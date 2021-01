Must Watch: Die 5 besten Videos von Luc Ackermann!

Der junge Mann aus Mühlhausen in Thüringen gilt als DER Meister im Freestyle Motocross. „Gib alles, oder geh nach Hause", so sein Motto. Dass

2012 fliegt er über 9,00 Meter beim MAXXIS Highest Air der NIGHT of the JUMPs als jüngster Freestyler, der jemals eine solche Höhe meisterte

1. Luc Ackermann FMX Double Backflip Weltrekord

10 Backflips in 30 Sekunden: Damit knackte Luc am 12. Juli 2020 den zwölf Jahre alten Weltrekord von Travis Pastrana! Dafür hat er auf dem verlassenen Militärflugplatz Sperenberg in Brandenburg extra eine „Dirtline“ präparieren lassen: Die 2,5 Kilometer lange Start- und Landebahn, auf der bis 1994 riesige Transportflugzeuge der sowjetischen Truppen starteten und landeten, wurde mit 55 Kubikmeter Lehmerde zur Freestyle-Strecke umfunktioniert.

2. What A Day - Luc Ackermann