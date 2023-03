Den ersten Marathon laufen? Mit diesen Tipps packst du es!

Trainingswoche 1-4: In den ersten vier Wochen gewöhnst du deinen Körper an das Training zu gewöhnen. Dementsprechend tastest du dich langsam an die steigenden Laufbelastungen heran. Ein guter Start sind zwei leichte 30 Minuten Laufsessions unter der Woche (zum Beispiel Dienstag und Donnerstag) und ein etwas längerer Lauf am Wochenende. Beginne deine langen Laufeinheiten mit 40 Minuten und füge jede Woche weitere 10 Minuten hinzu. Ein moderates Tempo ist bei deinen langen Läufen absolut in Ordnung, es geht einzig darum, deine Ausdauer aufzubauen.