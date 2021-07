Bike Check: Das brandneue Specialized Demo von Loïc Bruni

Der französische Ausnahmeathlet ist auch bekannt unter dem Namen „Super Bruni" - und das nicht ohne Grund! Der dreifache Downhill-Weltmeister strebt immer nach Perfektion und ist berüchtigt für seine sorgfältige und kompromisslose Herangehensweise in allen Bereichen des

selbst stark in die Entwicklung des Bikes involviert war. „Specialized hat eine Menge Arbeit geleistet, bevor sie uns den Prototyp präsentierten, also haben wir nicht alles von Grund auf neu gemacht, aber wir haben ziemlich viel geändert am neuen Fahrgestell. Wir haben getestet und Feedback gegeben", erklärt Bruni.

Der Rahmen ist perfekt an Bruni angepasst

Optisch gibt sich das Bike eher dezent. Die Lackierung ist in einem schlichten Tiefrot mit helleren Flecken und Spritzern sowie einem glänzenden Finish. Neben dem Custom-Rahmen hat Bruni auch 3D-gedruckte Bremshebel, die genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und dann ist da natürlich noch das Griffband an den Schalthebeln für zusätzlichen Grip, das auf keinen Fall fehlen darf.

Ein Großteil der Arbeit für die Crew bestand darin, zu testen, zu optimieren und das Setup perfekt abzustimmen. Ganz besonders viel Herzblut und Schweiß stecken jedoch im Öhlins-Federsystem. Es bedarf monatelanger Tests, um ein Bike so weit zu bringen, dass es den Ansprüchen eines Riders wie Bruni gerecht wird. Seine Herangehensweise - zusammen mit seinen Mechanikern - ist methodisch, wissenschaftlich und datengesteuert.

Der Stoßdämpferbereich wird von einer Carbonabdeckung umhüllt. Bruni bemerkte dazu nur sehr vage und geheimnisvoll, dass das mit etwas Neuem zu tun hat, an dem er derzeit arbeitet.

„Mein Mechaniker hat mir beigebracht, dass es wichtig ist, ein perfektes Bike-Setup zu haben, um an deine Grenzen gehen zu können. Das einzige Limit, das es geben darf, bist du selbst. Sobald die Off-Season beginnt, versuche ich, über alles nachzudenken, was mich gestört hat, und eine Lösung dafür zu finden. Meistens ist die Off-Season aber nicht lang genug, um komplett glücklich und 100% zufrieden zu sein mit dem Bike, aber es ist trotzdem ein klares Upgrade zum Vorjahr. Es gibt immer etwas, das man verbessern kann!"

