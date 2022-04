Pilot Luke Aikins schafft bahnbrechenden Plane Swap

, 39, haben sich einen Stunt in den Kopf gesetzt, der in der Geschichte der Menschheit noch von niemand anderem gewagt wurde -- und das wohl nicht ganz ohne Grund, denn die Idee klingt so unglaublich wie verrückt: Ihr Ziel war es, als erste Menschen der Welt im Flug die Flugzeuge zu tauschen. Schließlich haben sie ihr aberwitziges Vorhaben zumindest teilweise geschafft.

Die Vorbereitungen für ihr neuestes Projekt dauerte über ein Jahr lang und Aikins und Farrington mussten sich auf ihre jahrelange Erfahrung und einzigartige Expertise berufen, um an Tag X tatsächlich ohne fremde Hilfe das Flugzeug zu wechseln. Mit dem Fallschirmspringen begannen die beiden bereits im Teenageralter und gemeinsam haben sie unfassbare 5.000 Sprünge erfolgreich absolviert. Ihre individuelle Erfahrung geht aber weit darüber hinaus: Aikins hat vor dem Event 21.000 Sprünge und 8.750 Flugstunden in der kommerziellen Luftfahrt durchgeführt, während Farrington 27.000 Sprünge und 6.000 kommerzielle Flugstunden vorweisen konnte.

