Marco Odermatt im Porträt: Auf der heißesten Erfolgswelle des Skisports

In der Welt des Sports ist es sehr schwierig, einen einzelnen Athleten zum "GOAT" zu erklären, aber mit Rekorden im Riesenslalom, Super-G und in der Abfahrt ist der 28-jährige Marco Odermatt ziemlich nah dran, diese Bezeichnung für sich zu beanspruchen. Der Alpinskifahrer ist wohl der kompletteste Ski-Athlet seiner Generation, mit erstaunlichen 88 Weltcup-Podien mit seinem Namen darauf.

Und weil er noch viele Jahre vor sich hat, wird Odermatt auch immer besser. In der Saison 2024-25 gewann er den Abfahrtsweltcup, den Super-G-Weltcup und die Weltmeisterschaft im Doppelpack, den GS-Weltcup und zum vierten Mal in Folge den Gesamtweltcup des FIS Ski Alpin.

Schweizer Star Marco Odermatt ist ein Super-G-Weltmeister © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Mit anderen Worten: Er hat eine unschlagbare Siegesserie hingelegt. Während er sich auf Mailand 2026 vorbereitet, gibt es hier einen Überblick über seine bisherige erfolgreiche Karriere.

01 Auf den Pisten geboren

Aufgewachsen in den Bergen rund um Buochs in der Schweiz, verbrachte Odermatt seine Kindheit auf der Piste - unter der Anleitung seiner Skifahrer-Eltern, denen er immer noch jedes Mal dankt, wenn er einen Preis gewinnt oder eine Trophäe in die Höhe reckt.

Angefangen hat es offiziell im Skiclub Hergiswil, wo begeisterte, wenn auch noch unausgegorene junge Skifahrer:innen immer noch trainiert werden, um die Pisten zu lieben und ihre Technik zu beherrschen. Odermatt fühlte sich dort wohl wie eine Ente im Wasser oder wie ein Schweizer im Schnee. An seinem 10. Geburtstag wurde er in den Jugendkader des renommierten Nidwaldner Skiverbandes aufgenommen.

02 Das Warm-Up

Im Alter von 19 Jahren, im Jahr 2016, packte Odermatt seine Koffer und machte sich auf den Weg, um die Schweiz bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Sotschi zu vertreten. Entschlossen, sein Bestes zu geben, holte er die Bronzemedaille im Super-G und erstaunlicherweise auch die Goldmedaille im Riesenslalom. Diese Medaillen berechtigten ihn zu seinem Weltcup-Debüt im Riesenslalom in St. Moritz in diesem Jahr. Leider schaffte es Odermatt dort nicht ganz auf das Podium, aber er hatte seine Präsenz auf der Weltbühne fest angekündigt.

2019 wurde Marco Odermatt Weltcup-Sieger © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Wie eine Lawine, die bergab rollt, nahm seine Karriere schnell an Fahrt auf. 2018 gewann er bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos fünf Goldmedaillen, so viele wie noch nie. Sein erstes Weltcup-Podium erreichte er im März 2019 in Kranjska Gora, gefolgt von seinem ersten WM-Gold im Dezember desselben Jahres im Super-G in Beaver Creek, Colorado.

Marco Odermatt war offiziell auf dem richtigen Weg.

03 Auf einer Glückssträhne

Marco Odermatt geht bei den Speed-Rennen ans Limit. © Red Bull Content Pool / Joerg Mitter

Marco Odermatt war erst Anfang 20 und sah sich plötzlich mit einer riesigen Menge an internationaler Aufmerksamkeit und Erfolgsdruck konfrontiert. Einem anderen Athleten hätte das zu Kopf steigen können, aber Odermatt blieb cool. "Der Einzige, der mich unter Druck setzt, bin ich selbst", sagte er. "Das Leben ist ein Spiel, spiel es!", lautet sein Motto.

Er blieb fokussiert und erreichte im Januar und Februar 2020 vier Podiumsplätze und gewann im März dieser Saison den Weltcup in Österreich und Slowenien in Folge. Später in der Saison holte er sich seinen ersten Sieg im Riesenslalom in Santa Caterina und wurde Zweiter im Gesamtweltcup.

04 Erfüllte Träume

Marco Odermatt ist der schnellste Mann auf der Streif © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

In der nächsten Saison holte er sieben Rennsiege und den Gesamtsieg im Riesenslalom und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum: den Riesenslalom in Adelboden zu gewinnen. Doch damit war sein Traum noch nicht ausgeträumt: Im selben Jahr vertrat er sein Land bei den Olympischen Winterspielen 2022, was an und für sich schon eine große Ehre war. Die Goldmedaille war das Tüpfelchen auf dem i, ebenso wie die schnellste Zeit im ersten Durchgang, bei der er seinen nächsten Konkurrenten, den Slowenen Žan Kranjec, um 0,19 Sekunden schlug.

Odermatts unaufhaltsamer Aufstieg setzte sich in der nächsten Saison fort, als er mit erstaunlichen 2.042 Punkten einen neuen Rekord für die Gesamtwertung der Männer in einer Weltcupsaison aufstellte und sich mit 13 Siegen in einer WM-Saison auf den Legendenstatus des Sports erhob. Damit übertraf er den Rekord des legendären Hermann Maier aus der Saison 1999-2000.

Für den Schweizer Skifahrer ist die Aufrechterhaltung einer Siegesserie vor allem eine Frage der Mentalität. "In den Tagen vor einem Rennen schalte ich allmählich in den Rennmodus", sagt Odermatt. Ich schließe mental alles um mich herum aus, konzentriere mich auf meine Bubble und lasse meine Emotionen beiseite - so verwandle ich mich in eine Bestie."

13 Mal stand Odermatt in dieser Saison ganz oben © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Dreizehn ist zwar nicht ganz die Zahl der Bestie, aber sie erwies sich als Odermatts Glückszahl: 2024 kehrte er zurück, um 13 Riesenslalomsiege zu erringen und zum dritten Mal in Folge den Gesamtsieg im FIS Alpinen Skiweltcup und die Riesenslalom-Kristallkugel zu gewinnen. Das war wirklich eine Spitzenleistung, und in der Höhe schien es, als könne niemand die junge Schweizer Legende von seinem Thron stoßen.

"Ich habe keine Träume mehr", gab Odermatt kürzlich in einem Interview zu. "Als ich meine Karriere begann, hätte ich nie gedacht, dass ich so viel gewinnen könnte. Alle meine Träume sind in Erfüllung gegangen."

Fun Facts Sport Er hält sich mit einer Mischung aus Nordic Hamstring Curls, Muscle-Ups, Eislaufsprüngen und Cleans in Form. Keine Angst "Wenn ich Rennen fahre, spüre ich keine Angst. Es geht eher darum, 'Respekt' vor der Piste zu haben."

05 Der Blick vom Gipfel

Dieses Jahr war nicht ganz so rekordverdächtig wie 2023-24, aber nur wenige Athleten waren in diesen Jahren so erfolgreich wie Odermatt. Er gewann jedoch sein erstes Super-G-Gold bei der Weltmeisterschaft, seine vierte Gesamtweltcup- und Riesenslalom-Kugel in Folge. "Ich habe gerade meine vierte Kugel in Folge im Riesenslalom gewonnen. Darüber kann ich mich wirklich freuen", meinte Odermatt nach seinem Sieg in Hafjell, Norwegen. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen."

Im selben Jahr nutzte er seinen Erfolg, um die Hauptrolle in der actiongeladenen Skirennsport-Dokumentation Downhill Skiiers: Ain't No Mountain Steep Enough . Das ist ein Motto, nach dem Odermatt sein Leben zu leben scheint. "Ich glaube, jeder Sportler will besser werden. Man setzt sich Ziele und weiß, dass man hart arbeiten muss, um sie zu erreichen - egal, ob es sich um ein bestimmtes Rennen, einen Rekord oder sogar den perfekten Run handelt. Ich denke, man kann es das Streben nach Spitzenleistungen nennen. Das ist ein wichtiger Antrieb. Und dann sind da noch deine Konkurrenten, die das Beste aus dir herausholen. Ich genieße den Aspekt des Wettbewerbs und liebe es, wenn wir uns gegenseitig pushen können", antwortet Odermatt auf die Frage, was ihn zu Höchstleistungen antreibt.

Downhill Skiers: Ain’t No Mountain Steep Enough Erhalte einen Einblick in die emotionale und psychologische Welt der alpinen Elite-Skifahrer während der Saison 2024/25.

Mit Blick auf die Saison 2026 hat Odermatt noch einige Ambitionen und Ziele, auf die er hinarbeiten will. Er mag behaupten, dass er seine Träume erreicht hat, aber wenn man große Träume hat, gibt es immer eine neue Herausforderung am Horizont.

"Das Abfahrtsrennen ist das ikonischste Ereignis [in Mailand]", sagt er. "Natürlich ist der Gewinn einer Goldmedaille eines meiner Ziele, und ich werde es versuchen." Sollte er es schaffen, würde er in einen weiteren exklusiven Club eintreten, der aus vier seiner Landsmänner besteht, die Weltmeisterschafts-Gold in der Abfahrt gewannen: Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Didier Défago und Beat Feuz.

Wird Marco Odermatt in den Club der Abfahrtsgoldmedaillen aufgenommen? © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Der Sieg ist aber nicht sicher. "Das Stelvio ist nicht nur eine der schwierigsten Pisten, sondern die schwierigste Strecke überhaupt", sagte er und bezog sich dabei auf das Stelvio-Skizentrum in Bormio, wo der Wettkampf stattfinden wird. "Es ist eine herausfordernde Piste, aber ich fahre dort gerne."

Was auch immer passiert, Odermatt wird mit Sicherheit eine einzigartige Show abliefern.