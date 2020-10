Come Back Stronger: Manuel Lettenbichler im Athlete Performance Center

Verletzungen sind was man daraus macht. So oder so ähnlich könnte man den Ansatz von Enduro-Ass Manuel Lettenbichler umschreiben. Am 08. August verletzt er sich bei einem Trainingssturz den linken Daumen so schwer, dass er operiert werden muss. Die darauf folgende Zwangspause nutzt "Letti" zu seinen Gunsten, statt mit der Verletzung zu hadern.

Am Tag der Verletzung habe ich meinen Athletenmanager angerufen und ihm gesagt, dass ich unbedingt ins APC möchte, um mich dort so schnell wie möglich wieder fit zu machen. Manuel Lettenbichler Enduro

Manuel Lettenbichler im Ziel beim Red Bull Romaniacs 2019. © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Hier liest du, was das Athlete Performance Center für Manuel Lettenbichler und andere Athleten so wertvoll macht und wie Letti die Zeit im APC konkret genutzt hat.

Manuel, Anfang August hast du dir den linken Daumen schwer verletzt – was ist genau passiert?

Ich war in Italien beim Testen mit KTM. Nach den Tests habe ich ein paar Motocross-Trainingstage hinten drangehängt. An einem dieser Tage habe ich ein wirklich gutes Battle mit einem Schweizer Motocross-Rider gehabt, bei dem ich in einer lang gezogenen Kurve leider das Vorderrad verloren und heftig in den Dreck gelangt habe. Anfangs dachte ich mir: halb so wild! Nach drei Runden habe ich gemerkt, das zwickt doch etwas mehr... (lacht)

Ich habe noch am Tag der Verletzung habe meinen Athletenmanager angerufen und ihm gesagt, dass ich so schn ell wie möglich mit der Reha beginnen möchte. Und wenn es nach mir geht, dann unbedingt im APC!

Wann war dir klar, das wird eine längere Pause und wie bist du mit dieser Gewissheit umgegangen?

Am nächsten Morgen als ich aufgewacht bin. Da war mir klar, damit musst du zum Doktor! Als ich dann in Prien beim Dr. Söllner war, wusste ich: Das Innenband ist ab, die Strecksehne ist angerissen und die Kapsel ist demoliert. Ich bin dann noch am selben Tag an Ort und Stelle mit örtlicher Betäubung operiert worden. So konnte ich bei der OP sogar zuschauen, was ziemlich cool war!

Warum wolltest du unbedingt ins APC, ins Athlete Performance Center in Thalgau, um deine Reha zu absolvieren?

Ich wollte dorthin, weil ich weiß, wie professionell dort gearbeitet wird und wie super die Physios, Ärzte und Trainer sind, die dort arbeiten. Im APC bist du als Athlet rund um betreut – sowohl auf körperlicher Seite als auch auf mentaler und nicht zuletzt ernährungswissenschaftlicher Seite. Nach zwei Wochen Komplett-Pause daheim habe ich mich demnach mit viel Elan vier Wochen lang im APC wieder fit gemacht.

Beim Reha-Trianing im APC hat Letti veiel neue Übungen kennen gelernt. © Manuel Lettenbichler

Wie hast du im APC konkret trainiert, um aus der Not eine Tugend zu machen, und dich körperlich und mental aufs nächste Level zu bringen?

An den ersten Tagen haben wir es bewusst langsamer angehen lassen, mit viel Physiotherapie und etwas weniger Trainingsanteil. Einfach weil der Körper im Reha-Prozess die Energie braucht, um sich zu erholen. Das Anstrengendste, was ich in der Anfangszeit gemacht habe, war der Leistungstest, um zu wissen, an welchem Punkt wir mit mir starten.

Ab Woche 2 haben wir richtig Gas gegeben und sehr viel an meiner Schulter, den Sprunggelenken und generell Beinkraft, Grundaudauer und Mobilität auf Vordermann gebracht. Da stand zwei Mal am Tag ein Ganzkörpertraining auf dem Plan und eine Physio-Session.

Ab Woche 3 haben wir den Fokus zusätzlich zum Ganzkörpertraining gezielt auf die Mobilisierung und Kräftigung des Daumengelenks gelegt, inklusive Magnetfeldtherapie und solchen Spielereien...

Gibt es eine Lieblingsübung, an die du dich besonders erinnerst, die du auch anderen Athleten ans Herz legen möchtest?

Eine spezielle Übung kann ich nicht herausgreifen. Mein Trainer Mark und ich haben aber gerade in meiner letzten Trainingswoche im APC einen Kraft-Zirkel absolviert, den ich besonders cool fand! Von dem habe ich auf Instagram auch einen Zeitraffer online gestellt. Das besondere an diesem Kraft-Zirkel ist, dass man Karten spielt und die Karten letztlich bestimmen, wie viele Wiederholungen man von der Übung seiner Wahl macht.

In diesem speziellen Fall hatten wir fünf Übungen aufgebaut – von Box-Sprüngen über Side-Shuffle bis hin zu Barbell Glute Bridges. Wenn ich nun beispielsweise eine Acht ziehe, darf ich mir eine der fünf Übungen aussuchen, und diese acht Mal wiederholen. Ziehe ich einen Joker, muss ich die nächste Übung zwei Mal so oft machen, wie die Karte zeigt, die ich danach ziehe, also bei einer acht dann eben 16 Wiederholungen und so weiter.

Das fand ich eine richtig coole Abwechslung, weil du einen gewissen Spaßfaktor ins Krafttraining reinbringst, dadurch, dass du nie wirklich weißt, was beim nächsten Satz auf dich zukommt.

Manuel hofft auf ein Wettkampf-Comeback beim Red Bull Romaniacs 2020. © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Was kannst du aus deiner Zeit im APC mit in deine hoffentlich bald wieder aktive Wettkampfzeit nehmen?

Ich habe viele neue Übungen kennengelernt, die ich in mein Training integrieren werde und ich trainiere nun mit noch mehr Struktur zielgenauer auf meine ganz persönlichen Ziele hin. Gerade beim Thema Trainingssteuerung, sprich wie viel wird wann warum trainiert, habe ich viel dazu gelernt.

Was ist dein nächstes großes Wettkampfziel und an was für Projekten arbeitest du gerade noch?

Mein nächstes großes Ziel ist der Start bei Red Bull Romaniacs Ende Oktober. Da will ich auf jeden Fall wieder komplett fit sein. Ansonsten arbeite ich an diversen Video-Projekten und einem etwas fetteren Ding, das ist aber alles noch nicht spruchreif (lacht).

Kurz und knapp: Das Athlete Performance Center auf einen Blick

"Die Mission oder fast schon die Vision des Athlete Performance Center ist es, Athleten eine Partnerschaft anzubieten, die über das Alltägliche hinausgeht", erklärt Julian Schreib, Head Of Business Operations beim Red Bull Athlete Performance Center im österreichischen Thalgau.

Willkommen im Athlete Performance Center in Thalgau. © Red Bull / APC

Um eine interdisziplinäre alles umfassende Betreuung für Top-Athleten zu gewährleisten wurde in Thalgau eine einzigartige Performance-Struktur aufgebaut, die sich in drei Bereiche gliedert:

Training: Aufbautraining, Verbessern von Schwächen, Stärken ausbauen Assessment: Leistungsdiagnostik, die uns und dem Athleten ermöglicht, detailgetreu zu schauen, wo er steht und was für ihn noch möglich ist Reha: Aufbautraining unter ärztlicher Anleitung nach Verletzungen, Operationen oder Krankheiten

"Es gibt zwar Olympiazentren, die ähnliches anbieten", so Schreib weiter, "aber alles unter einem Dach, wie man es bei uns in Thalgau findet, das gibt es so nirgendwo."