bevor er Musik gemacht hat. Man kannte sich einfach innerhalb der Szene.

Mit 15 oder 16 habe ich in einem Musikgeschäft in Stuttgart gejobbt und tagsüber so rumgespielt, als Bodo Schopf reinkam, ein sehr bekannter Drummer, der damals bei Falco , Udo Lindenberg und Michael Schenker gespielt hat. Der nahm mich an die Hand und hat mich in seine Projekte eingebunden, und so nahm das seinen Lauf.

Heute sind die ganzen Leute ja weggezogen, aber in den 1990ern und 2000ern kamen ganz viele tolle, kreative Leute aus Stuttgart – vor allem im HipHop und Jazz.

Lillo Scrimali mit Kool Savas und Dirigent Sven Gnass © Dieser Bobby

03 Unplugged-Premiere

Ich habe dich als Musiker und Arrangeur zum ersten Mal beim „MTV Unplugged“ von den Fantastischen Vier wahrgenommen, im Jahr 2000. Wie erinnerst du dich daran?

Mein erstes MTV Unplugged, da war ich Anfang 20. Wir saßen 1999 im Tourbus, Michi Beck erzählte von der Einladung von MTV und alle sagten: Aber wir machen ja elektronisch produzierte Musik, wir müssen das wohl absagen. Damals war ich noch neu in der Band und niemand kannte wirklich meinen Background. Ich habe gesagt: Das ist doch ein Ritterschlag, als zweite deutsche Band eingeladen zu werden! Das muss man ernst nehmen.

Also haben wir überlegt, wie wir das auf die Beine stellen. Die Herausforderung lag darin, die elektronischen Sounds in akustische umzusetzen. Wir haben wochenlang die richtigen Instrumente gesucht: Eine Subkontrabassflöte? Was kann ich mit einer Geige machen? Wie klingt es, wenn ich hier kratze? Solche Sachen eben.

04 Der Arrangeur

Wie wird man Arrangeur? Wie schreibt man Musik für, sagen wir mal: 40 Menschen und Instrumente?

Ich habe Musik immer als Ganzes betrachtet und mich dafür interessiert, was andere Instrumente machen. Ich habe ganz früh schon alleine Mehrspuraufnahmen gemacht, und ich hatte das Glück, dass mir ältere Musiker viel beigebracht haben. Ich habe schon mit elf, zwölf Jahren in Coverbands gespielt, da habe ich viel übers Musikmachen gelernt, über einzelne Parts und was jede:r so macht. Plötzlich war ich in einer Band mit drei Bläsern und wollte gerne mal was für die schreiben – so habe ich mich herangetastet.

Später habe ich das natürlich studiert, aber das Interesse für alle möglichen Instrumentengruppen fing schon viel früher an. Vor allem hat mich interessiert: Was kann man aus dem Instrument alles rausholen?

Wenn es kompliziert ist, darf es nicht kompliziert wirken. Lillo Scrimali

05 Vorbilder

Und zum Schluss: Welchen fremden Song hättest du gerne geschrieben und warum?

Oh, das ist wirklich schwierig. Jetzt hast du mich kalt erwischt. (überlegt) „Blue in Green“ von Miles Davis. Die Form des Songs ist überhaupt nicht üblich und die Melodie ist so einfach – und trotzdem harmonisch so komplex. Wenn ich Musik schreibe, denke ich immer daran: Wenn es kompliziert ist, darf es nicht kompliziert wirken. Es soll immer angenehm und einfach zu hören sein.

In der Klassik finde ich Gustav Holst genial. Wenn du dir „Die Planeten“ anhörst, ist das eigentlich das, was John Williams später in seinen Filmmusiken gemacht hat – die ganzen Star-Wars-Sachen, das gab es alles schon. Holst war einer der ersten Sounddesigner, was Orchestrierung angeht. Da höre ich immer gerne rein und gucke mir in den Partituren an, wie bestimmte Klangfarben entstehen. So wie ein Maler die Farben immer neu mischt, um etwas zu kreieren. Wir sind alle immer auf der Findungsreise, das hört nie auf.

Danke für ein schönes Schlusswort, Lillo.

