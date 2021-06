Die Mario-Sportspiele waren vor allem zur Zeit des Nintendo 64 und Nintendo Gamecube sehr erfolgreich. In den vergangenen Generationen wurden eher weniger sportliche Titel mit dem rot gekleideten Klempner veröffentlicht. Eine Reihe, die allerdings etwas mehr Liebe erfahren hatte und zuletzt einen Ableger auf dem 3DS erhalten hat, ist Mario Golf. Der neue Teil, Super Rush, gibt euch wieder die Option mit unterschiedlichen Charakteren des Mario-Universums über Golfplätze zu sausen und Birdies zu jagen.

Er selbst hatte keine direkten Erfahrungen mit Mario Golf, betont aber wieviel Spaß er in der Vergangenheit mit Titeln wie Super Mario Kart hatte. Besonders im Multiplayer.

Nachdem er sich Gameplay zu Super Rush angesehen hatte, fielen ihm vor allem die unterschiedlichen Kurse positiv auf, die dem Spieler es unter anderem erlauben an fantastischen Plätzen zu golfen.

Ihr wählt erst einen der unterschiedlichen Schläger aus und bestimmt wohin gezielt wird. Schläger mit hoher Reichweite (Hölzer) schlagen Bälle sehr flach und verlieren auf unebenen Böden leichter die Kontrolle. Eisen und Wedges schlagen den Ball nicht so weit, aber dafür leichter über Hindernisse. Anschließend drückt ihr den A-Knopf um den Schlag zu starten. Ein Balken füllt sich und lässt euch mit einem erneuten Knopfdruck die Schlagstärke bestimmen.

So gebt ihr dem Ball einen Backspin, um ihn weniger Rollen zu lassen, nachdem er den Boden berührt hat, oder ihr schlagt mit seitlichen Spins gekonnt um Bäume herum.

Wo schlägt man einen Ball am besten hin, um die beste Ausgangslage für den nächsten Approach zu haben? Sollte man es riskieren Stärke gegen Kontrolle zu tauschen, um vielleicht früher das Grün zu erreichen?

In der Vergangenheit bot Mario Golf die Möglichkeit eine limitierte Anzahl von Power-Schlägen zu nutzen, um mehr Reichweite zu erzielen. In Super Rush kommt jeder Charakter mit seinem persönlichen Spezialschlag, der nicht nur eine individuelle Flugbahn besitzt, sondern auch Bälle eurer Kontrahenten beeinflusst.

Wer möchte, kann diese Spezialschläge vor einem Match deaktivieren. Allerdings bieten sie eine zusätzliche, strategische Ebene, die nicht zu stark in das Spielgeschehen eingreift.

Fans der Reihe bekommen einen Spielmodus, der zuletzt in Mario Golf für den Game Boy Color zu finden war: Adventure Mode.

