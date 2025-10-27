Marco Odermatt: Mit diesen fünf Übungen macht er sich für die Abfahrt fit

Beim Skirennsport braucht man nicht nur Nerven aus Stahl, sondern auch einen starken Körper. Nur wenige Sportarten auf der Welt erfordern eine solche Kombination aus Kraft, Stärke und Stabilität wie die schnellste Sportart, die man auf Schnee ausüben kann - und niemand weiß das besser als der amtierende Weltcup-Sieger Marco Odermatt .

Als einer der größten Allround-Skirennfahrer aller Zeiten hat der Schweizer Held in der Saison 2024/25 nicht nur den Abfahrtsweltcup, sondern auch den Super-G-Weltcup, den Super-G Weltmeisterschaftstitel, den Riesenslalom-Weltcup und eine unglaubliche vierte Gesamtweltcup-Kugel in Folge gewonnen.

Der Star des actiongeladenen neuen Skirennfilms Downhill Skiiers: Ain't No Mountain Steep Enough steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die Titelverteidigung in der Saison 2026, die am 25. und 26. Oktober mit dem ersten Riesentorlauf-Event in Sölden, Österreich, beginnt. Wir stellen dir hier fünf Übungen vor, auf die er schwört, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten. Mach sie nach, wenn du diesen Winter auf der Piste beeindrucken willst...

01 Ice Skater Jumps

Ice Skater Jumps © Irene Sackmann

Diese seitlichen Sprünge sind eine großartige Methode, um Explosivkraft und Koordination zu trainieren. Beginne in einem seitlichen Ausfallschritt mit einem angewinkelten Bein, während das andere gestreckt ist. Springe explosiv auf die andere Seite, indem du das gebeugte Bein streckst und das gerade Bein beugst. Eine saubere Technik ist bei dieser Übung entscheidend. Marco führt Sätze von sechs Sprüngen pro Wiederholung aus. Je tiefer die Start- und Landeposition, desto besser.

02 Muscle-Ups

Muscle-ups © Irene Sackmann

Bei den Muscle-Ups werden Klimmzüge und Dips zu einer richtig harten Übung kombiniert. Greife die Stange mit einem Griff, bei dem die Handflächen von deinem Körper weg zeigen. Führe zuerst einen Klimmzug aus, aber anstatt dich wieder nach unten fallen zu lassen, drückst du deinen Körper nach oben, bis deine Arme fast ganz durchgestreckt sind. Das ist nicht einfach, aber es trainiert den gesamten Oberkörper und baut unglaubliche Kraft auf. Beim Klimmzug werden zuerst die obere Rückenmuskulatur und der Bizeps beansprucht, bei den Dips dann die Brustmuskeln und der Trizeps.

03 Good Mornings

Good Mornings © Irene Sackmann

Der Name klingt freundlich, aber diese Rückenübung ist es wahrlich nicht! Stell dich mit hüftbreit auseinander stehenden Füßen hin, greife die Langhantel (je nach Niveau mit oder ohne Gewicht) mit beiden Händen hinter deinem Kopf, entferne sie aus der Halterung und richte dann deinen Rücken auf. Von dort aus beugst du deinen Oberkörper mit einer leichten Wölbung im Rücken kontrolliert nach vorne, bis du eine waagerechte Position erreichst. Schwierigkeitsgrad: hoch - ebenso wie das Verletzungsrisiko, wenn du die Übung nicht richtig ausführst. Daher solltest du am besten unter professioneller Anleitung beginnen.

04 Der Clean

The Clean © Irene Sackmann

Marco Odermatt führt diese klassische Übung vom Boden aus durch. Stell dich mit den Füßen hüftbreit auseinander, greife die Langhantel mit beiden Händen, richte deinen Rücken auf und schaue geradeaus. Dann streckst du deine Beine durch und ziehst die Hantel in einer gleichmäßigen Bewegung nach oben. Auf Schulterhöhe "faltest" du deine Handgelenke und verlagerst das Gewicht in Richtung deines Körpers, so dass es auf deiner oberen Brust zur Ruhe kommt. Odermatt hebt gegen Ende seines Trainingszyklus 125 kg, aber wir raten dir, mit viel niedrigeren Gewichten anzufangen - und langsam zu beginnen.

Nordic Hamstring Curls

Nordic Hamstring Curls © Irene Sackmann

Für diese Curls müssen die Beine an den Knöcheln oder unteren Waden gesichert werden. Odermatt hängt sich an eine Sprossenwand, wenn du seinem Beispiel folgen willst. Die Ausgangsposition ist kniend (vergiss nicht, eine Matte oder ein Polster unter die Knie zu legen, damit du es bequem hast) mit aufrechtem Oberkörper und einer leichten Wölbung im Rücken. Du kannst deine Arme vor der Brust verschränken oder an die Seiten drücken und nach vorne schauen. Dann senkst du deinen Oberkörper ab, bis er eine horizontale Linie mit deinen Oberschenkeln bildet. Atme beim Absenken aus und beim Zurückkehren in die normale Position ein. Es wird brennen, aber am Ende sind deine Beine stark genug, um jede Skipiste zu bezwingen.

Ain't No Mountain Steep Enough ist ein Film des preisgekrönten Regisseurs Gerald Salmina, der die emotionale und psychologische Welt der alpinen Elite-Skifahrer während der Saison 2024-25 dokumentiert, die ihren Höhepunkt in der Weltmeisterschaft in Saalbach Hinterglemm findet. Sieh ihn dir im Januar 2026 auf Red Bull TV an .