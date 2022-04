Warum das Fallschirmspringen für Luke Aikins eine Familienangelegenheit ist

Luke Aikins erinnert sich lebhaft an das Magazin-Cover, das seine Zukunft vorhersagen sollte. Es war in den 1990er-Jahren und das Artwork auf dem Skydiving-Magazin zeigte einen Doppeldecker, dessen Nase senkrecht nach unten zeigte, mit einem Fallschirm im Hintergrund und einem Fallschirmspringer in einem gelben Anzug, der parallel neben dem Flugzeug her flog.

Auf den Großteil der Bevölkerung wirkte das, wie ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Fallschirmspringer, der sich neben ein Flugzeug manövriert, und noch in der Luft einsteigt? Das war rational nicht zu verarbeiten. Aikins aber diente dieses Cover als Inspiration und es regte seinen Wunsch an, die Grenzen des konventionellen Denkens zu sprengen. "Ich dachte: 'Wie cool ist das, bitte!' Ich trage dieses Foto permanent in meinen Erinnerungen. Ich wollte meine eigene Version daraus machen - irgendwo in meiner fernen Zukunft. Ich wollte wirklich aus einem Flugzeug springen und in einem anderen landen", erinnert er sich mit Nachdruck.

Auf dem Cover eines Magazins. © Luke Aikins

Dieser Tag steht nun kurz bevor. "Plane Swap" erwacht in einem dreistündigen Live-Stream in der Nacht von 24. auf den 25. April zum Leben. Aikins und sein Cousin Andy Farrington , zwei erfolgreiche Fallschirmspringer, werden es als Erste wagen, jeweils ein eigenes Flugzeug zu steuern, diese in einen "Nosedive" zu versetzen, aus den Flugzeugen zu springen, durch den Himmel zu fliegen und im jeweils anderen Flugzeug zu landen, die Kontrolle zu übernehmen und das Flugzeug zu landen.

Jap, du hast richtig gelesen. Nie zuvor in der Geschichte des Fallschirmspringens hat jemand ein solches Projekt gewagt - und das Publikum ist bei diesem einmaligen Erlebnis LIVE mit dabei!

Ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass eine Live-Umsetzung eines derartigen Projekts das ist, was das Fernsehen am Leben hält. Luke Aikins

Luke Aikins will der Welt zeigen, was er drauf hat. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

01 Der Absprung

Aikins sammelte im Laufe seiner Karriere in der Luft unzählige Siege. Er gehört zur dritten Familiengeneration, die sich ganz und gar dem Fliegen gewidmet hat. Sein Großvater Lenny Aikins rief einen Fallschirm-Club ins Leben und auch sein Vater, Lance Aikins, war Fallschirmspringer. Letzterer ist zudem derjenige, der Aikins und Farrington das Fliegen beibrachte. Beide machten parallel ihren Pilotenschein zusammen mit ihrem regulären Führerschein.

Das Fallschirmspringen war in Aikins' Kopf, seitdem er denken konnte. Ein Bild von ihm im Alter von drei Monaten, während er auf einem Tisch im familieneigenen Skydiving-Zentrum liegt, ist nur ein weiteres Zeichen, dass ihm dieser Sport im Blut liegt.

Drei Generationen der Aikins springen gemeinsam. © Luke Aikins

Während er seiner Familie dabei zusah, wie sie sich in den freien Fall begab und anschließend elegant durch die Luft glitt, war er wie hypnotisiert. Und auch während er immer wieder umzog, nach Florida, Guam und Japan - sein Vater war in der Navy - verlor er sich in Performances von Evel Knievel und in Shows wie "Wide World of Sports" und "That's Incredible", die im Sinne der Unterhaltung die Gesetze der Physik scheinbar außer Kraft setzten.

"Es schien wie etwas, das für uns nicht zu erreichen war", meint Aikins. "Ich war wie der Rest, sah das Ganze im Fernsehen und staunte dabei. Diese Dinge inspirierten mich und ich wollte unbedingt selbst Fallschirmspringer werden."

Aikins wagte seinen ersten Tandem-Sprung im Alter von 12 Jahren und er begann das Fallschirmspringen mit 16. Ab diesem Moment war sein Durst nach dem freien Fall nicht mehr zu stillen.

Luke Aikins mit seinem Dad, Lance. © Luke Aikins

"Ich war dieses Kind, das, wenn wir in der Nachbarschaft eine Fahrradrampe gebaut haben, immer noch eine Schippe draufgelegt hat", erzählt Aikins weiter. "Wir haben solange weitergemacht, bis sich jemand verletzt hat oder das Bike in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn jemand beim Laufen schneller als ich war, dann gab ich alles, um schneller als er zu sein. Dieses naturgegebene Konkurrenzdenken; manche Menschen haben das und sie leben für den Kampf um den ersten Platz. Andere Menschen geben sich mit dem glücklich, was sie haben. Ich glaube, ich wollte die Grenzen schon immer ausloten."

Ich glaube, ich wollte die Grenzen schon immer ausloten. Luke Aikins

Er entwickelte sich im Fallschirmspringen laufend weiter, so sehr, dass er während seiner Zeit in der High School gefragt wurde, ob er nicht während eines Sport-Events in seiner Schule mit dem Spielball auf dem Spielfeld landen wolle. Es war aber nicht nur der Drang danach, aus noch größerer Höhe abzuspringen und eine Punktlandung hinzulegen. Er lernte das Fallschirmspringen auch als Kunstform kennen und versuchte laufend, seine Technik zu verbessern und bis ans Limit zu gehen.

"Das war für mich die Norm", meint Aikins. "Natürlich möchtest du von diesem Punkt an weiterpushen und du weißt zu Beginn einfach nicht, was im Bereich des Möglichen liegt. Das Fallschirmspringen, wie wir Menschen dazu in der Lage sind, unsere Körper in der Luft einzusetzen und all das andere, wozu wir in der heutigen Zeit fähig sind - es ist im Vergleich zu der Zeit, als ich mit dem Springen begann, schlicht atemberaubend! Die Lernkurve ist mächtig angestiegen."

Wenn er danach gefragt wird, was er fühlt, während er aus einem Flugzeug springt, vergleicht Aikins das Ganze mit einem Absprung ins Wasser.

Luke Aikins springt im Jahr 2000 in Eloy, Arizona. © Luke Aikins

Für jeden, der noch nie Fallschirm gesprungen ist, hat er die perfekte Erklärung parat: "Du springst ab, aber deine Füße berühren noch die Absprungstelle, einen Weg zurück gibt es nicht. Dieses Gefühl ist wahrscheinlich der beste Aspekt meiner Sportart; diese vollständige Hingabe dafür, was im nächsten Moment passieren wird. Du kannst nicht zurückgehen, dennoch ist es auch noch nicht passiert. Dieser Moment im Limbus, besser geht's nicht."

"Sobald du abgesprungen bist und du den Wind spürst, stellt sich nicht das Gefühl einer Achterbahnfahrt ein. Vielmehr fühlt sich das Ganze an, als würdest du auf einem Luftpolster schweben. Es klingt etwas kitschig und verrückt für jemanden, der das noch nie versucht hat, aber es beruhigt einen regelrecht. Du fällst durch die Luft, aber zugleich liegst auf dieser Watte und was du mit deinen Händen und Füßen machst, bewegt deinen gesamten Körper. Es ist ein Gefühl der Freiheit, bis es Zeit ist, den Fallschirm zu öffnen. Dann wird alles wieder schnell. Alles davor ist aber einfach nur surreal."

Einer von Luke Aikins’ frühen Jumps. © Luke Aikins

Aikins erarbeitete sich einen Ruf in der Fallschirmsprung-Szene. Sein erstes Event wird er jedoch niemals vergessen, als er den Auftrag bekam, während eines Spiels der Seattle Seahawks im Stadion zu landen. Als heftiger Seahawkds-Fan war das ein ganz besonderer Moment für Aikins und er hatte deshalb noch ein Ass im Ärmel.

"Als ich in das Seahawks-Stadion gesprungen bin, erzählte ich niemandem, dass ich eine "Zwölfter-Mann"-Flagge mitnehmen würde", blickt Aikins auf seinen Debüt-Flug zurück. "Ich öffnete den Fallschirm, zog die Flagge heraus und hakte sie an meinem Fuß ein. Als ich im Stadion ankam, sah ich den Rauch und die Leute jubelten wie verrückt. Es war einer der erinnerungswürdigsten Jumps aller Zeiten."

02 Mission im Weltall

Ein paar Jahre später wurde Aikins gefragt, bei einem heimlichen Projekt mitzuhelfen. Er sollte mit einer Kamera auf dem Kopf springen und den Sprung filmen. Es handelte sich um das Großprojekt des österreichischen Fallschirmspringers Felix Baumgartner . Nachdem er gelandet war, sah sich Aikins das Equipment von Baumgartner genauer an und war nicht zufrieden. Er schlug Verbesserungen vor und wies auf die Risiken hin, denen er sich ohne diese Modifikationen aussetzen würde.

Damit sollten ihm seine Erfahrungen nun auf eine neue Art und Weise eine Hilfe sein. Aikins wurde Teil des Red Bull Stratos -Teams, das daran arbeitete, Baumgartner an die Grenze der Stratosphäre zu entsenden, um den längsten Fallschirmsprung der Geschichte zu absolvieren. Aikins übernahm von Anfang an zahlreiche Verantwortungen: "Ich wurde beauftragt, das Equipment zu designen, Felix zu trainieren und dreieinhalb Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich war verantwortlich für den Skydiving-Aspekt des Projekts."

Mike Todd, Felix Baumgartner, Joe Kittinger, Art Thompson und Luke Aikins. © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Daneben arbeitete er mit John Kittinger zusammen, der Mann, der zuvor Rekordhalter für den längsten freien Fall (4 Minuten und 36 Sekunden) war. Das sollte sich als ebenso spannend herausstellen wie das Projekt selbst: "Ich wusste schon als kleines Kind, wer Joe Kittinger war", erinnert sich Aikins. "Ich wusste, wer den höchsten Absprung der Geschichte gewagt hatte."

Als der Sprung am 14. Oktober 2012 durchgeführt wurde, befand sich Aikins in der Mission Control von Red Bull. Als das Gesichtsschild von Baumgartner während des freien Falls beschlug, war er derjenige, der mit ihm in direktem Kontakt stand und ihm nach und nach erklärte, was er tun sollte. Der Absprung passierte bei 38.969,4 Höhenmetern. Die Rekorde, die sie als Team brechen sollten, versetzten auch Aikins in Spannung - auch wenn Baumgartner nach 4 Minuten und 22 Sekunden den Fallschirm öffnete und Kittingers Rekord damit nicht knacken konnte.

Es sollte dennoch ein Projekt werden, das im Kontext von Aikins' Karriere besondere Bedeutung einnimmt, da ihm eine neue Art und Weise präsentiert wurde, wie er seine abwechslungsreichen Skills bei einem neuen Projekt einsetzen kann. "Ich designte Equipment, ich testete Equipment...Ich machte Dinge, von denen ich immer glaubte, ich könnte sie machen, es hatte sich zuvor aber niemals die Möglichkeit dazu ergeben", erzählt Aikins. "Stratos brachte mich dazu, neu zu denken. Es zeigte mir, dass ich dazu in der Lage bin, ein Team zu leiten und ein Test-Programm zu entwickeln - all das, von dem ich zunächst glaubte, ich hätte nicht die nötigen Fähigkeiten dazu. All das veränderte die Art und Weise, wie ich heute an meine Projekte herangehe."

03 Ein gigantischer Absprung

Red Bull Stratos öffnete Aikins die Türen zu neuen Möglichkeiten. Er arbeitete an Filmen wie "Iron Man 3" und "Transformers" mit. Daneben nahm er an einem Wingsuit-Rennen teil und es wurde ihm ein Deal angeboten; ein Skydiving-Sprung ohne einen Fallschirm.

Aikins war jedoch skeptisch, aus dem Grund, dass Gary Connery bereits einen Wingsuit-Flug in ein Feld aus Kartonboxen gemacht hatte, um seine Landung abzufedern. Diese neue Idee aber sollte aus einem Sprung aus 7.620 Metern Höhe bestehen. Für die Landung ohne Fallschirm war eine Konstruktion vorgesehen, die am ehesten an eine gigantische Rutsche erinnert, an der er hinunterrutschen sollte. Er dachte an seine Ehefrau, Monica, und seinen Sohn, Logan. Dann sagte er endgültig ab, mit dem Angebot, dabei zu helfen, jemand anderen für dieses Projekt zu finden.

Dennoch ließ ihn die Idee nicht mehr los. Nach ein paar Wochen stellte sich Aikins die Frage, ob es wirklich möglich wäre. Er begann damit, das Ganze durchzudenken und sich mit den Leuten kurzzuschließen, die ihm das Projekt ursprünglich vorgeschlagen hatten. Er trat dafür ein, anstatt einer Rutsche ein großes Netz zu verwenden, das ihn auffangen würde. Als die Sponsoren im Boot waren, begann die Arbeit im Hintergrund.

Das 30m x 30m große Netze wurde im Laufe der Zeit perfektioniert und Aikins vollführte Test-Sprünge mit Fallschirmen, bei denen er die Leine erst tief am Boden zog. Nur einmal sollte er den Sprung ohne Fallschirm wagen, am 30. Juli 2016 in Simi Valley, Kalifornien. Er arbeitete mit einem Sport-Psychologen, Michael Gervais, der ihn bei der mentalen Vorbereitung unterstützte.

Gervais fragte, wie Aikins an den Sprung herangehen würde, ob es nur ein weiterer Sprung sein würde oder der außergewöhnlichste seiner Karriere. Nach einer langen Phase der Reflexion entschied sich Aikins dieses Projekt zu sehen, wie jedes andere. Gemeinsam arbeiteten sie daran, das richtige Mindset zu finden.

Als der Tag X endlich da war, kam eine weitere Person ins Spiel, die Aikins nahestand. Farrington und Aikins entwickelten eine tiefgreifende Freundschaft, nachdem seine Familie an den nordwestlichen Pazifik zog. Das Duo war Tausende Jumps gemeinsam gesprungen und Farrington hat bei jedem Red Bull-Projekt mit Aikins zusammengearbeitet - ausgenommen Red Bull Stratos.

Farrington stand Aikins zur Seite und erkannte, dass die Nerven seines Cousins angespannt waren, also machte er etwas, was nur nahen Familienangehörigen zusteht, um die Spannung abzubauen.

"Andy kam zu mir und gab mir einen Schlag auf das Bein", erinnert sich Aikins. "Er meinte damit, dass ich mich relaxen sollte. Ich weiß nicht, wie er erkannt hatte, dass ich mich selbst verrückt machte - er hatte eine Sonnenbrille und eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht - aber indem er das machte, holte er mich aus dieser Anspannung heraus. Ich dachte an all die Arbeit, all das Training, all die Vorbereitung und alles andere, das in dieses Projekt geflossen ist. Dann war ich mir sicher, dass alles gutgehen würde. Ab diesem Moment war es einfach nur ein Sprung, auch wenn es auf dem Weg nach oben diesen einen Moment gab, in dem ich mich fragte: 'Was mache ich hier eigentlich?'."

"Ich beobachtete ihn dabei, wie er einfach da saß, seine mentalen Räder sich drehten und er sich in seinem Kopf völlig verlor", erzählt Farrington. "Als ich das erkannte, gab ich ihm einen Klaps auf das Bein und meinte: 'Hey, beruhige dich einfach, bleib relaxt. Wir haben noch viel Zeit vor uns.' Er meinte anschließend, dass ihm das in diesem Moment besonders wichtig war. Es sei der Schlüssel gewesen, mit dem sein Gehirn neu starten und er sich bereit für den Sprung machen konnte."

Der Jump selbst war eine spektakuläre Angelegenheit. Aikins zeigte, dass sein Ziel aus dem Flugzeug heraus so aussah wie eine kleine Briefmarke. Er verschränkte die Arme mit den anderen drei Fallschirmspringern, darunter Farrington, um verschiedene Formationen durchzuführen. Alles sah zunächst aus, wie jeder andere Sprung, bis alle drei die Reißleine zogen und Aikins einfach weiter fiel. Akins beschreibt, was als nächstes passierte:

"Es war purer Fokus. Es ist schon witzig, da ich diese Geschichte von vielen Athleten höre, egal ob es ein Baseball- oder Football-Spieler ist, ein Olympischer Athlet oder ein Navy SEAL, der in ein Gebäude stürmt, um jemanden zu retten. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich etwas auf diese Art und Weise erfahren würde, wie es diese Jungs beschreiben. In diesem Moment greifen dein Fokus und dein Training und übernehmen die Kontrolle."

"Du agierst wie auf Autopilot, was wirklich cool ist, da die physischen Handlungen komplett aus deinem Bewusstsein verschwinden. Vielmehr konzentrierst du dich auf alles, was außerhalb von dir passiert; was passieren muss, um den Jump heil zu überstehen, wo du sein musst. Was macht der Wind? Wo muss ich mich hinbewegen? Wie bereite ich mich auf die Landung vor? Was passiert als nächstes? In meiner Wahrnehmung wurde alles langsamer. Du bist in diesem Flow-Zustand, oder wie auch immer du das nennen willst. Alles lief automatisch ab."

"Ich musste meinen Körper auf den Rücken rollen und ich hatte kurz, bevor ich auf das Netz traf, nur den Himmel im Blick. Ich landete also blind. Daneben wusste ich, dass ich über das Netz driften würde, nachdem ich es davor mehrmals probiert hatte. In diesem Moment, während dieses Sprungs, lief alles so langsam ab."

Einige Sekunden vor dem Aufprall auf das Netz drehte sich Aikins, sodass er mit seinem Rücken landen und sich sein Körper passend durchbiegen würde. Auch wenn er das Netz etwas außerhalb von dessen Mittelpunkt traf, wusste er in diesem Moment, dass er sicher war. Er gab sich selbst einen Moment, um sich den Erfolg bewusst zu machen, und als das Netz heruntergelassen wurde, stand er auf, streckte seine Faust in die Höhe und feierte seinen Triumph!

"Als ich das Netz an den Ecken aufsteigen sah und ich in die Mitte rollte...ich kriege heute noch Gänsehaut von diesem Gefühl", erzählt Aikins. "Selbst jetzt, dieser Adrenalinkick und dieses Gefühl, vor dem ich regelrecht Angst habe, da ich glaube, dass ich es auf diesem Level nie wieder in meinem Leben erleben werde. Es war schlicht unglaublich! Ich kickte und schwenkte meine Arme für eine Sekunde, als ich im Netz war, und dann hörte ich einfach auf und bewegte mich gar nicht mehr. Jeder machte sich eine kurze Sekunde lang Sorge, da ich einfach nur still dalag. Was ich in diesem Moment machte, war das, was ich mit meinem Sportpsychologen Mike Gervais abgesprochen hatte: 'Geh sicher, dass du dir einen Moment nimmst, um das zu genießen.' Nach dieser Explosion an Emotionen, als ich im Netz gelandet war, nahm ich mir eine Sekunde, atmete tief durch und konnte es schlicht nicht glauben: Wir hatten es geschafft!"

04 Lerne Andy Farrington kennen

Andy Farrington spielt eine große Rolle in diesem "Wir", sowohl für das kommende "Plane Swap"-Projekt als auch in Aikins Karriere im Generellen. Obwohl er im Vergleich zu seinem Cousin sechs Jahre jünger ist, führen die beiden ein brüderliches Verhältnis. Die beiden leben unmittelbar nebeneinander im Staat Washington und haben beide einen Hangar mit Flugzeugen, die sie nutzen können, um jederzeit zu springen. Auch ihre Kinder sind mehr oder weniger wie Geschwister aufgewachsen und wie Aikins, widmet sich Farrington seit seinem 16. Geburtstag seiner Leidenschaft.

Andy Farrington bereitet sich auf einen weiteren BASE-Jump vor. © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Auch Farrington hat im Laufe seiner Karriere viel erreicht. Er ist Experte im Wingsuit-Fliegen und dazu in der Lage, atemberaubende Kunststücke in der Luft hinzulegen. Er gewann 2014 das jährlich ausgetragene Wingsuit-Rennen Red Bull Aces und er gehörte zu den vielen Wingsuit-Piloten, die 2019 während des "Super Moons" den Nachthimmel von Los Angeles erhellten . Daneben reist er um die ganze Welt, um die besten BASE-Jumping-Spots zu finden und er trat in Filmen auf; bei einem davon legte er mehrere Wingsuit-Jumps vom Sears-Turm in Chicago hin.

Andy Farrington performt einen Wingsuit-Flug bei Red Bull Rampage. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Farrington arbeitet weiterhin daran, die Grenzen auszuloten, während er immer wieder neue Destinationen findet, um nie zuvor gesehene Jumps zu absolvieren. Dabei "fliegt er durch ziemlich berühmte Locations wie den Mount Rushmore, St. Louis Arch und das Hollywood-Zeichen. Als nächstes ist vielleicht die Freiheitsstatue dran."

05 Plane Swap

Seine Geschichte machte Farrington zum naturgegebenen Partner für "Plane Swap" . Das Duo arbeitet täglich eng zusammen und bereitet sich in seiner Heimat vor. Hin und wieder reisen die beiden nach San Luis Obispo in Kalifornien, um Trainings-Sessions mit dem leitenden Ingenieur, Paulo Iscold, zu absolvieren. Der Fokus liegt voll und ganz darauf, die Welt mit einem weiteren Event in Staunen zu versetzen, über das in den kommenden Jahren noch gesprochen wird.

"Ich werde ein Flugzeug fliegen, Andy das andere - kein anderer wird mitfliegen", erklärt Aikins. "Wir werden eine Höhe von 4.267 Metern erreichen und die Flugzeuge senkrecht in den Sturzflug versetzen. An diesem Punkt verlasse ich mein Flugzeug und er verlässt seines, dann tauschen wir die Flugzeuge."

Flugzeuge vor dem Sonnenuntergang. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Beide haben bereits Trainings-Jumps aus den Flugzeugen mithilfe einer Geschwindigkeits-Blockade gemacht, die speziell für ihre Cessnas designt wurde. Das Ziel besteht darin, erfolgreich im Flugzeug des jeweils anderen zu landen.

"Es braucht so gut wie alle Aspekte, die wir über das Fliegen kennen", erklärt Farrington weiter. "Wir wollen das Flugzeug dazu bringen, geradewegs nach unten zu fliegen, während es die Geschwindigkeit hält. Wir müssen es dazu bringen, dass es sich so verhält, wie wir das für nötig erachten, um das Projekt umzusetzen. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber mit der Wissenschaft dahinter, den Daten und allen Anpassungen, die wir vorgenommen haben, kommen wir dem, was wir wollen, schon wirklich nahe."