Lucas Pinheiro Braathen bricht Regeln...und hat keine Angst vor Emotionen

Lucas Pinheiro Braathen ist ein Mann mit verborgenen Talenten. Er modelt. Er legt als DJ auf. Er tanzt Samba im Fernsehen und auf Podien. (Im Grunde überall, wo er die Gelegenheit dazu bekommt). Er hat auch das Talent, den Sport auf den Kopf zu stellen, indem er für Norwegen auf dem Podium stand und an den Olympischen Spielen teilnahm, bevor er sich zurückzog, um 2025 sein anderes Heimatland Brasilien zu vertreten.

Wenn du jetzt denkst: "Jemand sollte einen Film über ihn drehen", dann ist dieser Gedanke definitiv berechtigt...denn einen solchen gibt es nun. "Meine Reise war eine ziemliche Achterbahnfahrt... und ich glaube nicht, dass sie langsamer wird", lacht der 25-Jährige in "Lucas Pinheiro Braathen: On My Terms" , dem kommenden Dokumentarfilm über seinen Aufstieg an die Spitze - und zurück.

Lucas Pinheiro Braathen lässt seinen Emotionen in Kitzbühel freien Lauf © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Falls du noch nichts von Pinheiro Braathen gehört hast, hier eine kurze Zusammenfassung. Geboren in Oslo als Sohn eines norwegischen Vaters und einer brasilianischen Mutter, wuchs er in Norwegen auf. Schon in jungen Jahren war es sein Vater, der ihn zum Skifahren drängte, obwohl Pinheiro Braathen anfangs selbst zögerte. Trotzdem wurde er zu einem der besten Alpinsportler seines Landes. Doch hinter den Kulissen war nicht alles in Ordnung. Lucas Pinheiro Braathen erzählt mit schonungsloser Ehrlichkeit... "on my terms" (zu meinen Bedingungen). Er dreht die Zeit zurück und zeigt, wie die "feindselige Scheidung" seiner Eltern und seine doppelte Staatsbürgerschaft in zwei völlig unterschiedlichen Nationen dazu beitrugen, Pinheiro Braathens Gefühl für seinen Platz in der Welt zu untergraben.

"Ich liebe meine beiden Eltern, aber ich habe Schwierigkeiten mit beiden", gibt Pinheiro Braathen in einem der berührendsten Momente des Films zu und erklärt, dass es für ihn als Kind schwer zu verstehen war, dass die Menschen, zu denen er eigentlich aufschauen sollte, nicht miteinander auskamen. "Aufwachsen war verwirrend, es war beängstigend... dein Akzent war immer falsch, die Art, wie du dich anziehst, war falsch. Man wird so professionell darin, sein wahres Ich zu verbergen... das Ergebnis ist ein Identitätsverlust. Wenn ich zurückblicke, war ich sehr unsicher und ängstlich", erklärt er einem Freund.

Pinheiro Braathen spricht über seine Herausforderungen © Johann Groder / Red Bull Content Pool

Skifahren hat mich unglücklich gemacht. Lucas Pinheiro Braathen

Es wurde noch schlimmer, als er dem norwegischen Skiverband beitrat. Pinheiro Braathen kämpfte darum, sich als norwegischer Skirennläufer zu integrieren und gewann 2023 seinen einzigen Weltcup-Titel für die Norweger. Doch trotz der Podiumsplätze erklärte er, dass seine Rolle im Team nie ganz mit seinem Selbstverständnis übereinstimmte. "Ich fand mich in einer Situation wieder, in der ich meinen Beruf nur für andere ausüben konnte und nicht für mich selbst", sagt er.

Norwegen ist die Heimat vieler Alpinsportler:innen und der Fokus liegt immer auf dem Team. Für Pinheiro Braathen gab es dort einfach keinen Platz für seinen Individualismus. An diesem Punkt - Ende 2023 - erkannte er mit erdrückender Gewissheit: "Der Skisport machte mich unglücklich."

"Skifahren war die Ursache für alles, was in meinem Leben scheiße war", erklärt er in einem schockierenden Abschnitt des Films. Ich musste viel Erfolg haben, bevor ich merkte: "Was mache ich hier?", sagt er und gibt zu, dass er immer das Gefühl hatte, dass ihm auf dem Podium "etwas fehlte".

Pinheiro Braathen fuhr zunächst in den Farben Norwegens © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jetzt hält er stolz die Fahne Brasiliens in der alpinen Skiwelt hoch © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Den Schmerz, den er durchgemacht hat, will Pinheiro Braathen nicht verschweigen. Er wurde depressiv und trennte sich impulsiv von einer Freundin. "Wenn ich das Vertrauen verliere, verschließe ich mich in mir selbst und verweigere Hilfe", sagt er. Er versank in seinem eigenen Kopf. "Ich kommunizierte extrem wenig mit meiner Familie. Es musste sich etwas ändern." Nach drei Jahren des Konflikts mit der NSF ging er in den Ruhestand. Der Film fängt die tränenreiche Pressekonferenz ein, auf der er das Ende seiner Zeit im Sport bekannt gab. Er war gerade 23 Jahre alt und amtierender Weltcup-Slalommeister.

Nachdem er ein paar Monate mit seiner Familie in Brasilien verbracht hatte, wurde ihm klar, dass er zurückkommen wollte, aber auf seine eigene Art und Weise. Er rief seinen Vater an und sie bauten ein Team speziell für ihn auf. Dann wechselte Pinheiro Braathen schockierenderweise die Seiten und meldete an, das Heimatland seiner Mutter, Brasilien, zu vertreten - den Ort, an dem "ich meine Liebe zum Sport entdeckt habe". Ich habe den brasilianischen Skiverband nur um eines gebeten: Freiheit", erklärt er. Er hat sie bekommen.

"Ich entschied mich, zum Skirennsport zurückzukehren, weil ich die Möglichkeit fand, es zu meinen eigenen Bedingungen zu tun", fährt er fort. "Es wäre etwas anderes, wenn es darum ginge, wieder mit dem Skifahren anzufangen und die brasilianische Flagge in den Weltcup zu bringen, aber ich habe mir klar gemacht, dass ich zurückkomme, um Geschichte zu schreiben und um der Beste zu sein."

Pinheiro Braathen bringt den alpinen Skisport in Schwung © Erich Spiess/Red Bull Content Pool Ich bin einfach ein Individuum mit einer anderen Herangehensweise als andere. Ich sehe darin nichts Falsches oder Richtiges, es ist einfach anders. Lucas Pinheiro Braathen

Mit anderen Worten, der Film macht deutlich, dass er es dieses Mal für sich selbst tut. Zum ersten Mal ist Pinheiro Braathen sich selbst treu. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mich selbst über alles stellen werde. Was auch immer sich entwickelt, es soll so sein", sagt er und signalisiert damit einen Mentalitätswandel, der Individualität über Konformität stellt.

Ich habe den brasilianischen Skiverband um eine Sache gebeten: Freiheit. Lucas Pinheiro Braathen

Es ist immer noch alles andere als einfach. Er mag seinen Platz gefunden haben, aber der Druck, der Beste zu sein, kann überwältigend sein. Später im Film sehen wir, wie er eine schwierige Skiroute plant, indem er die Kurven und die Angriffslinie im Voraus auswählt. Der Druck ist deutlich spürbar. Natürlich ist es manchmal zu viel. "Ich bin ein moderner, maskuliner Mann. Ich habe keine Angst zu weinen!", sagt Pinheiro Braathen nur halb im Scherz über seinen neuen Ansatz.

"Ich komme zurück, um Geschichte zu schreiben und um der Beste zu sein" © Johann Groder/Red Bull Content Pool

Zu Beginn des Films erzählt er, wie er von der NSF gezüchtigt wurde, weil er ein Video gepostet hatte, in dem er eine gute Trainingseinheit mit einer brasilianischen Flagge über dem Kopf feierte. Es ist die perfekte Metapher dafür, dass er ein Mann war, der in zwei Teile gespalten war. Während der Film seine Rückkehr aus dem Ruhestand zeigt, sehen wir, dass er gelernt hat, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Mit Hilfe seines norwegischen Vaters bringt er brasilianisches Flair in den Sport, tanzt auf Podien und kickt buchstäblich mit einigen der besten Fußballer seines Landes für einen TV-Spot. "Ich bin einfach ein Individuum mit einer anderen Herangehensweise als andere", sagt Pinheiro Braathen. "Ich sehe darin nichts Falsches oder Richtiges, es ist einfach anders."

"On My Terms" offenbart eine einzigartige Comeback-Geschichte © Red Bull Media House

Wie der Film zeigt, ist er jetzt glücklich und selbstbewusster, was ihm 2025 den ersten brasilianischen Slalomsieg bescherte. Zum ersten Mal hat Pinheiro Braathen das Gefühl, dass er ein gutes Jahrzehnt im Sport vor sich hat und voller Vorfreude in die Zukunft blickt: "Ich bin aus meiner ersten Saison, in der ich Brasilien repräsentiert habe, als derjenige herausgegangen, der ich bin und mit meinem Herzen Ski gefahren bin."