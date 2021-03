Mensch gegen Flugzeug: Das ultimative Battle der Lüfte heißt „Game of AIR".

Was unter Skatern als Game of S.K.A.T.E. bekannt ist nennt sich in 3.000 m Höhe zwischen Indoor-Skydiving-Vizeweltmeisterin Kuczyńska und dem renommierten Air-Racing-Piloten Czepiela entsprechend Game of A.I.R. Die zwei Jäger der Lüfte performen außergewöhnliche Akrobatik in schwindelerregender Höhe und übertrumpfen sich gegenseitig mit spektakulären Tricks, die einem den Atem stocken lassen. Gemäß den Spielregeln führt jeder misslungene Trick zu einem Buchstaben, wobei die Person verliert, die zuerst alle drei Buchstaben von A.I.R. bekommt.