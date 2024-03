Lucas Pinheiro Braathen will die Skikultur für immer neu definieren

Lucas Pinheiro Braathen: Wenn es darum geht, wie ich mein Leben lebe, habe ich eine sehr einfache Philosophie: Ich will das tun, was mich am glücklichsten macht. Und Skifahren ist das, was mich glücklich macht. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, das zu tun, was ich am meisten liebe, und gleichzeitig zu versuchen, über die Ski- und Sportbranche hinauszuwachsen, indem ich mich ausdrücke und zeige, wer ich bin - ohne Kompromisse. Ich war in einer Situation, in der ich das Gefühl hatte, den Grund verloren zu haben, warum ich mit dem Skifahren angefangen hatte. Ich musste mich vom Sport lösen und Zeit mit mir selbst verbringen, bevor ich mich entscheiden konnte, welchen Weg ich als nächstes einschlagen wollte.