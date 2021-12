Es folgt "Gangster" von Loredanas Album "Medusa", das in der von Lillo Scrimali arrangierten Orchester-Version mit einem klassischen Intro daherkommt. Spätesten ab dem Moment, an dem das komplette Orchester einsteigt, ist Gänsehaut garantiert. Die Lautstärke-Wechsel und der gezielte Einsatz von Teilen des Orchesters sorgen dafür, dass "Gangster" eine Nummer wird, die dem KKL absolut würdig ist.

Schwiizrap in the House: EAZ und Xen übernehmen die Stage

Xen und EAZ: "Oh Shit, Oh yes! Loredana rappt auf Schwiizerdütsch!" Die Dietiker Rapper EAZ und Xen stehen mit …

Das war ja mein erster Song, der ging direkt von Anfang an ab. Nur so als Info, falls ihr‘s vergessen habt.

