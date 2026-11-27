Die weltbesten B-Girls und B-Boys treten am 29. November 2026 beim Red Bull BC One World Final 2026 in Toronto, Kanada, gegeneinander an. Neun Performer stehen fest – fünf B-Girls und vier B-Boys. Auch die Jury, zwei Hosts, der DJ und ein Hype-Man sind bestätigt. Das Line-up vereint amtierende Champions, einen mehrfachen Finalisten, einen echten Breaking-Pionier sowie aufstrebende und etablierte Herausforderer:innen, die in Toronto Geschichte schreiben wollen.

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01 Die B-Girls für das Red Bull BC One World Final in Toronto

Riko ist bereit, ihren Titel zu verteidigen

Riko hat 2025 das Red Bull BC One World Final gewonnen. © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Riko ist die amtierende Red Bull BC One B-Girl-Siegerin, nachdem sie letztes Jahr in ihrem Heimatland Japan ihren ersten Titel gewonnen hat. Bekannt für ihre charakteristischen F-Track Transitions und einen Stil, den sie „Skilatack“ nennt, verbindet sie Geschwindigkeit mit dynamischer Flexibilität.

In diesem Jahr hat sie die Chance, als zweite Breakerin überhaupt zwei World Finals in Folge zu gewinnen. Ihre Einstellung ist klar: „Ich möchte so tanzen, dass ich alle in jeder Runde auf die bestmögliche Art und Weise überrasche. Ich möchte dem Grund, warum ich tanze, treu bleiben und mein authentisches Ich zum Ausdruck bringen. Damit ich, wenn es soweit ist, alles loslassen und einfach den Moment genießen kann.“

India jagt einen historischen dritten Titel

India krönte sich bereits zur jüngsten Siegerin. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

B-Girl India aus den Niederlanden sticht unter den diesjährigen Wildcards aus zwei Gründen hervor. Sie ist zweifache Red Bull BC One-Siegerin – sie gewann 2022 und 2024 – und hält den Rekord als jüngste Breakdancerin, die das World Final gewonnen hat – sie war gerade einmal 16, als sie 2022 ihren ersten Titel holte .

India, die für ihre stilvolle Power bekannt ist, sagt, sie wolle „eine verbesserte Version von mir selbst zeigen, dabei Spaß haben und mein Bestes geben“. Ein dritter Sieg würde sie zur ersten B-Girl machen, die das World Final dreimal gewinnt.

Vortechs möchte Eindruck zuhinterlassen

B-Girl Vortechs gilt als Außenseiterin bei den B-Girl-Wildcards. © Little Shao

Für Vortechs ist es der erste Auftritt auf der großen Bühne des World Finals. Die unter ihrem früheren Namen Powerflow bekannte B-Girl ist Autodidaktin: Acht Jahre lang brachte sie sich Breakdance ohne Unterricht selbst bei. Geboren in den USA, entwickelte sie ihren eigenen Stil in Eigenregie und trainierte dafür im Keller.

Vortechs zeichnet sich durch saubere, flüssige und kraftvolle Moves aus, dazu kommen Dutzende von Headspin- und Windmill-Variationen. Sie verbindet ihre Bewegungen nahtlos miteinander und hat das Zeug dazu, auf der großen Bühne Runden zu liefern, die es in die Highlight-Clips schaffen.

Emma will den Titel nach Hause holen

Emma will auf heimischem Boden abliefern! © Little Shao/Red Bull Content Pool

Für Emma ist es bereits der zweite Auftritt beim World Final als Wildcard-Teilnehmerin. Ihr Debüt in dieser Rolle gab sie 2022. Ihren Tanzstil beschreibt sie mit nur einem Wort: „Feuer“. Besonders ihre herausragende Footwork, gepaart mit ausgeprägter Musikalität und Originalität, verleiht ihren Performances einen unverwechselbaren Charakter.

Als dreifache Gewinnerin des Red Bull BC One Cypher Kanada und Silbermedaillengewinnerin bei den Jugend-Olympischen Spielen sagt die in Kanada geborene B-Girl, wenn sie wieder auf die Bühne des World Finals tritt: „Ich möchte einen Stil und eine Energie mitbringen, die die Leute als meinen eigenen erkennen, und mit meiner Performance ein Statement setzen. Ich möchte alles zeigen, woran ich in den Jahren bis zu diesem Moment gearbeitet habe!“

Syssy kehrt zum vierten Mal in Folge zum Red Bull BC One World Final zurück

B-Mädchen Syssy mit einem Flip gegen die spätere Weltmeisterin Riko. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Syssy hat an den letzten drei Red Bull BC One World Finals teilgenommen. Zweimal als Wildcard, 2023 in Paris und 2024 in Rio de Janeiro, und dann erneut 2025 in Tokio, wo sie sich ihren Platz über den Red Bull BC One Last Chance Cypher sicherte. Mit ihrem explosiven und furchtlosen Stil auf der Tanzfläche, bei dem laut Syssy „Kreativität, Musikalität und Blow-ups“ ihre größten Stärken sind, ist sie zudem zweifache Gewinnerin des Red Bull BC One France Cypher.

Syssy ist bereit, zum vierten Mal in Folge auf die Weltbühne zu treten, und sagt: „Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, mein Breaking zu zeigen und meine Crew zu vertreten.“ Und außerdem: „Ich möchte meine Liebe zum Breaking zeigen und Spaß haben.“

02 Die B-Boys für das Red Bull BC One World Final in Toronto

Issin kehrt zurück, um seinen Titel zu verteidigen

Issin hat 2025 gewonnen. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Issin geht als amtierender Red Bull BC One B-Boy-Champion an den Start. Im vergangenen Jahr sicherte er sich in seinem Heimatland Japan erstmals den Titel. Sein Breaking ist geprägt von explosiven Power-Moves und einer ebenso mitreißenden wie überlebensgroßen Persönlichkeit. Auf der Tanzfläche bringt er seinen Charakter voll zum Ausdruck. Seinen Stil beschreibt er mit einem einzigen Wort: „Explosion“.

„Ich überlege mir gerade, wie ich alle besiegen werde!“, sagt er. Außerdem will er „allen eine neue, weiterentwickelte Version von Issin zeigen und die Halle zum Beben bringen“. Wenn er erneut gewinnt, wird er der erste B-Boy sein, der zwei World Finals in Folge gewinnt.

Phil Wizard ist auf der Jagd nach dem einen Pokal, der ihm noch fehlt

Phil Wizard hofft, dass es beim dritten Mal klappt. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Phil Wizard , der erste B-Boy, der olympisches Gold gewann, ist zweifacher Vizeweltmeister, nachdem er 2021 und 2023 den zweiten Platz belegte. Geboren und aufgewachsen in Kanada, bringt er eine fröhliche Persönlichkeit in seine Performances ein und er selbst beschreibt seinen Stil als „frei“.

Sein Breaking ist abwechslungsreich, originell und unberechenbar, mit charakteristischen Moves wie seinem „Travelling Swimmer“, bei dem er quer über die Bühne gleitet. Wird Phil Wizard mit dem heimischen Publikum im Rücken endlich den Titel holen?

Hiro10 ist bereit, weitere epische Momente zu schaffen

Hiro10 sorgt immer für Highlights! © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Hiro10 hat an den letzten beiden World Finals teilgenommen, und obwohl er beide Male bereits in der ersten Runde ausgeschieden ist, lieferte er einige der unvergesslichsten Battles jeder Veranstaltung. Sein Battle gegen B-Boy Samuka im Jahr 2024 war ein beeindruckender, einfallsreicher Schlagabtausch, der das Publikum von den Sitzen riss. Im Jahr 2025 lieferte er sich mit seinem japanischen Breaker-Kollegen Haruto einen musikalischen Schlagabtausch, der für Furore sorgte.

Hiro10 ist einer der spannendsten, musikalischsten und von Power-Moves geprägten Breaker der Szene. Er kommt mit einer starken Siegesserie zum diesjährigen Finale und verfolgt dabei eine einfache Philosophie: „Hab keine Angst vor dem Verlieren. Wir wissen nie, was passieren wird. Gestalte den Moment.“

Jet Leg kehrt zurück

Jet Leg ist zurück und versucht es ein zweites Mal, den Titel zu holen. © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Letztes Jahr gab Jet Leg sein Debüt beim Red Bull BC One World Final und hinterließ mit seinem hochkomplexen, technischen Stil sofort Eindruck.

In jede seiner Combos stecken die unterschiedlichsten Moves. Dabei bringt er eine intensive, kampfbereite Attitüde und die Energie eines B-Boys mit, der seine Gegner übertrumpfen und die Jury von sich überzeugen will. Für dieses Jahr hat er sich nach eigenen Angaben vorgenommen, „so gut wie möglich vorbereitet“ zu sein. Nun ist er bereit, um den Red Bull BC One-Gürtel zu kämpfen.

03 Die fünf Juroren beim Red Bull BC One World Final 2026

Ken Swift bringt den Blick eines Pioniers in die Jury ein

Ken Swift ist ein wahrer Breaking-Pionier, der Generationen inspiriert hat. © Mason Rose

Ken Swift , ein legendärer Pionier und einer der einflussreichsten B-Boys in der Geschichte des Breaking, ist ein Breaker der ersten Generation aus New York City. Er begann 1978 mit dem Breaking, als der Tanz und die Kultur gerade erst entstanden, und gehört zu den B-Boys, die dafür verantwortlich sind, dass Breaking zu einer weltweit anerkannten Kunstform wurde.

Als Mitglied der Crew „Seven Grandmasters“ ist er seit den 1990er Jahren als Juror tätig und hat weltweit bei Red Bull BC One Cyphers gearbeitet. Dies ist bereits sein dritter Einsatz als Juror beim Red Bull BC One World Final, nachdem er bereits 2010 (Tokio, Japan) und 2014 (Paris, Frankreich) in der Jury saß.

„Das Bewerten ist mit großer Verantwortung verbunden und keine leichte Aufgabe, aber ich freue mich immer darauf, Breaking zu unterstützen. Ich bin froh, dass man mich dafür in Betracht zieht und mir das Vertrauen schenkt, diesen Platz einzunehmen“, sagte er

Quotation Ich freue mich immer darauf, Breaking zu unterstützen. Ken Swift

Gizmo tritt als Juror auf heimischem Boden an

Gizmo aus Kanada vertritt das Gastgeberland. © Courtesy of Gizmo

Gizmo aus Kanada wird als Juror das Gastgeberland vertreten. Als Mitglied der Crew „Bag of Trix“ begann er um 1983/1984 mit dem Breaking, als er acht Jahre alt war. Er war 1997 zum ersten Mal als Juror tätig und ist seit 2002 regelmäßig als Juror im Einsatz.

Nachdem er bereits bei den Red Bull BC One Cyphers in den USA und Kanada als Judge arbeitete, wird er nun zum ersten Mal beim World Final der Veranstaltung mitwirken. Dazu sagt er: „Ich bin zutiefst dankbar dafür, zu einer Veranstaltung dieses Kalibers eingeladen worden zu sein, und das ist ein Moment, den ich niemals als selbstverständlich betrachte. Es fühlt sich wie ein Meilenstein in meiner Karriere als Juror an.“

Für Kate schließt sich als Jurorin beim World Final der Kreis

Kate beim Airfreeze am Venice Beach © VłBRΛNCY CØLŁΞCTłVΞ

Als Mitglied der MZK-Crew begann Kate 2009 mit dem Breaking, als sie 14 Jahre alt war. Sie hat außerdem selbst zweimal am Red Bull BC One World Final teilgenommen: 2018 (Zürich, Schweiz) und 2024 (Rio de Janeiro, Brasilien).

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Kate ist seit 2013 als Jurorin tätig und hat bereits bei Red Bull BC One-Cyphers in der Schweiz und den USA bewertet. Dies wird ihr erstes Mal als Jurorin beim World Final sein, und sie sagt: „Ich bin selbst schon auf dieser Bühne angetreten, daher fühlt es sich wirklich so an, als hätte sich der Kreis geschlossen, jetzt auf dem Jurysessel zu sitzen.“

Brahim kehrt 21 Jahre später zurück, diesmal als Juror

Brahim trat 2005 beim legendären Red Bull BC One World Final an. © Little Shao

Als Teilnehmer am Red Bull BC One World Final bei der zweiten Ausgabe im Jahr 2005 (Berlin, Deutschland) war Brahim Mitglied der berühmt-berüchtigten Pokemon-Crew. Er begann 1996 mit dem Breaking, als er 10 Jahre alt war.

Brahim bewertet seit 2005 Breakdance-Battles, und da er nun zum ersten Mal als Juror beim Red Bull BC One World Final dabei ist, sagt er: „Ich bin mit dieser Kultur aufgewachsen und weiß, wie viel Arbeit man reinstecken muss, um diese Bühne zu erreichen. Ich möchte Originalität feiern, echte Spitzenleistungen anerkennen und allen Teilnehmer:innen den Respekt zollen, den sie verdienen.“

Lil G bringt die Erfahrung aus fünf Red Bull BC One World Finals in die Jury ein

Lil G is known as an expert for power moves © Little Shao / Red Bull Content Pool

Als Mitglied der Crews Speedy Angels, Super Cr3w und Team Vinotinto begann Lil G (alias Risktaker) 2001 mit dem Breaking, als er 11 Jahre alt war. Er hat fünfmal an den Red Bull BC One World Finals teilgenommen: 2008 (Paris, Frankreich), 2009 (New York, USA), 2010 (Tokio, Japan), 2011 (Moskau, Russland) und 2014 (Paris, Frankreich).

Seit 2012 ist er als Juror tätig und hat bereits bei zahlreichen Red Bull BC One Cyphers auf der ganzen Welt mitgewertet. Dies ist nun sein drittes Mal als Juror beim Red Bull BC One World Final – zuvor war er bereits 2019 (Mumbai, Indien) und 2024 (Rio de Janeiro, Brasilien) dabei.

Lil G sagt, dass das Scoren beim Red Bull BC One World Final „sowohl ein Traum als auch eine Verantwortung ist, die ich sehr schätze. Es ist mehr als nur das Bewerten. Es geht um den Respekt, den ich mir durch jahrelanges Engagemen und meinen Beitrag zur Kultur verdient habe. Ich sehe es als wichtigen Teil meines Vermächtnisses und nehme diese Gelegenheit nicht als selbstverständlich hin.“

04 Die beiden Moderatoren des Red Bull BC One World Finals in Toronto

Amjad ist wieder als Moderator dabei

Amjad hat jede Menge Erfahrung als Moderator der BC One World Finals. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Dies ist bereits das siebte Mal, dass Amjad das Red Bull BC One World Final moderiert. Zum ersten Mal moderierte er die Veranstaltung 2018, als sie in seinem Heimatland, der Schweiz, stattfand. Danach moderierte er sie 2019 (Mumbai, Indien), 2021 (Danzig, Polen), 2023 (Paris, Frankreich), 2024 (Rio de Janeiro, Brasilien) und 2025 (Tokio, Japan).

Als Mitglied der 7 Dollars-Crew begann Amjad 2006 mit dem Moderieren und ist stets bestrebt, die Fans zu informieren, für eine gute Stimmung zu sorgen und die Veranstaltung fest in der Hip-Hop-Kultur zu verankern.

Für die diesjährige Ausgabe sagt er, die Fans „können sich auf witzige Sprüche während der Battles, jede Menge Energie und gute, prägnante Analysen der Situation freuen, um besondere Momente hervorzuheben.“

Admir steigt vom Red Bull BC One Last Chance Cypher auf

MC Admir kommt über bei die „Last Chance Cyphers“ von Red Bull BC One. © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Für Admir ist es das erste Mal, dass er das Red Bull BC One World Final moderiert, obwohl er bereits in den letzten drei Jahren den Red Bull BC One Last Chance Cypher moderiert hat: 2023 (Paris, Frankreich), 2024 (Rio de Janeiro, Brasilien) und 2025 (Tokio, Japan).

Als Vertreter von 9000 Styles und der „Belgium with Attitude“-Crew begann er 2009 mit dem Moderieren und sagt, die drei wichtigsten Dinge, die er mitbringt, seien „Verbindung, kulturelles Verständnis und Kommunikation“.

Zu seinem Debüt als Moderator beim Red Bull BC One World Final sagt er: „Meine Aufgabe ist es, der Veranstaltung zu dienen, Klarheit darüber zu schaffen, was gerade passiert, und alles mit dem Wesen des Breaking zu verbinden. Ich werde Authentizität, zusätzliche Energie und ein echtes Verständnis für die Kultur mitbringen, die wir repräsentieren.“

05 Der Hype-Man beim Red Bull BC One World Final in Toronto

Ivan bringt zwei Jahrzehnte Hype ans Mikrofon

Ivan gilt als einer der angesagtesten MCs der Szene. © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Beim World Final steht Ivan erstmals als Host auf der großen Bühne und bringt seinen energiegeladenen Moderationsstil mit. Seine Motivation beschreibt er so: „Ich möchte in erster Linie Entertainer sein“. Bereits 2022 moderierte er den Red Bull BC One Last Chance Cypher in New York. Zuletzt stand er 2026 beim Red Bull BC One Cypher USA am Mikrofon, den er auch 2025 und 2021 moderierte. Darüber hinaus führte er durch die Ausgabe 2024 von Red Bull Lords of the Floor .

Inspiriert von seinen sechs älteren Brüder bei Hauspartys, begann Ivan 1985 selbst zu moderieren. Er sagt, die drei wichtigsten Dinge, die er mitbringt, sind: „Ich zeige meine Wertschätzung für die Musik und das Publikum, ich teile mein Wissen über Breaking und ich bringe Dankbarkeit und Zusammenhalt auf die Bühne.“ Außerdem sagt er: „Ich möchte das Publikum mit Energie an die Musik binden.“ Und: „Ihr könnt davon ausgehen, dass ich die Kultur auf die Bühne bringe“, beim diesjährigen World Final.

06 Der DJ beim Red Bull BC One World Final in Toronto 2026

KhanFu gibt den Ton an

Khanfu beim Red Bull BC One Cypher in Rumänien. © Bogdan Zop/Red Bull Content Pool

DJ KhanFu ist bereits zum zweiten Mal dabei und gab 2025 in Tokio, Japan, sein Debüt beim World Final.

Als Mitglied der MDK-Crew begann er 2010 mit dem Auflegen und beschreibt seinen charakteristischen Stil als „Boom Bap und Breaks“. Er spielt gerne eine Mischung aus traditionellen Breaks und neueren Sounds, die von Hip-Hop über Funk bis hin zu allem reichen, was sich zum Breaking eignet.

Da er bereits als DJ bei Red Bull BC One Cyphers auf der ganzen Welt aufgetreten ist, verspricht KhanFu den Fans in diesem Jahr: „Ich werde Songs und eine Atmosphäre liefern, die den Performern Energie geben. Die Skills, kombiniert mit meinem scharfen Blick und meinem guten Gehör, werden dafür sorgen, dass die musikalischsten und explosivsten Leute dem Publikum einen unvergesslichen Abend bescheren.“

07 Wie kannst du das Red Bull BC One World Final 2026 verfolgen?

Häufig gestellte Fragen zum Teilnehmerfeld des Red Bull BC One World Final 2026 Wer sind die B-Boys, die beim Red Bull BC One World Final in Toronto antreten? Issin (Japan, Wildcard, Titelverteidiger) Phil Wizard (Kanada, Wildcard) Jet Leg (Italien, Wildcard) Hiro10 (Japan, Wildcard) Wer sind die B-Girls beim Red Bull BC One World Final 2026? Riko (Japan, Wildcard, Titelverteidigerin) India (Niederlande, Wildcard) Emma (Kanada, Wildcard) Vortechs (USA, Wildcard) Syssy (Frankreich, Wildcard) Wer sind die Judges beim Red Bull BC One World Final Toronto 2026? Ken Swift (USA) Gizmo (Kanada) Kate (Ukraine) Brahim (Frankreich) Lil G (Venezuela) Wer sind die Moderatoren des Red Bull BC One World Finals 2026? Amjad (Schweiz) Admir (Belgien) Wer ist der Hype-Man beim Red Bull BC One World Final in Toronto? Ivan (USA) Wer ist der DJ beim Red Bull BC One World Final 2026? KhanFu (Großbritannien)

Über den Autor Wer ist Emmanuel Adelekun? Emmanuel Adelekun ist freiberuflicher Autor und lebt in London, England. Als B-Boy, der die Hip-Hop-Kultur liebt und tief in der Szene verwurzelt ist, vertrat Emmanuel über ein Jahrzehnt lang Großbritannien bei internationalen Breaking-Wettbewerben, gewann Meisterschaften und war weltweit als Juror tätig. Außerdem arbeitet er als Kommentator, Breaking-Lehrer, Wettbewerbsmoderator sowie als Eventproduzent und -koordinator.