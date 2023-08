Loïc Bruni: Der Downhill-Superstar im Porträt

Loïc Brunis Lebensphilosophie ist so simpel wie wirksam: Er will jeden Tag besser werden. Eine Philosophie, die sich zweifellos auszahlt. Mit nur 29 Jahren ist der Downhiller aus Frankreich bereits fünffacher UCI-Weltmeister und zweifacher Gewinner des UCI-Weltcups (2019 und 2021).

Mit diesen Karrierestatistiken gilt Bruni zu Recht als einer der ganz Großen im Downhillsport. Aber es gibt noch viel zu tun für einen Mann, der bei großen Rennen nur selten nicht auf dem Podium landet und aktuell sieben Weltcup-Siege vorzuweisen hat.

01 Frühe Anfänge

Geboren und aufgewachsen an der französischen Riviera in Nizza war Bruni schon immer dazu bestimmt, Downhiller-Mountainbiker zu werden. Sein Vater, Jean-Pierre Bruni, formte unter anderem die Karrieren der legendären Downhiller Nico Vouilloz und Fabien Barel. Außerdem war er selbst begeisterter und erfolgreicher Downhiller und krönte sich 1999 sogar zum Weltmeister in der Altersklasse 35 bis 39. Ungefähr zu gleichen Zeit bekam der junge Loïc sein erstes Bike und unter der Anleitung seines Vaters lernte Bruni Jr. schnell, wie man Fahrrad fährt.

"Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, kaufte mein Vater mir ein kleines Fahrrad und ich begleitete ihn an den Rennwochenenden. Dort lernte ich Loris Vergier [ein anderer französischer Profi-Downhiller] kennen, denn sein Vater fuhr mit meinem zusammen. Während sie ihr Ding machten, machten wir unseres."

Der junge Bruni auf seinem ersten Fahrrad neben seinem Vater Jean-Pierre © Loïc Bruni

"Ich fuhr, wann immer ich konnte. Damals war der Mountainbikesport noch nicht so weit entwickelt wie heute. Es gab noch keine DH-Rennen für Kinder -- nur Cross-Country, aber das war zu anstrengend. Also wollte ich was anderes machen."

In den frühen 2000er-Jahren war der junge Bruni fasziniert vom Motorradsport und einem gewissen Travis Pastrana, der damals gerade dabei war, die Grenzen des Möglichen im Freestyle Motocross zu sprengen.

"Er war mein größtes Idol. Ich wollte damals Motorrad fahren, aber mein Vater wollte mir nie eines kaufen."

02 Abseits der ausgetretenen Pfade

"Im Alter von 10 Jahren entdeckte ich dank Loris und seinem Bruder, die bereits an Events teilnahmen, BMX-Rennen. Damals wurde auch die französische Mountainbike-Rennserie MOM Avalanche für Jugendliche ins Leben gerufen."

MOM Avalanche-Rennen gab jungen Ridern die Chance, mit ihrem Bike so schnell wie möglich bergab zu fahren. Als der junge Bruni an einem solchen Rennen teilnahm, war er sofort Feuer und Flamme für dieses neue Format.

Loïc Bruni (Mitte) war von der ersten Sekunde begeistert von DH © Loïc Bruni

Von den MOM Avalanche-Events ging es weiter zu den TRJV (Regional Trophy of Young Mountainbikers). Bei TRJV-Rennen mussten die Rider mit demselben Bike in den Disziplinen Downhill, Cross-Country und Trial antreten. So konnten junger Fahrern verschiedene Disziplinen ausprobieren und herausfinden, was ihnen am meisten Spaß macht. Bruni fuhr weiterhin Cross-Country, Trial und BMX.

"Ich wusste, dass ich ein guter Downhiller war, aber ich wollte mich nicht vorschnell für eine bestimmte Disziplin entscheiden, also machte ich alles andere zusätzlich. Ich wusste, dass es am Downhill-Kurs von Vorteil sein würde."

"Als ich mein erstes gefedertes Mountainbike bekam, wurde mir schnell klar, dass Downhill meine Lieblingsdisziplin war. Abgesehen von der hohen Geschwindigkeit liebte ich einfach alles daran -- vor allem die Technik, das Navigieren auf den Trails, das Finden der besten Linie und natürlich die Sprünge."

Der junge Loïc Bruni erstmals auf dem Podium © Loïc Bruni

Dort, wo Bruni aufwuchs, hatte er nicht gerade die besten Voraussetzungen, um Downhill zu fahren. Die Region Alpes-Maritimes im Südosten Frankreichs war damals nicht gerade für ihre herausragenden und unzähligen Downhill-Strecken bekannt.

"In meiner Heimat gab es nicht viele DH-Strecken, also mussten wir uns selbst darum kümmern. Aber das hat uns auch dazu gezwungen, auf allen Arten von Gelände zu fahren."

03 Für Aufsehen sorgen

Der Rennsport wurde zur Sucht. Als Teenager bestritt er bereits Downhillrennen in französischen Cups und der französischen Gravity-Serie Mégavalanches in den Juniorenkategorien -- und er schlug sich gut.

"Damals [2010] wurde man auf mich aufmerksam, auch der Teamchef des französischen Teams Lapierre International. Er kam auf mich zu und bot mir an, im folgenden Jahr in der Juniorenkategorie mitzufahren."

Für Bruni war das ziemlich verrückt. "Es war wie ein Traum, alle meine Idole fuhren für dieses Team, auch Sam Blenkinsop [neuseeländischer Downhill-Profi]."

5 Min Loïc Bruni Wir treffen den französischen MTB-Fahrer Loïc Bruni, der sich auf seinen Start beim UCI World Cup 2014 vorbereitet.

04 Schneller Fortschritt

Nur ein Jahr später fuhr Bruni in der Juniorenkategorie im UCI-Weltcup. Damals fuhren die Junioren nicht getrennt, sondern zusammen mit den Elite-Männern. Auch wenn es hart war, gelang es Bruni, sich schnell anzupassen.

Im Jahr 2011 krönte sich Bruni zum französischen Juniorenmeister. Im Jahr darauf, 2012, wurde er Junioren-Weltmeister. Im selben Jahr belegte er außerdem den sensationellen fünften Platz beim Weltcup in Windham, USA, und setzte sich gegen viele der Elitefahrer durch, die er noch ein paar Jahre zuvor vergötterte.

"Ich wusste, dass ich auf einem guten Level war, aber ich hätte nie erwartet, dass ich es tatsächlich schaffen würde - es gab so viel Konkurrenz. Aber ich hatte das Glück, von sehr guten Leute umgeben zu sein, und diese Leute gaben mir das Selbstvertrauen, das mir fehlte."

Egal ob in Form oder nicht, mit Bruni muss man immer rechnen © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Bruni kennt das Regenbogentrikot besser als alle anderen © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Einer derjenigen, denen er diesen kometenhaften Aufstieg unter anderem zu verdanken hat, ist Jack Roure, sein langjähriger Mechaniker.

"Ich habe ihn getroffen, als er in der Branche schon gut etabliert war. Wir lernten uns besser kennen und es funktionierte einfach zwischen uns. Wir waren beide unglaublich akribisch. Dank seiner Ideen und meines Vertrauens in ihn, gelang es uns, innovativ zu sein und Dinge zu tun, die viele andere zu dieser Zeit nicht taten, wie zum Beispiel Tests oder Datenanalysen während der Nebensaison. Ohne ihn hätte ich nie so viel gelernt und wenn er morgen aufhören würde, wäre ich verloren."

Mein Hauptziel bei Rennen ist immer der Sieg. Aber ich will auch nette Leute treffen und andere inspirieren. Loïc Bruni

05 Der Aufstieg in die Elite

Die beeindruckende Bilanz als Junior gab Bruni bei seinem Aufstieg in die Elite 2013 einen Boost. Aber die Dinge liefen nicht immer so, wie er es sich vorgestellt hatte.

"Ich hatte gute Rennen, aber ich musste kämpfen. Aaron Gwin stand am Höhepunkt seiner Karriere, ich wurde viermal Zweiter, das war natürlich frustrierend, aber es hat mich noch mehr motiviert. Mein größter Feind war letztendlich ich selbst. Bis 2015 habe ich keine Saison ohne Verletzung überstanden. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, und ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt. Wenn man auf einem so hohen Niveau unterwegs ist, kann man sich keine Fehler leisten. Daran arbeite ich heute noch, aber ich denke, das wird mich mein ganzes Leben begleiten -- das ist mein Charakter."

Noch vor seinem ersten Weltcupsieg gewann Bruni 2015 sensationell den ersten seiner fünf UCI-DH-Weltmeistertitel in Vallnord, Andorra. Der Debütsieg im Weltcup folgte ein Jahr später in Cairns , Australien. Weitere WM-Triumphe folgten in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2022. Das Highlight war aber zweifellos der Sieg bei der Heim-WM in Les Gets vor den französischen Fans. Mehr WM-Siege in der Elite hat übrigens nur sein französischer Landsmann Nico Vouilloz mit sieben Titeln.

2 Min UCI Cairns 2016 - Loïc Bruni Winning Run Der Siegeslauf von Loïc Bruni beim DH-Weltcup der Herren 2016 in Cairns.

06 Noch lange nicht vorbei

Viele Bewunderer und MTB-Fans zerbrechen sich nach wie vor den Kopf darüber, wie Bruni es schafft, so lange an der Spitze zu stehen und mit Anfang 30 immer noch Rennen zu gewinnen. Was sagt er dazu?

"Ich lasse mich von vielen Dingen inspirieren, die meine Idole oder Konkurrenten gemacht haben. Ich habe versucht, das zu nehmen, was für mich gut war, und es zu mischen. Der US-amerikanische Downhiller Aaron Gwin ist viel Motorrad gefahren, also habe ich das auch getan. Jetzt trainiere ich im Fitnessstudio und absolviere sehr lange Trainingsfahrten, um an meiner Ausdauer zu arbeiten. Natürlich haben manche Dinge auch nicht geklappt. Zum Beispiel habe ich mit demselben Trainer wie Gwin trainiert, aber das hat nicht funktioniert."

13 Min Underdogs und Überflieger Die MTB-Fahrer:innen Kate Courtney und Loïc Bruni erinnern sich an einige der Höhen und Tiefen ihrer Mountainbike-Karriere.

Bei all den Erfolgen und dem allgegenwärtigen Wunsch, noch besser zu werden, könnte man meinen, dass Bruni ein sehr ernsthafter Mensch ist, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ihn seine Fans so lieben. Es ist nicht nur sein makelloser und flüssiger Fahrstil auf der Strecke, sondern vor allem seine freundliche Art, sein Lächeln und die entspannte Einstellung, mit der er durchs Leben geht. Bruni ist sich außerdem bewusst, dass er als einer der besten MTB-Athleten aller Zeiten auch eine gewissen Verantwortung trägt.

"Mein Hauptziel bei Rennen ist immer der Sieg. Aber ich will auch nette Leute treffen und andere inspirieren. Ich liebe es, mich mit den Fans zu unterhalten und mit ihnen zu interagieren."

"Ich habe das Glück, mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten will und die Dinge anstreben, die auch mir wichtig sind, wie zum Beispiel den Downhillsport auf ein neues Level zu bringen, gute Bikes zu entwickeln, Outfits zu designen und so weiter. All das bringt den Sport und die unterschiedlichen Marken weiter."

Bruni ist ein absoluter Fan-Magnet © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Abseits der Rennstrecke verbringt Bruni seine Zeit am liebsten mit seiner Familie und seinen Freunden auf Reisen um die Welt.

"Ich möchte weiterhin mein kleines, feines Leben leben, glücklich sein und alles tun, was mir wichtig ist. Ich habe die einzigartige Chance bekommen, ein gutes Leben zu haben und das zu tun, was ich liebe. Das will ich nutzen."