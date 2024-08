Marcel Hirscher kehrt auf die Piste zurück und schlägt neues Kapitel auf!

Marcel Hirscher, der österreichische Ski-Superstar, hat sich vor fünf Jahren vom alpinen Skisport zurückgezogen. Nun steht der 35-Jährige vor seinem Comeback. Hirscher hat angekündigt, dass er in diesem Winter in den Skizirkus zurückkehren und für die Niederlande am Start stehen wird. "Ich freue mich riesig darauf", sagte er Anfang des Jahres in einem Statement. So aufgeregt Hirscher ist, so entschlossen ist er auch. Auf einer Pressekonferenz im niederländischen Zoetermeer stellte er seinen detaillierten Plan für die Rückkehr auf die Piste vor. In diesem Winter können sich die Skifans darauf freuen, Hirscher wieder in Aktion zu sehen.