Hart im Nehmen: Luvre47 & Bangs kommen mit Kollabo-EP „Zweimalvier“

Während im Norden des Berliner Bezirks Neukölln die Mieten in den Himmel steigen, sind es weiter südlich die Hochhaustürme, die weit nach oben ragen: Dort liegt die Gropiusstadt mit ihren Wohnblocks. Aber auch vor der Skyline der „Gropi“ macht der Preisanstieg nicht halt, sozial Schwache werden weiter an den Rand gedrängt, während Tagestouristen auf der Suche nach gefährlich aussehenden Banlieue-Fotomotiven gern für ein Insta-Shooting mit dem Leihauto vorbeikommen.

Deutlich mehr Aufmerksamkeit wird Luvre zuteil, als er 2019 der ganz besonders trostlosen Linie U7 einen Song samt Video widmet, in dem auch die Nähe zur Graffitikunst nicht zu kurz kommt:

und seiner Army Of Brothers. Irgendwo zwischen Hermannplatz und Lipschitzallee kreuzten sich die Wege von Luvre47 und Bangs, die nun am 9. Oktober ihre gemeinsame EP „Zweimalvier“ veröffentlichen.

darf man ihm zuhören, wie er immer weiter reift und immer besser weiß, was er als Künstler will.