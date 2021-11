Markus Eder: Der Freeskier hinter "The Ultimate Run"

definiert immer wieder einen neuen Standard für das, was auf einem Paar Skiern möglich ist. Von einem Sieg bei Nine Knights früh in seiner Karriere über mehrere herausragende Videoparts für Firmen wie Matchstick Productions bis hin zu einer Freeride World Tour Championship -- der 31-jährige Freeskier aus Italien hat seinen Namen bereits mehrfach in die Freeski-Geschichte eingetragen.

"The Ultimate Run" hat es mir ermöglicht, mein gesamtes Ski-Spektrum in einen einzigen Edit zu packen.

"The Ultimate Run" hat es mir ermöglicht, mein gesamtes Ski-Spektrum in einen einzigen Edit zu packen.

"The Ultimate Run" hat es mir ermöglicht, mein gesamtes Ski-Spektrum in einen einzigen Edit zu packen.