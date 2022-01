Legendäre Überraschungs-Abfahrt: Marcel Hirscher bezwingt die Streif

Bis zur letzten Sekunde wurde in Kitzbühel spekuliert, ist er es, oder ist er es nicht? Steckt unterm Helm des Überraschungs-Vorläufers Lars Tragl aus Schweden nicht doch the one and only – Österreichs lebende Ski-Legende

? Nach dem ersten offiziellen Training der Hahnenkamm-Abfahrt 2022 war dann klar: er ist es!