Backflip-Weltpremiere zum Muttertag

Satte acht Meter hoch und 13 Meter weit flippen die zwei auf Lucs FMX-Maschine über Kopf in die zuvor fein säuberlich arrangierte Airbag-Landung – First Try und mit perfekter Ausfahrt. Kurz darauf dürfen sie nicht nur Lucs Mama Melitta feiern, sondern auch den weltweit ersten Mutter-Sohn-Backflip der FMX-Geschichte... Glückwunsch und alles Liebe zum Muttertag!

In Vorbereitung auf den Sprung, den Luc alleine im Schlaf beherrscht, montiert er eigens für seine Mama angefertigte Fußrasten an seiner KTM Sx-f 450. Sie sollen seiner Mama in der Luft extra Halt und Stabilität geben. Die Idee: Lucs Mama sitzt vor Luc auf dem Bike, die Füße auf den Extra-Fußrasten, die Hände greifen das Innere von Lucs Lenker. Nach den ersten Sprungversuchen in die Schnitzelgrube ist klar: der Tandem-Backflip ist für Luc ohne weiteres möglich und auch Lucs Mama ist bereit für eine ganz besondere Weltpremiere, von der sie zum diesem Zeitpunkt noch nicht einmal weiß...

