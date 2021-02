Die 10 beliebtesten Commander in Magic: The Gathering

Commander ist mittlerweile das beliebteste Format, das in dem Magic: The Gathering gespielt wird. Ihr wählt eine legendäre Kreatur als Commander und baut ein 99 Karten-Deck, um diese Karte auf. Dabei dürft ihr nur Karten benutzen, die in der Farb-Identität des Commanders sind. Zeigt euer Commander auf seiner Karte die Mana-Symbole für Rot, Weiß und Blau, dürfen Karten in dem Deck ebenfalls nur diese Mana-Farben benutzen. Zusätzlich liegt der Commander immer in einer speziellen Zone, aus der ihr ihn spielen könnt, als wäre er auf eurer Hand. Die kompletten Regeln werden auch hier erklärt: