„Er ist der große Bruder von Disziplin“ – Das sagen die Anderen über Majid

Majid Majid is a hip-hop dancer and Juste Debout champion based in Germany.

„Majid ist ein Macher! Er steht morgens schon mit positiver Energie auf und hat ein Ziel vor Augen. Er lebt nicht nur für seine Familie und das Tanzen, sondern zieht Menschen mit und hilft, wo er kann. Diese starke Persönlichkeit findet sich auch in seinem Tanzstil wieder: Er hat einen einzigartigen Ausdruck und verschmilzt mit den Beats und der Musik.“

