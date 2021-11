Es lebe die King! Wie Loredana das Deutschrap Game eroberte.

Unsere Geschichte beginnt in Emmenbrücke, einem Vorort der Stadt Luzern, von Einheimischen liebevoll "Emmenbronx" genannt , da wo alles ein wenig dreckiger ist, authentischer, mehr "street". Loredana Zefi wird 1995 als jüngstes von zehn Kindern geboren, ihre Eltern stammen aus dem Kosovo. Sie absolvierte eine Lehre im KV-Bereich, so weit so unscheinbar. Trotzdem scheint es, als trug Loredana schon damals das gewisse Star-Gen in sich.

Fussball-Skills in der Schulturnhalle © dieserbobby / Red Bull

Lip-Sync Video als Startschuss für die grosse Karriere

Startschuss für die Karriere ist 2017 mit einem Lip-Sync Video, darin performt sie einen Song des französischen Rappers Maitre Gims , das Video geht direkt viral und ist der Startschuss für ihre Karriere auf Social Media. Sie postete vor allem Bilder von sich, ein gutes Jahr lang, nicht viel was sie von anderen Influencerinnen unterscheiden würde, ausser vielleicht noch, dass sie mit einem der erfolgreichsten Rappern Albaniens zusammen ist: Mozzik . Doch dazu später.

Und dann kam der Sommer 2018 und Loredana releast etwas, was sie nicht nur von anderen Influencerinnen unterscheidet, sondern sie in kürzester Zeit zur begehrtesten Rapperin im deutschsprachigen Raum machen wird. Sie droppt «Sonnenbrille» .

Loredana © Timothy Schaumburg

Eine neue Ära

Der Track erreicht nicht nur Millionenklicks in den ersten 24 Stunden, er überzeugt durchs Band so ziemlich alle Kritiker - und das zu Recht. Kommerziell erfolgreiche Rapperinnen sind damals immer noch eher Mangelware, vielleicht kannte man Nura und Juju (SXTN) , Schwesta Ewa oder (in Insiderkreisen) auch Haiyti . Die nächste grosse Welle von erfolgreichen weiblichen Rapperinnen, mit Namen wie Shirin David oder Badmomzjay , war damals noch ausstehend.

King Lori leutete eine neue Ära im Deutschrap ein. © dieserbobby / Red Bull

Loredanas "Sonnenbrille" fällt auf. Auch weil der Song raptechnisch und musikalisch unglaublich gut ist. Die Szene weiss: ein Rapstar ist geboren und Loredana könnte eine neue Ära weiblichen Deutschraps einläuten.

Es folgt kurz darauf ein erster gemeinsamer Track mit Freund Mozzik: "Bonnie & Clyde" bricht erneut Rekorde, holt Klicks um Klicks und katapultiert die beiden an die Spitze der deutschen Charts.

Mozzik, ein Begleiter der ersten Stunde

Teil des Erfolgs ist Mozzik, der zu diesem Zeitpunkt bereits ein berühmter Rapper in seiner Heimat Albanien ist. Das Erfolgsmodell des Rapperpaares funktioniert, sein albanischer Part in "Bonnie & Clyde" ist smooth, auch wenn man ihn nicht versteht: man möchte dazu bouncen und feiern. Sie profitiert von seiner bestehenden Reichweite, er profitiert von ihrem Durchbruch im deutschsprachigen Raum, die perfekte Symbiose.

Später wird Mozzik vermehrt auch Songs auf Deutsch schreiben und kommt damit auch bei deutschen Fans gut an. Das Glück der beiden scheint perfekt: zeitgleich mit dem Erscheinen von Loredanas drittem Erfolgssong "Milliondollarsmile" , kommt auch die gemeinsam Tochter Hana zur Welt. Bereits ein Jahr später geht die Beziehung aber in die Brüche, im Herbst 2019 trennen sich Loredana und Mozzik, natürlich nicht ohne viel Aufmerksamkeit der Medien. Trotzdem halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es vielleicht doch nicht ganz zu Ende ist zwischen den beiden.

Diese scheinen sich Ende 2020 zu bestätigen. Sie erscheinen gemeinsam in einer Doku, sprechen versöhnlich übereinander und - veröffentlichen schliesslich 2021 das neue Album "No Rich Parents". Unter anderem ist auf diesem Album der emotionale und sehr persönliche Song «Rosenkrieg» zu finden, der von der schwierigen Trennung unter dem strengen Blick der Öffentlichkeit handelt.

Die Skandal-Rapperin?

Nochmals ein wenig zurück in der Zeit: Sommer 2019, Loredana im Visier der Schweizer Polizei. «Skandal-Rapperin Loredana» titelt so ziemlich jede Zeitung in der Schweiz. Zuvor soll sie, gemeinsam mit zwei ihrer Brüder, eine Frau betrogen haben. Die Aufmerksamkeit war riesig, über die Landesgrenzen hinaus, Loredana äusserte sich in mehreren Medien und beteuerte ihre Unschuld.

Auf dem Weg nach oben musste Loredana sich oft durchbeissen. © @dieserbobby / Red Bull

Nochmal ein Jahr später bezahlt Lori eine grosse Summe Geld, die Sache ist vom Tisch. In einem der wenigen Interviews auf Schweizerdeutsch, das sie dem SRF gibt, antwortet sie auf die Aussage des Moderators, dass sie ja nun ihr Schulden zurückbezahlt habe: "Es waren nicht meine Schulden, das ist ein wichtiger Unterschied".

Das Verhältnis zur Schweizer Heimat

À propos Interviews mit Schweizer Medien: Sie sind rar. Loredana hat zwar ihren Wohnsitz immer noch in der Schweiz, trotzdem scheint es als würde sie sich in Deutschland zuweilen wohler fühlen. Als sie an den Swiss Music Awards einen der beliebten Betonklötze abräumt, hält sie in ihrer Rede auf Hoch-, statt Schweizerdeutsch. Doch woher dieses Verhalten gegenüber den Schweizer Medien?

Über den Wolken: Loredana ist am Gipfel des Deutschrap-Bizz. © @dieserbobby / Red Bull

Auch wenn Loredanas Privatleben natürlich Newscharakter hat und darum klar ist, dass darüber berichtet wird (und auch berichtet werden soll), gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Deutschland: dort blieb das Interesse an der Künstlerin Loredana und ihrer Musik immer gleich hoch. Vielleicht, weil das Land schlicht und einfach grösser ist, eine riesige Rapszene hat - oder auch weil es Rapper und Rapperinnen, die bereits vor Gericht standen und trotzdem nach wie vor erfolgreich Musik machen, nicht so selten sind wie in King Loris Heimat.

2019 performt Loredana beim Red Bull Soundclash in Stuttgart. © Michael Colella/Red Bull Content Pool

Als Folge wird in den deutschen Medien aber nicht nur, aber auch über Loredanas neueste Singles geschrieben, es gibt Albumreviews und in den Interviews geht es um Reimtechniken und Hooks und nicht ausschliesslich um die Geschichte rund um den Betrugsvorwurf. Es wirft die Grundsatzfrage auf, ob Kunst und Kunstperson voneinander zu trennen sind oder nicht. Dass eine Künstlerin lieber über ihre Musik spricht, als die ständig gleichen Fragen über einen Vorfall zu beantwortet, der Jahre zurück liegt, scheint naheliegend. Zu guter Letzt bleibt auch die Vermutung, dass sich Loredana in der Schweiz bewusst aus den Medien hält, um mehr Hype um ihre Person zu generieren.

Und jetzt?

«No Rich Parents», das aktuelle Album von Loredana in Zusammenarbeit mit Mozzik, ist ein erneut ein Erfolg und Meilenstein in der Karriere der Rapperin. Beobachtet man sie auf Instagram, scheint die Welt in Ordnung zu sein, ihre Tochter Hana ist mittlerweile drei Jahre alt. Gleichzeitig hielten sich hartnäckige Gerüchte über ein zweites Kind, die so aber nie bestätigt wurden. Aber wer weiss, vielleicht wird Loredana bald ein wenig sesshafter und ist vermehrt als Mama auch in der Schweiz anzutreffen. Klar ist: eine Gangsterrapperin wird sie wahrscheinlich immer bleiben und Loredana ist es wohl auch weiterhin egal, ob die Leute dieses Image als positiv oder negativ werten. Und das ist auch gut so.