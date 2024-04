Die verrückten Zahlen hinter der Rekordsaison von Marco Odermatt

zum krönenden Abschluss auch noch die Kristallkugel in der Abfahrt. Ein Sieg unter diesen Umständen - vor allem angesichts des erwarteten Duells mit Cyprien Sarrazin, der in der Gesamtwertung nur 42 Punkte zurücklag - mag auf den ersten Blick etwas unbefriedigend erscheinen. Die herausragenden Leistungen und Rekorde des Schweizer Superstars in der Saison 2023/24 sind deswegen aber nicht weniger beeindruckend!

Neben dem Abfahrts-Titel, den Odermatt als "die wertvollste der kleinen Kugeln" bezeichnet, sicherte er sich zum ersten Mal den Titel im Riesenslalom, im Super-G und im Gesamtweltcup 2023-24. "Es war ein großer Traum, die Abfahrtskugel zu gewinnen. Die beiden Siege in Wengen und die Podiumsplätzen in Bormio und Kitzbühel waren fantastisch", sagte der 26-Jährige aus Buochs.

Odermatt ist der erste Mann, der vier Kristallkugeln in einer einzigen Saison gewonnen hat, seit Skilegende Hermann Maier dies in der Saison 2000/2001 tat. Er ist auch der erste Schweizer Skifahrer, der dieses Kunststück seit Pirmin Zurbriggen in der Saison 1986/87 geschafft hat. Die französische Ski-Ikone Jean-Claude Killy gehört ebenfalls zu denjenigen, die diesen sportlichen Meilenstein erreicht haben, womit Odermatt nun zur absoluten Elite zählt.

teilt. Allerdings ist er der einzige Skifahrer, der diese unfassbare Zahl gleich zweimal erreicht hat, nachdem er auch in der Saison 2022/23 13 Siege errungen hat. Im Alter von nur 26 Jahren spricht das Bände! Wenn Odermatt so weitermacht, werden wir noch viel Freude mit ihm haben, bevor er seine Skier an den Nagel hängt.

In dieser Saison verfehlte Odermatt die 2.000 Punkte in der Gesamtweltcupwertung nur knapp. Mit 1.947 Punkten erreichte er das dritthöchste Ergebnis aller Zeiten und lag damit unglaubliche 874 Punkte vor dem Zweitplatzierten