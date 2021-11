Loïc Bruni blickt zurück auf die DH-Weltcup-Saison 2021

Loïc Bruni startet seit 2011 in der DH-Elite und hat mit seinen 27 Jahren schon so ziemlich alles erlebt und erreicht. Der vierfache Weltmeister hat sieben Weltcup-Siege und 31 Top-5-Platzierungen vorzuweisen. Nach dem Weltcup-Gesamtsieg 2019 weiß er ganz genau, wie eine erfolgreiche Saison auszusehen hat.

Die Saison 2021 im Mercedes-Benz UCI Downhill Mountainbike World Cup begann für Bruni jedoch alles andere als optimal. Anfang des Jahres, gerade als er mit dem intensiven Training für die kommende Saison startete, verletzte er sich und erkrankte an Covid-19. Nachdem er sich erholt hatte, brach er sich die Ferse und es folgte eine weitere Zwangspause.

Immer noch von Fersenproblemen geplagt, war ein 10. Platz beim Saisonstart in Leogang in Österreich wahrscheinlich das beste Ergebnis, das er sich erhoffen konnte.

Bruni hat 2021 gezeigt, dass alles möglich ist © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Die Achterbahnfahrt der Resultate und Emotionen hielt den Rest der Saison an, aber der Franzose war in der Lage, irgendwie mit den Höhen und Tiefen umzugehen und machte das Beste daraus -- nämlich seinen zweiten Weltcup-Gesamttitel.

Werfen wir einen Blick auf die fünf Rennen, die Brunis Saison 2021 geprägt haben.

01 Ups und Downs in Les Gets

Angesichts der Verletzungsprobleme im Vorfeld der Saison war Platz 10 in Leogang alles andere als ein schlechtes Ergebnis. Danach kam Les Gets und es gab so einiges, worauf sich Bruni bei seinem Heimrennen freuen konnte. Bei seinem letzten Auftritt in Les Gets 2019 wurde er Zweiter, geschlagen nur von seinem Landsmann Amaury Pierron. Die Quali verlief nach Plan, Bruni war schneller als alle anderen.

Downhill Highlights – Les Gets

Alles war angerichtet für ein spannendes Finale und einen Sieg vor heimischem Publikum, doch das Wetter machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Es regnete in Strömen und die Strecke wurde immer langsamer -- Bruni fuhr nur die 50. schnellste Zeit. Später meinte er, dass ihn die Resultate von Leogang und Les Gets mental zu schaffen gemacht hatten.

02 Reset in Maribor

Als es im August nach Maribor ging, hatte sich Bruni von seiner Fersenverletzung vollständig erholt. Außerdem holte er sich Hilfe, um seine mentale Verfassung zu verbessern. Er erkannte, dass die Gesundheits- und Verletzungsprobleme der ersten Jahreshälfte ihren Tribut gefordert hatten und es ihm unmöglich machten, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

In Slowenien fühlte sich Bruni, dem die trockenen und staubigen Bedingungen entgegenkamen, sichtlich wohler. Die Qualifikationszeit war unspektakulär, aber dank eines engagierten Runs im Finale erreichte er mit Platz 5 sein erstes Podium der Saison.

Maribor downhill recap

03 Erneut verletzt in Lenzerheide

Als es zum vierten Weltcup-Event nach Lenzerheide ging, erlebte Bruni erneut einen herben Rückschlag. Zwei Stürze am Wochenende zuvor bei der WM in Val di Sole hatten ihm so zugesetzt, dass er am Montagmorgen nach dem Rennen eines seiner Beine nicht mehr vollständig bewegen konnte. Er stand ganz kurz davor auf den Start in der Schweiz zu verzichten, aber als der Profi-Athlet, der er ist, hat er sich stattdessen in die Reha begeben, um rechtzeitig fit zu werden.

Was danach in der Quali (Platz 4) und im Finale passierte, war wirklich bemerkenswert. Als nur noch Danny Hart, Amaury Pierron und Loris Vergier am Start standen, saß er im Hot Seat an der Spitze. Am Ende konnte sich nur Vergier mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung gegen Bruni durchsetzen, aber der zweite Platz fühlte sich für den Franzosen nach seiner strapaziösen Woche wahrscheinlich wie ein Sieg an.

Lenzerheide downhill recap

04 Wieder in Form bei erstem Snowshoe-Event

Zwei Wochen nach Lenzerheide ging es für Bruni und die anderen in die USA, wo die letzten beiden Weltcuprennen (fünf und sechs) der Serie 2021 über die Bühne gingen. Der Traum vom Weltcup-Gesamtsieg lag in weiter Ferne. Viel bessere Chancen auf den Gesamtsieg hatte ein anderer Franzose, Thibaut Dapréla, der nach einer denkwürdigen Saison vor Vergier und Bruni den ersten Platz in der Wertung belegte.

Bruni war in der Quali schneller als seine beiden Kontrahenten, die außerhalb der Top 20 ins Ziel kamen und so im Finale vor Bruni starten mussten. Dapréla stürzte dann in seinem Run, während sich Vegier mit einer soliden Fahrt in den Hot Seat manövrierte.

Snowshoe downhill recap

Der Druck lag nun auf Bruni, der zum ersten Mal in der Saison wirklich Selbstvertrauen hatte. Schließlich konnte er die Zeit von Landsmann Vergier um 0,5 Sekunden unterbieten, aber der Sieg war ihm trotzdem nicht vergönnt. Den holte sich nämlich der Brite Reece Wilson. Für Bruni verlief in diesem Rennen jedoch alles nach Plan und er wurde damit ein echter Anwärter auf den Weltcup-Gesamtsieg -- etwas, das er sich nach den ersten beiden Rennen der Saison niemals gedacht hätte.

05 Super Bruni in Perfektion beim Saisonfinale

Vor dem zweiten und letzten Rennen in Snowshoe lag Bruni im Kampf um den Gesamtweltcup noch immer hinter Vergier und Dapréla. Dapréla hatte einen Vorsprung von 125 Punkten auf Bruni, während Vergier 46 Punkte vor ihm lag. Aufgrund eines schweren Sturzes in der Qualifikation konnte Dapréla im Finale nicht antreten, sodass sich das Battle um die Gesamtwertung zu einem Zweikampf mit Vergier entwickelte. Vergier musste im Ziel vor Bruni sein, um den Titel zu holen. Bruni hingegen musste gewinnen und Vergier musste Dritter oder schlechter sein.

Im Finale war Bruni der letzte Mann, der oben stand und er wusste bereits, wie es Vergier auf der Strecke erging. Vergier hatte einen katastrophalen Lauf, der nur für eine Platzierung außerhalb der Top 50 reichte. Bruni hatte also die Chance, mit einem sauberen und kontrollierten Run die Gesamtwertung zu gewinnen. Aber wer Bruni kennt, weiß, dass er keine halben Sachen macht! Wie immer gab er Vollgas und holte sich mit der schnellsten Zeit seinen ersten Saisonsieg.

Loïc Bruni Sieg-Run – Snowshoe Rennen 2

In einer alles andere als idealen Saison, die für Bruni wahrscheinlich die härteste überhaupt war, war die Freude groß, als er zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Weltcup-Gesamtsieger gekürt wurde.