MotoGP™-Fans aufgepasst: Marc Márquez ist zurück - und er hat Großes vor!

Im Juli 2020 erlitt Marc Márquez die bisher schwerste Verletzung seiner Karriere. Über neun Monate später feiert er nun seine Rückkehr beim Grand Prix von Portugal in Portimão . Nach eigener Aussage des Spaniers hat sich sein Comeback so lange verzögert, weil er sichergehen wollte, dass er bei seinem ersten Start 100 Prozent geben kann. Diese Entschlossenheit, Reife und der intakte Ehrgeiz nach einer so schweren Verletzung machen den Unterschied zwischen großen Champions und guten Rennfahrern aus. Es sind großartige Nachrichten für alle Motorsport-Fans, aber beängstigende Aussichten für den Rest des Fahrerfeldes, denn wer Márquez kennt, weiß, dass er auf dem Motorrad keine Gefangenen macht.

Mit acht Weltmeistertitel in der Tasche - einer in der 125er-Klasse, einer in der Moto2 und sechs in der MotoGP™ - zählt Márquez zu den besten Fahrern aller Zeiten. Es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Eigenschaften, die den Spanier auf der Strecke so gefährlich machen: pures Talent, harte Arbeit, Intelligenz, Aggressivität, Erfahrung, Mut und natürlich ein Hauch von Wahnsinn.

Marc Márquez macht Liegestütze © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Marc kommt nach Verletzungen immer stärker zurück

Wenn wir auf die Karriere des Repsol-Honda-Schützlings zurückblicken, sehen wir, dass auch er in der Vergangenheit von Verletzungen nicht verschont blieb: gebrochene Gliedmaßen, eine ernste Sehstörung und beide Schultern, die so leicht auskugelten, dass er operiert werden musste. Aber die schwerste aller Verletzungen wartete im Jahr 2020 - ein gebrochener Oberarmknochen (eigentlich eine seltene Verletzung im Motorradsport), dem eine Reihe von Komplikationen folgte.

Trotz der körperlichen Rückschläge hat Márquez nie damit aufgehört, mit Vollgas und maximaler Aggressivität in ein Rennen zu gehen. In der Saison 2019 war sein schlechtestes Resultat ein zweiter Platz, abgesehen vom Sturz in Texas - eine Strecke, auf der er zuvor unbesiegbar war. Seine Karrierebilanz spricht Bände und der Platz im Motorrad-Olymp ist dem Spanier neben den absoluten Helden des Sports schon längst sicher.

Ich habe gelernt, dass man viele Rennen fährt, aber nur einen Körper hat. Marc Márquez

Márquez ist im Training oft übers Limit gegangen und gestürzt und hat mit der daraus gezogenen Lektion dann das Rennen gewonnen. Ein weiteres Attribut, das ihn immer von seinen Rivalen unterschieden hat, war die Fähigkeit, Situationen zu retten, die jeden anderen Fahrer in der Königsklasse zu Boden gebracht hätten. Die Frontpartie der Honda ist nur schwer zu zähmen aber niemand beherrscht es besser als er. Seine künstlerischen Rettungstaten sind mittlerweile legendär und demonstrieren pure Kontrolle über die Maschine, wobei die „Katze" Márquez, wie er oft liebevoll genannt wird, bei seinen Manövern manchmal die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen scheint.

Marc Márquez beim GP von Katalonien 2019

Aber auch wenn der Spanier in fast allen Bereichen ein Phänomen ist, war es rückblickend wohl die falsche Entscheidung, nur vier Tage nach der Operation des gebrochenen Oberarmknochens (des viertlängsten Knochens im Körper) wieder an den Start eines GPs zu gehen. Wenn man der ganzen Geschichte trotzdem etwas Positives abgewinnen will, ist es mit Sicherheit die Tatsache, dass Márquez als Mensch und als Fahrer an der Verletzung gewachsen ist und er die Erfahrung genutzt hat, um noch stärker zu sein.

Was mich die Verletzung gelehrt hat? Dass Dinge enden können, wenn man es am wenigsten erwartet, aber das wird nichts an meiner Fahrweise ändern. Marc Márquez

Lassen wir die neun härtesten Monate der Karriere von Marc Márquez noch einmal Revue passieren - eine Phase, in der er dreimal operiert werden musste.

Ein verkürztes Comeback

Beim Großen Preis von Spanien am Circuito Jerez-Àngel Nieto musste Márquez am 19. Juli 2020 einen fatalen Crash hinnehmen. Nachdem er das Rennen angeführt hatte, kam er an einer Stelle von der Strecke ab - ein Fehler, der ihn 13 Position nach hinten rutschen ließ. Nur kurze Zeit später wurde sein Comeback von einem spektakulären Sturz abrupt beendet. Er wurde dabei von seinem Motorrad am Arm getroffen und brach sich den rechten Oberarmknochen. Von da an sollte es für die #93 ein schwieriges Jahr werden.

Marc Márquez in bekannter Position in Jerez

Die erste Operation

Nur zwei Tage später, am 21. Juli 2020, unterzog er sich der ersten Operation. Die Fraktur wurde mit einer Platte fixiert und die Ärzte konnten feststellen, dass der wichtige Radialnerv nicht betroffen war. Die Operation wurde im Universitätsklinikum Dexeus in Barcelona von Dr. Xavier Mir und seinem Team in Zusammenarbeit mit Dr. Barrera durchgeführt.

Erster Test beim Grand Prix von Andalusien

Nachdem er am Dienstag operiert wurde, traf der Mann von Repsol-Honda die finale Entscheidung, nicht am Rennen in Andalusien teilzunehmen, aber erst nach den beiden freien Trainings am Samstag.

„Ich habe während dieses Prozesses auf die Ärzte und auf meinen Körper gehört. Heute Morgen habe ich mich gut gefühlt und wir waren mit dem Fortschritt zufrieden. Aber als der Zeitpunkt kam, die Rundenzeiten zu drücken - an diesem Punkt muss man weniger konstant und etwas aggressiver sein - hatte ich keine Kraft im Arm. Ich weiß nicht, ob es an der Entzündung oder der Hitze lag, aber ich wusste, dass ich auf meinen Körper hören muss," sagte Marc.

Die zweite Operation

Am 3. August muss Márquez dann zum zweiten Mal am Operationstisch Platz nehmen, weil die Titanplatte durch die Belastung beschädigt wurde. „Marc Márquez wurde vor 13 Tagen operiert und heute musste er erneut operiert werden. Die übermäßige Beanspruchung an der operierten Stelle hat dazu geführt, dass das Implantat nachgegeben hat, folglich ist eine peri-implantäre Fraktur aufgetreten, für die die Titanplatte entfernt und durch eine neue Fixierung ersetzt wurde," erklärte Dr. Mir.

Die dritte Operation

Anfang Dezember 2020 unterzieht sich der Spanier schließlich einer weiteren Operation im Ruber International Hospital in Madrid, wo er aufgrund einer Pseudoarthrose des rechten Oberarmknochens (Infektion im Knochen) behandelt wird. Bei der Operation wurde die alte Platte entfernt, um eine neue mit einem Beckenkammtransplantat einzusetzen. Die OP dauerte acht Stunden.

Besser, aber auch besser, kein Risiko einzugehen

Am 22. März 2021, 15 Wochen nach dem dritten Eingriff, konnte Márquez wieder ins Training einsteigen und die Verletzung schien gut zu verheilen. In Anbetracht seiner langen Pause vom Rennzirkus und der Zeit, die ein Knochen braucht, um vollständig zu verheilen, empfahlen die Ärzte jedoch eine schrittweise Rückkehr ins Renngeschehen, um den Arm durch die enormen Belastungen im Wettkampf nicht zu gefährden.

Die Entwarnung

Am Freitag, den 9. April, war es dann endlich so weit: Die Ärzte gaben dem Honda-Star grünes Licht für den Start beim Grand Prix von Portugal am 18. April.

Verletzungen sind im Motorradsport leider unvermeidlich und auch Márquez ist da keine Ausnahme. Was er jedoch während seiner gesamten Karriere deutlich gezeigt hat, ist, dass er nach Rückschlägen immer stärker und noch schneller zurückkehrte - und vor allem: dass er seine Lektion gelernt hat.

Die Dinge nicht klar sehen können

Der Bruch des rechten Oberarmknochens war die bisher schwerste Verletzung, die Márquez in seiner Karriere wegstecken musste. 2011 hatte er jedoch ein weiteres Mal Pech, was ihn für Monate von der Strecke und in die Hände der Ärzte zwang. Das Problem begann bereits am 21. Oktober 2011, als der Spanier gegen Stefan Bradl um den Moto2™-Titel kämpfte, den er bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich in der Tasche zu haben schien.

Ein Fehler der Streckenposten am Sepang International Circuit in Malaysia, die es versäumten, die Fahrer vor dem Training auf stehendes Wasser auf Teilen der Strecke aufmerksam zu machen, führte dazu, dass mehrere Fahrer (die auf Slick-Reifen unterwegs waren) zu Boden gingen - darunter auch Márquez. Nach dem harten Crash hatte er mit Schwindel zu kämpfen und die Ärzte rieten ihm, sich im Hotel ausruhen. Am Renntag sah er immer noch alles doppelt und musste aus Sicherheitsgründen den Rückzug antreten: „Man muss 100 Prozent Sehkraft haben - wenn man mit 200 km/h fährt ist es nicht nur die eigene Gesundheit, an die man denken muss, sondern auch die der anderen Rennfahrer," erklärte er.

Márquez erklärt 2011 seine Probleme mit dem Sehvermögen

In den darauffolgenden Wochen setzten sich die Sehprobleme fort und er war gezwungen, das Saisonfinale in Valencia auszulassen, was den Moto2™-Titel endgültig in die Hände von Bradl spielte. „Obwohl wir Zweiter wurden, war es eine tolle Saison," erklärte der damalige Rookie of the Year. Die Sehprobleme blieben aber leider.

Augenoperation und zurück zur Bestform

Am 16. Januar 2012 wurde Márquez im Hospital Clínico in Barcelona dann einer Operation unterzogen, um die Sehstörung zu beheben, die ihn seit über drei Monaten alles doppelt sehen ließen.

Am 8. April 2012 begann nur ein paar Monate nach dem Eingriff die Weltmeisterschaft in Katar - und Márquez fuhr bei seinem Comeback in herausragender Manier zum Sieg in der Moto2™.

Und der Siegestaumel sollte noch länger anhalten, denn es folgte eine Saison der Superlative. Márquez krönte sich in der Traum-Saison 2012 nicht nur zum Weltmeister, sondern polierte seine Erfolgsbilanz mit neun weiteren Rennsiegen gehörig auf und holte sich schließlich mit sagenhaften 59 Punkten Vorsprung auf seinen neuen Teamkollegen bei Repsol Honda, Pol Espargaró , den Titel.

Márquez feiert 2012 den Moto2-Titel in Valencia

Der Rekordmeister aus Cervera hat im Laufe seiner Rennsportkarriere mehrere schwere Verletzungen hinnehmen müssen, aber jedes Mal ist er noch stärker und noch entschlossener zurückgekehrt. Und auch dieses Mal muss sich die Konkurrenz warm anziehen, denn, wie ein englischer Journalist es treffend formulierte: „Wenn die Katze zurückkommt, hören die Mäuse auf zu tanzen."