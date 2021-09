Zurück nach Kamurocho: Lost Judgment

Nach Jahren in der Nische ist die Yakuza-Reihe im Westen populärer als je zuvor. Nach dem großartigen J-RPG Yakuza: Like a Dragon, kommt nun ein Action-geladener Teil der Spin-Off-Reihe Lost Judgment. Dieser spielt in derselben Welt, wie die Spiele der Hauptreihe, bietet aber einen komplett anderen Cast an Charakteren und greift auf das Beat ‘em Up-Gameplay älterer Yakuza-Titel zurück.

Wer mit der Vielzahl an Yakuza-Titeln überfordert ist, für den haben wir einen Guide , der einem unterschiedliche Einstiegspunkte ans Herz legt.

Einspruch! Mit Fäusten.

Wie bereits im Vorgänger, der lediglich den Namen Judgment trug, übernehmt ihr die Rolle von Takayuki Yagami. Früher war er Anwalt. Nach einem schwerwiegenden Vorfall in seiner Jura-Karriere hat er diesen Job allerdings aufgegeben und ist seit jeher als Privatdetektiv tätig. Damit bietet er Hauptcharakter von Lost Judgment einen Kontrast zu den Akteuren der Yakuza-Reihe, die alle in irgendeiner Weise in die organisierte Kriminalität von Japan verwickelt sind.

Das Tutorial von Lost Judgment zeigt aber auch schnell spielerische Unterschiede. Ihr beschattet als Yagami einen jungen Mann, der eine junge Dame um Geld betrogen hat, und nun zur Prostitution zwingt. Dabei verfolgt ihr den Verdächtigen und müsst dafür sorgen, nicht entdeckt zu werden. Natürlich dauert es dabei aber auch nicht lange, bis ihr euch in einem, für die Reihe üblichen, Handgemenge wiederfindet.

Mit ein paar Münzen könnt ihr während des Beschattens für Ablenkung sorgen © SEGA

Lost Judgment baut auf dem Action-Kampfsystem der früheren Yakuza-Teile (vor Teil 7, welches ein RPG-System nutzt), bietet aber einige Verbesserungen. Zum einen sind Übergänge in Kämpfe nun nahtlos. Anstatt in einen “Kampfbildschirm” zu wechseln geht die Action sofort los, wenn euch Bösewichte erwischt haben. Auch der Akt des Gegner verprügelns fühlt sich flüssiger an, als je zuvor. Yagamis Angriffe fließen ineinander und geben euch dieses Mal vermehrt die Möglichkeit Feinde zu attackieren, die am Boden liegen. Serien-typisch verfügt ihr über schwache und starke Angriffe, sowie die Möglichkeit Gegner zu packen.

Je nach Art der Konfrontation kann Yagami auf drei unterschiedliche Kampfstile zurückgreifen, durch die ihr während eines Kampfes durchrotieren könnt. Der Tiger-Style nutzt besonders starke Angriffe und ist am besten gegen ein einzelnes Ziel anzuwenden. Der Kranich-Style nutzt ausladende Bewegungen, um mehrere Feinde auf einmal zu treffen. Wer es Defensiv mag, sollte auf den Schlangen-Style zurückgreifen. In diesem könnt ihr Angriffe parieren und Gegner, die Verängstigt sind direkt ausschalten.

Der Kranich! In diesem Stil trifft Yagami mehrere Gegner auf einmal © SEGA

Während des Kampfes baut sich eine EX-Leiste auf, die ihr für besonders brachiale EX-Angriffe nutzen könnt. Diese verursachen nicht nur massiven Schaden, sondern sind dank ihrer überzogenen Animationen auch jedes Mal ein echter Hingucker. Ist die Leiste komplett gefüllt, kann man auch wahlweise in einen verstärkten Modus wechseln. Zwar nimmt der EX-Leiste dann stetig ab, EX-Moves verbrauchen diese dann aber nicht. Zusätzlich ist der Schaden, den Yagami austeilt erhöht. Ein besonderes cooler Bonus: Ihr könnt jeden Angriff damit abbrechen, den Kampfstil zu wechseln und dadurch coole Combos verketten.

Wer auf die fetzige Inszenierung der Kämpfe in Lost Judgment steht, sollte sich einmal die Martial Art-Clips von Red Bull Athlet Min Cheol Shin ansehen.

Gainer Hook Kick

Yokohama Calling

Doch Yagamis Alltag besteht nicht nur aus Prügeleien. Viel Spielzeit verbringt ihr mit Detektivarbeit. Hier gilt es, wie bereits erwähnt, Verdächtige zu beschatten, Beweisfotos zu knipsen und euch in Tatorte zu schleichen. Dafür steht euch eine Analyse-Ansicht zur Verfügung, in der ihr Objekte genauer unter die Lupe nehmen und dadurch Hinweise sammeln.

Das hilft euch unter anderem dabei euren ersten, großen Fall zu lösen, der in einer Privatschule in Yokohama spielt. Hier kommt es vermehrt zu Mobbing-Fällen. Es liegt also in der Hand von Yagami und seinen Freunden, Beweise für das Fehlverhalten der Schüler zu finden, und das Problem zu lösen.

Lost Judgment spielt unter anderem in Yokohama © SEGA

Dadurch verbringt ihr also nicht nur Zeit in der bereits bekannten Nachbarschaft des Vergnügungsviertels Kamurocho, aus Teil 1, sondern seid auch in Yokohama unterwegs. Serien-Fans kennen dieses Gebiet bereits aus Yakuza: Like a Dragon.

Egal ob Tokyo oder Yokohama, ihr werdet auf den Straßen jede Menge Aktivitäten finden. Neben Shops und Restaurants auch Arcades und anderen Minispiele. Diese sind ein Markenzeichen der Yakuza-Reihe und bieten nicht nur kurzzeitige Abwechslung, sondern oft genug Tiefe und Sub-Systeme, um Spieler längere Zeit damit zu beschäftigen.

Takayuki Pro Skater. Das Skateboard ist eine coole Neuerung © SEGA

Eine dieser neuen Nebenaktivitäten ist das Skateboard. Mit diesem kommt Yagami nicht nur schnell von A nach B, sondern kann sich auch in einem Skatepark austoben. Leider kann man nicht, wie in Yakuza 0, in Osaka unterwegs sein. Dort könnte man dann die “Osaka Daggers” treffen. Diese Skateboard-Truppe haben die Madars Apes in der 6. Folge von Skate Tales getroffen.

Skatecrew: Osaka Daggers

Auch für Einsteiger geeignet

Lost Judgment bietet alles, was die Yakuza-Reihe besonders macht: Großartiges Gameplay, charismatische Charaktere und spannende Side-Quests. Der Titel hebt sich durch seinen Variantenreichen Spielstil allerdings auch positiv von der Haupt-Serie ab. Der Detektiv-Alltag ist eine willkommene Abwechslung zur Dauer-Action der üblichen Yakuza-Titel.

Das wichtigste ist aber, dass Lost Judgment niemals vergisst, dass es ein Videospiel ist. Etwas, das Spiele des Franchises besonders von dem grimmigen GOTY-Köder-Stil vieler anderer, moderner Spiele abhebt. Das bedeutet nicht, dass der Titel nicht ernst sein kann. Die Geschichte behandelt durchaus dunkle Themen wie Selbstmord und Mobbing. Dabei trifft Lost Judgment aber immer den richtigen Ton. Das Spiel weiß, wann es ernst sein muss, und wann es dem Spieler eine Verschnaufpause in Form von überzogener Action oder unterhaltsamen Mini-Games bieten kann.

Die Charaktere in Lost Judgment sind charismatisch wie eh und je. © SEGA

Wer sich bisher noch nie mit der Reihe auseinandergesetzt hat, kann ohne Probleme mit Lost Judgment einsteigen. Wer den Vorgänger gespielt hat, bekommt etwas mehr Kontext zu wiederkehrenden Charakteren, der Titel macht aber eine gute Arbeit damit, diese auch für Neuankömmlinge gut einzuführen.

Lost Judgment ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox verfügbar.