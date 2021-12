Martin Söderström: Der Slopestyle-Rider, der eine ganze Generation prägt

Der schwedische Slopestyle-Rider Martin Söderström fühlt sich auf dem Slopestyle-Bike genauso zuhause wie auf der Straße, den Trails und den Skateparks. Er ist bekannt für seinen sauberen, technisch anspruchsvollen Fahrstil und ist daneben einer der ersten schwedischen Athleten, die ihren Sport professionell angegangen sind. Er inspirierte eine ganze Generation dazu, groß zu träumen und ist wohl der Hauptgrund, warum wir mittlerweile so viele schwedische Talente im Slopestyle-Game sehen, die es in den letzten Jahren an die Spitze schafften.

Söderström verzauberte Whistler 2019 mit seinem Style. © Jay French / Red Bull Content Pool

Söderströms 14-jährige Karriere war voller Märchen, Albträume und Inspiration. Seinen großen Durchbruch feierte er im Jahr 2007. Er reiste mehrere Jahre lang um die ganze Welt und nahm an der FMB World Tour teil, wo er sich eine Menge Podiumsplatzierungen krallte und sich sowohl 2012 als auch 2013 in der Gesamtwertung Platz zwei sicherte.

Eine Serie unglücklicher Verletzungen sorgte dann dafür, dass Söderström seine Slopestyle-Bestrebungen 2017 an den Nagel hängen musste. Er konzentrierte sich stattdessen auf Crankworx Speed and Style, wo er einige Siege und den Titel im Jahr 2019 einfuhr.

Neben seiner Leistung im Wettbewerb ist Söderström auch ein Magier vor der Kamera. Bester Beweis sind seine Edits Field Trippin (2016), Team Douche (2012 & 2019) und Järvsö RAW (2020).

All das beweist, wie talentiert und flexibel Söderström als Mountainbike-Rider ist. Und auch, wenn er sich mittlerweile zur Gänze vom Wettbewerbs-Geschehen zurückgezogen hat, ist er heute noch fest in der MTB-Szene verankert, indem er als Mentor fungiert und Rider auf der ganzen Welt prägt.

Field Trippin' with Söderström and Dawid Godziek

Der König im "Swedish Style"

Ist Martin Söderström auf der Strecke, ist er unverkennbar. Der große Schwede liefert technische Tricks mit einer Leichtigkeit ab, die von einem unglaublichen Flow zeugen. Sein einzigartiger Style hat seine Spuren hinterlassen. Nicht selten ist vom sogenannten "Swedish Style" die Rede, ein Begriff, den Söderström im Jahr 2010 selbst benutzte und der anschließend von jedem schwedischen Nachwuchsstar, der vom Slopestyle-Erfolg träumte, adaptiert wurde. Diese Art des Ridings findet sich auch heute noch in Wettbewerben. Man beobachte etwa die Art und Weise des momentanen Crankworx Slopestyle-Siegers Emil Johansson , der Söderström in Sachen Flow um nichts nachsteht.

Söderström und Johansson machen ihr Ding in Järvsö 2020 © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Zu bedenken ist aber, dass es Slopestyle erst seit 2004 gibt. 2007, als Söderström seinen einzigartigen Style "kreierte", gab es keine Vorbilder, von denen er sich inspirieren lassen hätte können. Wie gelang ihm das also?

Die Antwort führt uns zurück ins Jahr 2003, in Söderströms Heimat Uppsala, wo der erste Skatepark Schwedens gebaut wurde. "Das war genau zu jener Zeit, als ich das Mountainbiking für mich entdeckte. Alles, was meine Kumpels und ich ab 2003 machten, war, in den Skateparks zu fahren. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung für meinen Style", reflektiert Söderström, indem er auf die technische Finesse hinweist, die notwendig ist, um ein MTB in einem Skatepark zu fahren. Das Ganze zwingt dich dazu, neue Grundlagen aufzubauen und das Bike auf völlig neue Art und Weise zu manövrieren, um Tricks in einem solchen, stark eingegrenzten Areal überhaupt erst hinzubekommen.

Alles, was meine Kumpels und ich ab 2003 machten, war, in den Skateparks zu fahren. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung für meinen Style. Martin Söderström

Söderström als junger Rider im Jahr 2009. © Johan Ståhlberg/Red Bull Content Pool

Das Jahr der Bikes, von NWD und der Jagd nach Jumps

Die Folgejahre verbrachte Söderström auf zwei Rädern. Er fuhr in Skateparks, den Straßen und alles andere, was er in seiner Heimat finden konnte. Die gesamten Tage waren dem Biking gewidmet und wenn er gerade nicht selbst fuhr, sah er sich MTB-Filme wie "New World Disorder" an. 2005 entdeckte er Dirt-Jumping für sich, wirkliche Kicker fanden sich aber nur wenige.

Söderströms Style wurde in Skateparks geprägt. © Jay French / Red Bull Content Pool

Wir hatten nicht jene verrückten Jump-Lines und Indoor-Gelegenheiten, wie die Kids heute. Wir sind stundenlang gefahren, um einen kleinen Jump zu finden. Oder wir übten uns an sandigen Dirt-Jumps im Garten meines Kumpels. Martin Söderström

"Wir hatten nicht jene verrückten Jump-Lines und Indoor-Gelegenheiten, wie die Kids heute. Wir sind stundenlang gefahren, um einen kleinen Kicker zu finden. Oder wir übten uns an sandigen Dirt-Jumps im Garten meines Kumpels. Aber ich glaube, das hat uns dazu gezwungen, kreativer zu denken: Wir sprangen über natürliche Lips und Felsen im Wald, verbrachten Stunden damit, Treppen hinunter zu hüpfen und wenn du davon gehört hast, dass irgendjemand Dirt aufschüttete, waren wir schnell vor Ort, um so etwas wie einen Jump daraus zu formen", erinnert sich Söderström.

Söderström nutzte 2011 jede Gelegenheit, die sich fand. © Mattias Fredriksson/Red Bull Content Pool

In dieser Zeit entstand in Schweden ein neuer Trend, der sich heute Slopestyle nennt. Immer mehr Wettbewerbe dieser Disziplin wurden im gesamten Land ausgetragen. Söderström, zusammen mit zwei seiner besten Freunde, reiste zu so vielen, wie er konnte. Er lebte in einem Van und verwendete so viel Zeit wie möglich dafür, Bikes zu fahren.

Ein märchenhafter Durchbruch

Auch wenn sich Söderström in Schweden schnell einen Namen machte, wagte er es sich nicht zu erträumen, professioneller Rider zu werden. "Als ich mit Slopestyle begann, stand es gar nicht zur Debatte, dass jemand aus Schweden vom Mountainbiking leben könnte. Das lag daran, dass es keinem davor gelungen war."

Damit kam sein Ruhm für ihn überraschend. Nach seinem Sieg beim Nordic Slopestyle Championship 2007 in Åre wurde er im Folgejahr zu seinem ersten internationalen Wettbewerb eingeladen, den White Styles in Österreich. Söderström erinnert sich daran, dass er extrem nervös war und auch wenn er als kompletter Rookie antrat, gelang es ihm am Ende, auf Platz vier zu landen. Daraufhin durfte er beim Vienna Air King teilnehmen, wo er es sogar auf Platz zwei schaffte.

Söderström bei White Styles 2010. © Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool

So richtig startete er aber beim größten Event in selbiger Saison durch: Nissan Quashqai. Söderström wurde mit einer Wildcard ins Teilnehmerfeld geladen und holte sich gleich den Gesamtsieg - und das gegen die größten Namen des Sports zu dieser Zeit: Trond Hansen, Paul Basagoitia und Cam Zink. Das war ganz klar ein Statement: Söderström war gekommen, um zu bleiben!

2009-2012: Die goldenen Jahre

Es folgten die intensivsten Jahre im globalen Wettbewerb. Söderström erarbeitete sich einen Ruf als einer der stylishsten Rider und sein berühmt-berüchtigter "Swedish Style" wurde zu einem weltweiten Phänomen.

Söderström bei Red Bull Joyride 2012. © Dale Tidy/Red Bull Content Pool

2009 sicherte er sich ganze 9 Siege, darunter auch der Big Bavaria-Contest, ein Titel, den er im Folgejahr verteidigen konnte. 2010 ging Söderström bei der Freeride Montainbike World Tour an den Start, einer Serie an Events auf Profi-Level.

2012 festigte er seine Rolle als einer der talentiertesten Rider im gesamten Game mit einer Menge an technisch anspruchsvollen Tricks, die er in seinen Run einbaute. Daneben gewann er Contests wie SKS Slopestyle und IXS Dirt Masters in Winterberg. Das Jahr schloss er mit Platz zwei in der Gesamtwertung ab.

Söderström war zwischen 2008 und 2013 regelmäßiger Gast auf dem Podium. © Dale Tidy/Red Bull Content Pool

Söderström erinnert sich an die guten Zeiten: "Diese Jahre waren wirklich verrückt. Wir waren ein Haufen von 18- bis 20-Jährigen, die gerade erst damit begonnen hatten, Geld zu verdienen, sich einen Namen zu machen und dachten, sie seien Rockstars. Es waren großartige Jahre, in denen wir um die gesamte Welt reisten."

Die Jahre der Verletzungen

Söderström hielt sein Momentum aufrecht, als er ins Jahr 2013 startete. Ein weiteres Mal fand er sich im Kampf um den FMB World Tour-Titel mit Brandon Semenuk wieder. Er lag in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz, als er bei Red Bull Joyride einen massiven Crash erlebte, ins Krankenhaus musste und seine Saison beenden musste.

"Mit einem Schlag ging es bergab", erzählt Söderström und erinnert sich an das Gefühl der Depression, das er lange Zeit nach dem Unfall mit sich herumtrug. Obwohl ihm die Ärzte sagten, dass er möglicherweise nie wieder aufs Bike steigen kann, arbeitete er mit einem professionellen Physiotherapeuten 9 Monate lang hart, um 2014 sein Comeback zu geben.

Hier siehst du den zweiten Teil von Söderströms "Road to Recovery" nach seinem heftigen Crash:

Martin Soderstroms Road to Recovery, Teil 2

Für eine Weile sah es danach aus, als würde Söderström eine herausragende Rückkehr gelingen. Im frühen Sommer saß er wieder auf dem Bike und war bereit dazu, dort anzusetzen, wo er aufgehört hatte.

Bei seinem ersten Wettbewerb 2014 ging ein Flip-Whip mächtig schief. Er landete mit seinem Fuß in einem unglücklichen Winkel, womit ein Bruch die logische Folge war. Das bedeuteten weitere 6 Monate Regeneration abseits des Bikes. Und dann begann der ganze Albtraum erst so richtig: Nachdem sein gebrochener Fuß geheilt war, zog er sich weitere Brüche und eine Fraktur im Rücken zu. Dennoch, irgendwie gelang es Söderström, 2015 sein Comeback zu geben und bei Crankworx Slopestyle in Rotorua den vierten Platz zu holen. Es folgten aber weitere Verletzungen und 2016 traf er die Entscheidung, Slopestyle endgültig hinter sich zu lassen.

Söderström competing at Rampage, the biggest freeride contest in the world. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Das Comeback

Er war aber noch lange nicht bereit, das Mountainbiking vollständig an den Nagel zu hängen. Stattdessen konzentrierte er sich auf andere Dinge. Vor allem Crankworx Speed and Style und eine Menge Online-Content machte er zu seinem Ding. Er veröffentlichte seinen berühmten Edit "Field Trippin" gemeinsam mit dem BMX- und Slopestyle-Rider Dawid Godziek im Jahr 2016. Zwischen 2018 und 2019 stand Söderström bei Crankworx Speed and Style insgesamt viermal auf dem Podium, zweimal gewann er und 2019 holte er sich den Titel!

Erlebe Söderströms Gold-Run beim Speed and Style-Finale von Crankworx Rotorua 2018:

Speed & Style final – Rotorua

2020, nach 13 Jahren im Wettbewerb auf höchstem Level, entschied sich Söderström dazu, den Wettbewerben endgültig den Rücken zu kehren. Dennoch ist er noch immer Teil der Bike-Welt. Er fungiert als Mentor für Kids an der größten Bike-Schule Schwedens, veröffentlicht verrückten Online-Content und hat als Berater im generellen Mountainbiking-Sport seine Finger im Spiel.

Seine Karriere hat die Kids dazu inspiriert, groß zu träumen, womit er vielen Slopestyle-Talenten in Schweden zu ihrem Erfolg verholfen hat - darunter Emil Johansson , Max Fredriksson, Alex Alanko und Anton Thelander.

Söderström continues to mentor and teach the next generation. © Jay French / Red Bull Content Pool

Und was ist aus seinem einzigartigen "Swedish Style" geworden? Der ist nach wie vor sehr präsent und Martin Söderström gilt noch heute als einer der stylishsten Rider der Welt. Man beachte nur das folgende Video im Järvsö Bike-Park, das im Herbst 2020 gedreht wurde. Darin zeigt er unglaubliche Tricks mit demselben Style, mit dem er 2014 zum globalen Superstar wurde:

Martin Söderström und Emil Johansson