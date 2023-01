Mariana Pajón: Die unumstrittene BMX-Queen aus Kolumbien im Porträt

Wenn es um BMX geht, kommt man an Mariana Pajón einfach nicht vorbei! Die 31-jährige Kolumbianerin ist zweifache Olympiasiegerin, 18-fache Weltmeisterin und zweifache Gesamtsiegerin im Weltcup. Kein Wunder also, dass sie in den Medien gerne als die "Queen des BMX" bezeichnet wird.

Auf dem Weg zu dieser eindrucksvollen Liste an Titelsiegen flossen jedoch viel Blut, Schweiß und Tränen, und das Goldmädchen aus Medellín ist noch lange nicht fertig! Paris 2024 liegt bereits in greifbarer Nähe und die Kolumbianerin arbeitet bereits mit Volldampf daran, bei den nächsten Spielen ihre dritte olympische Goldmedaille zu gewinnen.

Im folgenden Porträt werfen wir gemeinsam einen Blick auf ihre bisherige Karriere und auf das Leben abseits ihrer Leidenschaft für BMX.

01 Wie alles begann

Pajón wurde 1991 in Medellín geboren -- einer Stadt, die wie große Teile Kolumbiens von organisiertem Verbrechen und viel Gewalt geprägt war. Ihre Eltern fanden im Sport einen Zufluchtsort vor den brutalen Realitäten des Lebens. Ihre Mutter Claudia war Reiterin und Schwimmerin, während ihr Vater Carlos bei Amateur-Motorsportevents und bei Bike-Wettkämpfen antrat. Der sportliche Background ihrer Eltern war ein entscheidender Faktor dafür, dass Mariana ebenfalls ihre Liebe zum Sport entdeckte.

"Ich wollte immer wie mein Vater sein. Ich habe ihn bei seinen Autorennen, BMX-Rennen und beim Mountainbiking angefeuert. Er war gut und hat immer gewonnen", erinnert sich Pajón. "Mein älterer Bruder auch. Ich wollte so werden wie sie. Meine Mutter war auch Sportlerin, und sie wusste immer, dass ich ihnen nacheiferte. Meine Eltern waren meine Vorbilder."

Pajón hatte bereits als kleines Mädchen große Träume © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool

Pajón lernte im Alter von drei Jahren Fahrrad fahren und nahm schon bald an ihren ersten BMX-Rennen teil. Da es keine geeignete Kategorie für ihr Alter und Geschlecht gab, weil damals noch zu wenige Mädchen BMX fuhren, musste die junge Pajón gegen fünf- und sechsjährige Jungs antreten. Ihr anfänglicher Mut und ihre pure Entschlossenheit sollten für ihre spätere Karriere noch prägend werden.

Neben BMX machte Pajón auch gerne Gymnastik, aber BMX rückte schließlich immer mehr in den Fokus.

Einmal Turnerin, immer Turnerin © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool

02 Medizinische Karriere oder Fahrradprofi?

Nach nationalen Titeln in ihrer Altersklasse gewann Pajón im Alter von neun Jahren ihren ersten Weltmeistertitel in ihrer Kategorie. Ihre Mutter war eine der größten Unterstützerinnen in der Karriere ihrer Tochter, sie legte aber auch Wert darauf, dass sie in der Schule eine gute Figur machte. Pajón hielt sich an ihre Versprechungen und lieferte trotz der Ablenkungen durch das Training (oft zweimal am Tag) und die nationalen und internationalen Wettkämpfe gute Noten in der Schule.

Als erwachsene Teenagerin neigte sich die Schulzeit für Pajón dann ihrem Ende zu, und sie stand vor der Entscheidung, ob sie eine Profikarriere als BMX-Fahrerin anstreben oder sich weiterbilden sollte, um Ärztin zu werden -- ein Beruf, für den sie einen natürliche Begabung hatte.

BMX schlägt Medizin © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool

Nach ausgezeichneten Prüfungsergebnissen zeigten gleich mehrere kolumbianische Universitäten Interesse an ihr, aber letztendlich entschied sich Pajón gegen das Studium und für den Sport. Es war eine Entscheidung, die ihr damals extrem schwer fiel.

03 Der einzige Weg führt nach oben

Was Pajón unter anderem dazu veranlasste, sich auf BMX zu konzentrieren, war, dass sie auf der großen Weltbühne regelmäßig Erfolge feierte. Im Jahr 2008, im Alter von nur 16 Jahren, gewann Pajón die UCI-WM in der Kategorie Junior Cruiser (BMX-Rennen mit 24-Zoll-Bikes) in Taiyuan, China. Ein Jahr später verteidigte sie diesen Titel in Adelaide, Australien, und gewann auch noch die Junioren-WM in der regulären 20-Zoll-Klasse, die nach 2010 die einzige Kategorie im BMX werden sollte.

Ihr erster Titel in der Elite folgte schließlich 2011 in Kopenhagen, Dänemark. Bei den Olympischen Spielen im darauffolgenden Jahr in London liebäugelte die Kolumbianerin bereits mit einer Medaille.

Pajón in Action beim UCI BMX World Cup 2011 © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

04 Nationalstolz in London

Pajóns Bekanntheitsgrad in ihrem Heimatland wurde durch ihre Erfolge bei der WM immer größer. Für London 2012 wurde sie deshalb als kolumbianische Fahnenträgerin für die festliche Eröffnungsfeier auserwählt. Diese Ehre kam aber natürlich auch mit großem Druck. Aufgrund einer Reihe von Verletzungen zu Beginn des Jahres war sie noch nicht 100% in Form, aber am Finaltag präsentierte sie sich dann in Topform. Sie übernahm die Führung in der ersten Kurve und gab sie nicht mehr ab. Pajón fuhr in herausragender Manier zu Gold. Es war erst die zweite Goldmedaille für Kolumbien bei Olympischen Spielen. Pajón erreichte mit diesem Triumph Superstar-Status in ihrer Heimat.

Pajón ist Kolumbiens erfolgreichste Radsportlerin © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool

05 Spitznamen in Hülle und Fülle

Pajón mag zwar den Spitznamen "BMX-Queen" erhalten haben, weil sie die erfolgreichste BMX-Rennfahrerin aller Zeiten ist, aber in der BMX-Community nennt man sie liebevoll "the atomic ant" ("die Atomameise").

Der ungewöhnliche Spitzname entstand bei einem Rennen in den Niederlanden im Jahr 2003, als die neuseeländische BMX-Fahrerin Sarah Walker von den beeindruckenden Fähigkeiten und vom Speed der damals erst 11-jährigen Pajón begeistert war. Pajón war bekannt dafür, auf der Strecke enorm explosiv und aggressiv zu sein. Außerdem ist die quirlige Kolumbianerin nur 1,57 m groß und hat für ihre Statur unglaublich viel Power.

In Kolumbien wird Pajón oft "Tata" genannt, was von ihrem älteren Bruder stammt. Als er drei Jahre alt war, fiel es ihm nämlich schwer, den Namen Mariana auszusprechen, also nannte er sie einfach "Tata".

06 Weltmeisterin im eigenen Land und zweiter Olympiasieg

Die Jahre nach London waren weiterhin von Erfolg gekrönt. Sie wurde erneut Elite-Weltmeisterin -- aber nicht nur einmal, sondern gleich viermal! Nebenbei holte sie sich noch zwei Titel im Zeitfahren (mit Streckenrekord) und zwei Titel im regulären BMX-Bewerb, letzterer 2016 auf ihrer Heimstrecke in Medellín, auf der Anlage, die sogar nach ihr benannt ist.

Dann kamen die Olympischen Spiele 2016. Die WM in Medellín fand kurz vor Rio statt, Pajón wusste also, dass sie in Form war. Der größte Druck kam jedoch von den übermenschlichen Erwartungen ihrer Nation. Im Stadion von Rio wurde sie dann auch noch von zahlreichen Fans lautstark angefeuert. Wie bereits in London ging sie als Erste in die erste Kurve und erneut behielt sie die Nerven, um die Ziellinie als Siegerin zu überqueren und zum zweiten Mal Gold zu holen.

Pajón auf dem Weg zu Gold in Rotterdam 2014 © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool Mariana Pajón holt auch Gold bei der WM 2016 in ihrer Heimat © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool

07 Abergläubische Mariana

Wer die Kolumbianerin auf ihrem BMX fahren sieht, würde wohl behaupten, dass Pajón unglaublich talentiert ist, aber viele Sportler sind abergläubisch und haben andere Erklärungen für ihre Erfolge. Pajón beispielsweise muss bei Wettkämpfen verschiedenfarbige Handschuhe und Socken tragen.

"Eines Tages hatte ich die falschen Socken an und wurde Weltmeisterin, also dachte ich: 'Das könnte der Grund sein'. Seitdem fahre ich bei jedem Rennen mit anderen Socken", erklärt sie.

Ungewöhnlich aber effektiv! © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool

Mit dieser Strategie gewann Pajón 2012 ihr erstes olympisches Gold. Bei jenem Rennen in London fuhr sie mit einem weißen Handschuh an der rechten und einem schwarzen Handschuh an der linken Hand. Die Socken waren lila und schwarz.

08 Verletzungen fordern ihren Tribut

Trotz ihrer langen Erfolgssträhne ist für Pajón nicht immer alles glatt gelaufen. Das Überwinden von Hindernissen war schon immer Teil ihrer persönlichen Laufbahn. Verletzungen gehören für Profiathleten leider einfach zum Sportlerdasein, und auch Pajón blieb nicht verschont. Im Laufe ihrer Karriere erlitt sie 18 Knochenbrüche. Die Folgen? Neun Schrauben und zwei Platten in ihrem linken Handgelenk.

Als jemand, der immer 100 % gibt, ist ihre UCI-Nummer perfekt © Mathew Valbuena/Red Bull Content Pool

Nach einem Bänderriss im Knie, den sie sich 2018 bei einem Weltcup-Rennen in den Niederlanden zugezogen hatte, musste sie neun Monate lang pausieren. Damit war ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 ernsthaft gefährdet. 2019 kehrte sie jedoch wieder in den Rennzirkus zurück, wobei ihr die Pandemie ein zusätzliches Jahr verschaffte, um sich vollständig von ihrer Verletzung zu erholen und ihre beiden Titel 2021 in Tokio zu verteidigen.

"Ich war eine der wenigen Athletinnen, die sich sogar wünschten, dass die Spiele verschoben werden, denn so hatte ich Zeit, mich vorzubereiten und mich vollständig zu erholen."

Ihre Explosivität auf dem BMX kommt vom harten Training im Fitnessstudio © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool Pajón beim Training in ihrer Heimat Medellín © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Leider gab es für die erfolgsverwöhnte BMX-Queen kein drittes Gold. Pajón wurde Zweite hinter der Britin Bethany Shriever. Dennoch war die Freude groß, denn ihre Silbermedaille war der gerechte Lohn für die harte Arbeit, die sie seit ihrer Verletzung 2018 geleistet hatte.

09 Abseits von BMX

Die Geheimzutaten für große sportliche Erfolge sind eigentlich gar nicht so geheim: viel Training, Hingabe und Disziplin, gewürzt mit einem erfüllenden Leben voller Abenteuer. Und genau das macht Pajón!

Wenn Pajón nicht gerade trainiert oder an Wettkämpfen teilnimmt, reist sie mit ihrem Mann und BMX-Profi Vincent Pelluard um die Welt und geht ihren Hobbys und anderen Sportarten nach. Sie liebt es zu tauchen, zu surfen und Ski zu fahren.

10 Die Zukunft

Die mittlerweile 31-jährige Pajón arbeitet weiter hart an ihrer Karriere. Ihr Ziel ist es, weiter zu gewinnen und noch besser zu werden und vielleicht ihre dritte olympische Goldmedaille zu holen. Sie wurde einmal mit folgenden Wort zitiert: "Die Zukunft gehört denen, die an ihre Träume glauben", und ihre derzeitige Einstellung zum Sport unterstreicht diese Aussage deutlich.

Wir dürfen gespannt sein, was die explosive Kolumbianerin in der Zukunft noch für uns parat hält. Im Oktober 2022 holte sie ihren 13. Titel im UCI BMX World Cup in Bogotá. Wenn sie verletzungsfrei bleibt, könnte es in Paris 2024 noch mehr Gold regnen.