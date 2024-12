Marcel Hirscher: Trotz Verletzung lodert die Leidenschaft für den Skisport

Nachdem eine MRT-Untersuchung die Verletzung bestätigt hatte, wurde Hirscher in Graz erfolgreich operiert und beginnt nun mit seiner Genesung. Obwohl es ein harter Schlag war, ging er mit der für ihn typischen Gelassenheit und Selbsterkenntnis an die Sache heran und sagte: "So ist das nun mal im Skisport: Das gehört dazu."

Nachdem eine MRT-Untersuchung die Verletzung bestätigt hatte, wurde Hirscher in Graz erfolgreich operiert und beginnt nun mit seiner Genesung. Obwohl es ein harter Schlag war, ging er mit der für ihn typischen Gelassenheit und Selbsterkenntnis an die Sache heran und sagte: "So ist das nun mal im Skisport: Das gehört dazu."

Nachdem eine MRT-Untersuchung die Verletzung bestätigt hatte, wurde Hirscher in Graz erfolgreich operiert und beginnt nun mit seiner Genesung. Obwohl es ein harter Schlag war, ging er mit der für ihn typischen Gelassenheit und Selbsterkenntnis an die Sache heran und sagte: "So ist das nun mal im Skisport: Das gehört dazu."