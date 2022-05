MTB-Profi Martin Vidaurre im Porträt

Der Chilene Martin Vidaurre fährt seine Konkurrenz auf U23-Ebene derzeit in Grund und Boden und seine herausragenden Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Er ist auf dem besten Weg, sich zu einem der schnellsten männlichen Cross-Country-Fahrer der kommenden Jahre zu entwickeln. Nach einer sensationellen U23-Weltcup-Saison im Mercedes-Benz UCI Cross-Country Mountainbike World Cup , in der er nach zwei Weltcup-Siegen in Lenzerheide und Snowshoe die Gesamtwertung gewinnen konnte, krönte er sich Ende letzten Jahres zum U23-Weltmeister.

Die Saison 2022 hat bereits mit ähnlichem Erfolg begonnen. Martin Vidaurre gewann sowohl das Auftaktrennen in Petrópolis in Brasilien als auch das zweite Rennen im deutschen Albstadt. Noch beeindruckender war jedoch Vidaurres Auftritt in Petrópolis in der Woche vor dem Weltcup beim CIMTB-Michelin-Testevent. Der Youngster gewann das Rennen und ließ dabei viele Spitzenfahrer hinter sich, darunter Jordan Sarrou, Maxime Marotte und Vlad Dascălu.

Cross-Country-Rider mit außergewöhnlichem Potential – Martin Vidaurre © Bartek Woliński/@wolisphoto

Vor dem Start der Weltcup-Saison haben wir uns mit Vidaurre hingesetzt, um über seine Anfänge am Bike, seine Rennphilosophie, seinen Antrieb und vieles mehr zu sprechen.

01 Der Rennsport liegt ihm im Blut

Die Liebe zum Fahrrad hat Vidaurre von seinen Eltern geerbt. Sowohl seine Mutter Sylvia als auch sein Vater Cristóbal waren begeistere Radfahrer. Das Fahrradfahren lernte Martin bereits mit zweieinhalb Jahren -- mit sechs nahm er an seinem ersten Rennen teil. Sein Vater war selbst MTB -Cross-Country-Champion in Lateinamerika, aber er wollte, dass sein Sohn den Rennsport auf die harte Tour kennenlernt.

"Als ich ein Kind war, machte es mir einfach Spaß, mit dem Rad zu fahren. Alle Kinder, gegen die ich damals antrat, hatten das neueste Fahrradmodell und einen Trainer. Obwohl mein Vater gute Kontakte hatte, wollte er mir nie ein neues Fahrrad kaufen. Er wollte immer, dass ich mit dem Bike fahre, das wir zu Hause hatten -- nämlich das von meiner Mutter. Ich habe damit Rennen gewonnen, obwohl es so alt war."

MTB fließt in seinen Adern © Juan García Prieto

02 Der nächste Schritt

Was bei Vidaurre sofort auffällt, ist sein Kampfgeist, der Drang zum Erfolg und die Mühen, die er dafür auf sich nimmt. Nachdem er in seinen frühen Teenagerjahren Juniorenrennen in Chile gewonnen hatte, beschloss er, dass es Zeit für den nächsten Schritt war.

"Im Jahr 2015, als ich 15 Jahre alt war, bekam ich einen Trainer (Jorge Cajigal) -- ein Physiologe. Ein Arzt nahm Proben von mir in einem Labor. Ich machte ein paar Tests und musste Fahrrad fahren, während er meine Sauerstoffwerte maß. Die Werte waren sehr gut und mein Trainer war beeindruckt. Er wollte mir helfen, meine sportliche Karriere voranzutreiben, also schlug er vor, dass ich mit ihm trainieren sollte. Er war überzeugt, dass ich in Zukunft Großes erreichen werde."

"Cajigal hat mich und meine Familie überzeugt, sodass ich ab sofort richtig zu trainieren begann. Vertrauen ist das Wichtigste bei einem Trainer. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, sich zu verbessern, besonders in meiner Disziplin, wo man jeden Tag trainiert und seine Gefühle preisgibt. Ich arbeite bis heute mit ihm zusammen."

Vidaurre liebt das Training © Juan García Prieto

03 Chilene mit deutschen Wurzeln

Vidaurres vollständiger Name lautet Martin Kossmann Vidaurre. Kossmann ist offensichtlich kein typischer chilenischer Nachname, sondern stammt von deutschen Nachkommen mütterlicherseits, die sich in Südamerika niederließen. Durch seine Mutter Sylvia ist dieser deutsche Einfluss auch heute noch vorhanden. Vidaurre spricht fließend Deutsch und er fährt für das in Deutschland ansässige Team Lexware Mountainbike.

"Die deutsche Sprache ist einer der Hauptgründe dafür, dass ich das erreicht habe, was ich bis jetzt erreicht habe. Die Sprache hat mir geholfen, mit den Menschen in Europa zu kommunizieren, als ich hierher kam. Sie hat mir die Möglichkeit eröffnet, Freunde zu finden und mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mir wiederum geholfen haben, als ich sie brauchte."

"Wenn man als Latino nach Europa kommt, ist das nicht so einfach. 2017 nahm ich an meinem ersten europäischen Rennen teil und es lief nicht gut. Durch die Sprache war ich in der Lage, meine Gefühle besser zu verarbeiten und ich bekam danach eine weitere Chance."

Vidaurres Herz schlägt auch für Deutschland © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Südamerikanisches Feuer

Vidaurre brennt für den Sport -- genau wie sein erfolgsverwöhnter südamerikanischer Kollege Henrique Avancini aus Brasilien -- und das spiegelt sich in seinem Temperament, seiner Persönlichkeit sowie auf und neben dem Bike deutlich wider.

"Mein Charakter wurde in Chile geformt. Ich habe deswegen so viel erreicht, weil ich dort trainiert habe. Ich bin einfach anders als die europäischen Fahrer und das ist auch der Grund, warum ich sie schlagen kann. Ich spiele gerne kleine Spielchen mit meinen Gegnern und erfinde oft Situationen oder spreche und schreie. Das hilft mir dabei, Rennen und schließlich Meisterschaften zu gewinnen."

"Es geht immer darum, das zu finden, was mich antreibt. Man muss clever und schnell sein. Ich war nie der Stärkste, aber ja, ich glaube, manchmal bin ich mental der Beste, und das kann ich nutzen, um jemanden einzuschüchtern, der eigentlich schneller und stärker ist als ich."

Die Lernkurve zeigt immer noch steil nach oben © Bartek Woliński/@wolisphoto Es ist seltsam, aber ich mag es, unter Druck zu stehen. Martín Vidaurre

05 Taktikschlachten bereiten ihm Spaß

Abgesehen von den kleinen Gedankenspielchen liebt Vidaurre auch die taktische Seite des Rennsports -- egal, ob Shorttrack oder Olympische Distanz, Taktik spielt immer eine Rolle.

"Im Rennen löse ich Probleme gerne durch Taktik. Ich liebe den Wettkampf und den Druck. Es ist seltsam, aber ich mag es, unter Druck zu stehen. Ich denke gerne darüber nach, wer als nächstes angreift. Wenn ich attackiere, ist das wie Rätsel lösen. Manchmal ziehe ich gerne eine kleine Show ab, um aufzufallen."

"Ich gehe immer voll konzentriert in ein Rennen und versuche, keine Fehler zu machen. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß auch, dass ich noch viel lernen muss."

An Selbstvertrauen mangelt es Vidaurre sicher nicht © Bartek Woliński/@wolisphoto Ein Showman durch und durch © Bartek Woliński/@wolisphoto

06 Aufstieg in die Elite

Für den 22-jährigen Vidaurre wird dies wahrscheinlich die letzte Saison auf U23-Ebene sein, denn für 2023 ist der Sprung in die Eliteklasse geplant. Sein Ziel ist es, bei den Spielen 2024 in Paris erfolgreich zu sein und den 16. Platz in Tokio vergessen zu machen.

"Ich will bekannt werden und jemand sein, der einen sportlichen Meilenstein setzt. Ich will nicht nur Weltmeister sein, sondern jedes Jahr um den Titel kämpfen. Es motiviert mich enorm, dass ich mit verschiedenen Marken zusammenarbeiten darf und den Sport professionell betreiben kann."

100 Prozent Engagement und pure Leidenschaft © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

07 Seiner Heimat Chile etwas zurückgeben

Vidaurre hofft, dass die Aufmerksamkeit, die er jetzt und in Zukunft erhält, Chile in dem Sport zu mehr Bekanntheit verhilft. Er möchte dem Land, das er so liebt, etwas zurückgeben.

"Ich habe daran gedacht, ein Trainingslager für Kinder im Alter zwischen 15 und 18 Jahre zu organisieren. Das ist genau der Zeitpunkt, an dem man mit intensivem Training beginnen kann. Was nützt es, Weltmeister zu sein, wenn es niemand anderen aus Chile gibt, der es mir gleichtut? Deshalb ist es mir sehr wichtig, etwas zurückzugeben. Es motiviert mich, weil ich weiß, dass es in Chile zahlreiche Talente gibt."