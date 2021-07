Ski-Legende Marcel Hirscher steht am Start bei Red Bull Romaniacs

und 2019 saß er im Sattel einer MotoGP™-Maschine von KTM am Red Bull Ring, ganz zur Freude der österreichischen Fans auf den Tribünen beim Großen Preis von Österreich. „Das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe", sagte er, nachdem er vom Motorrad gestiegen war.

. „Es ist eine Sache, diese Motorräder ans Limit zu bringen, aber dann noch in der Gruppe Ellbogen an Ellbogen in eine Kurve zu rasen, ist eine ganz andere Sache."

in Rumänien einen Hattrick an, nachdem er bereits 2020 und 2019 hier triumphiert hat. Sein Erzrivale Billy Bolt, Sieger von Abestone, dem Eröffnungsrennen der WM, wird es ihm auf seiner Husqvarna aber alles andere als leicht machen.