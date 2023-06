"All In" liefert einen Blick hinter die Kulissen im Leben von Marc Márquez

Marc Márquez – All In Begleite Marc Márquez, wie er sich der Angst, dem Risiko, dem Leid und der Aufregung stellt auf seinem Weg erneut Champion zu werden.



Die brandneue Show "All In" dokumentiert die schwierigste Entscheidung in der Karriere von Márquez und wirft Licht auf die spannendsten und interessantesten Geschichten im Leben des Superstars. Folge 1 findest du gleich unten. Die komplette Show gibt es exklusiv auf Red Bull TV.

Marc Márquez ist seit Jahren das Maß aller Dinge in der MotoGP™! Nach seinen sechs beinahe aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln und 125ccm- und Moto2™-Triumphen hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die meisten träumen von einem einzigen WM-Titel. Es ist eine ganz andere Sache, es wieder zu tun, und wieder, und wieder... und dann doppelt so oft.

Es ist nun knapp drei Jahre her, dass er sich seinen rechten Oberarmknochen bei einem der fürchterlichsten Crashes der jüngeren MotoGP™-Geschichte gebrochen hat -- und dann brach er sich den Arm während der Genesung erneut, als er zu Hause eine Schiebetür öffnete. Eine Saison an der Seitenlinie, eine weitere, in der er praktisch nur mit einer Hand fahren konnte, ganz zu schweigen von einem weiteren gesundheitlichen Problem, das 2022 erneut auftauchte -- Doppeltsehen (Diplopie) - fügte sich in die Liste der karrierebedrohenden Probleme ein, die die Motivation des Spaniers ein ums andere Mal auf den Prüfstand stellte.

"All In" stellt uns die wichtigsten Leute in Márquez' Leben vor