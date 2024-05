Realität vs. Simulator: Wie man ein Flugzeug auf einem Heli-Pad landet

Łukasz Czepiela Red Bull Air Race pilot Łukasz Czepiela combines being a commercial pilot with competing in aerobatics competitions and air races.

Im Spiel ist die Carbon Cub, die bei der Landung in Dubai zum Einsatz kommt, mit Nitro ausgestattet, was eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für die Landung darstellt. Es ist erwähnenswert, dass dieses modifizierte Flugzeug auch in anderen Szenarien im Spiel eingesetzt werden kann. Außerdem können die Spieler:innen ihre Landegenauigkeit über ein Ranglistensystem bewerten und ihre Fähigkeiten mit den Leistungen von über 10 Millionen anderen Gamern vergleichen.

Vor der Einführung der Mission "Bullseye Landing" haben viele Flugbegeisterte in der Microsoft Flight Simulator-Community ähnliche Kunststücke mit verschiedenen virtuellen Flugzeugen und unter verschiedenen Wetterbedingungen versucht. Czepiela bewies mit seiner realen Demonstration, dass eine solche Landung durchaus machbar ist. Indem dieser Erfolg ins Spiel integriert wurde, erkennt dieses nicht nur die Leistung des Piloten an, sondern ehrt auch die internationale Spielergemeinschaft. Die Mission "Bullseye Landing" kann kostenlos heruntergeladen werden und gibt den Gamern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in diesem anspruchsvollen Szenario zu testen.

Bullseye Landing Alles, was du über die atemberaubende Mission des Piloten Łukasz Czepiela ein Flugzeug auf dem Wolkenkratzer Burj Al Arab in Dubai zu landen wissen musst.

- Fliegen in einer Höhe von 200 m. In dieser Höhe gab es keine Anhaltspunkte, die Czepiela bei der Landung helfen konnten.

- Das Flugzeug sollte so leicht wie möglich sein - in diesem Fall etwas über 452 kg.

Was den Landeplatz selbst angeht, so gab es einige Herausforderungen. Der Hubschrauberlandeplatz des Burj Al Arab Jumeirah hat einen Durchmesser von 27 m, eine Aufsetzfläche von 20 m und eine Tragfähigkeit von 7,5 Tonnen. Czepiela ist nicht nur gelandet, sondern auch wieder abgehoben - und das bei einer Landebahn von nur 21,5 m.

